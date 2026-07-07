दिल्ली-NCR में फिर बदला मौसम, आंधी तूफान के साथ कई इलाकों में बारिश; रेड-ऑरेंज अलर्ट
दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में आंधी तूफान के साथ बारिश शुरू हो गई। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है।
दिल्ली-एनसीआर में एक बार फिर मौसम बदल गया है। कई इलाकों में आंधी तूफान के साथ बारिश झमाझम बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में अगले दो घंटों में बारिश की चेतावनी दी थी। मौसम विभाग ने चेतावनी देते हुए कहा था कि लोनी देहात, हिंडन एएफ स्टेशन, गाजियाबाद, इंदिरापुरम, छपरौला, नोएडा, दादरी, ग्रेटर नोएडा, फरीदाबाद में बारिश हो सकती है। बारिश और तेज़ हवाओं के लिए 'रेड' और 'ऑरेंज' अलर्ट जारी किया है। शाम और रात को भी आंधी और बारिश की संभावना जताई गई है जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। इस दौरान अधिकतम तापमान 35 डिग्री के आसपास दर्ज किया जा सकता है।
दिल्ली में मंगलवार सुबह न्यूनतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो इस मौसम के सामान्य तापमान से 2.1 डिग्री अधिक है। दो जुलाई, 2024 के बाद यह इस महीने का अब तक का सबसे अधिक न्यूनतम तापमान रहा। तब शहर में न्यूनतम तापमान 30.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। आईएमडी ने दिल्ली के लिए 'येलो अलर्ट' जारी किया है। विभाग के अनुसार, दिनभर आसमान में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और मध्यम बारिश होने की संभावना है।
उत्तर प्रदेश-हरियाणा के इलाकों में भी बारिश का अलर्ट
मौसम विभाग ने एनसीआर के अलावा उत्तर प्रदेश और हरियाणा के अन्य कई इलाकों में भी बारिशी की चेतावनी दी है। इनमें हरियाणा के कैथल, राजौंद, असंध, सफीदों, गोहाना, गन्नौर, सोनीपत, रोहतक और उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, खतौली, सकौती टांडा, हस्तिनापुर, चांदपुर, बड़ौत, दौराला, बागपत, मेरठ, खेकड़ा, मोदीनगर, किठौर, पिलखुआ, हापुड, गुलौटी, सिकंदराबाद, बुलंदशहर, खुर्जा शामिल है।
8-9 जुलाई को भी बारिश
मौसम विभाग ने 8 और 9 जुलाई को भी बारिश और तूफान की संभावना जताई है। 9 जुलाई को पूरे दिन झमाझम बारिश हो सकती है। आईएमडी ने लोगों को सतर्क करते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान अधिकतम तापमान 33 डिग्री के आसपास रह सकता है जबकि न्यूतम तापमान भी गिरकर 25 डिग्री के आसपास रह सकता है।
लेखक के बारे मेंAditi Sharma
अदिति शर्मा
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