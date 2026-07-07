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दिल्ली-NCR में फिर बदला मौसम, आंधी तूफान के साथ कई इलाकों में बारिश; रेड-ऑरेंज अलर्ट

Aditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान
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दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में आंधी तूफान के साथ बारिश शुरू हो गई। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। 

दिल्ली-NCR में फिर बदला मौसम, आंधी तूफान के साथ कई इलाकों में बारिश; रेड-ऑरेंज अलर्ट

दिल्ली-एनसीआर में एक बार फिर मौसम बदल गया है। कई इलाकों में आंधी तूफान के साथ बारिश झमाझम बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में अगले दो घंटों में बारिश की चेतावनी दी थी। मौसम विभाग ने चेतावनी देते हुए कहा था कि लोनी देहात, हिंडन एएफ स्टेशन, गाजियाबाद, इंदिरापुरम, छपरौला, नोएडा, दादरी, ग्रेटर नोएडा, फरीदाबाद में बारिश हो सकती है। बारिश और तेज़ हवाओं के लिए 'रेड' और 'ऑरेंज' अलर्ट जारी किया है। शाम और रात को भी आंधी और बारिश की संभावना जताई गई है जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। इस दौरान अधिकतम तापमान 35 डिग्री के आसपास दर्ज किया जा सकता है।

दिल्ली में मंगलवार सुबह न्यूनतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो इस मौसम के सामान्य तापमान से 2.1 डिग्री अधिक है। दो जुलाई, 2024 के बाद यह इस महीने का अब तक का सबसे अधिक न्यूनतम तापमान रहा। तब शहर में न्यूनतम तापमान 30.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। आईएमडी ने दिल्ली के लिए 'येलो अलर्ट' जारी किया है। विभाग के अनुसार, दिनभर आसमान में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और मध्यम बारिश होने की संभावना है।

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उत्तर प्रदेश-हरियाणा के इलाकों में भी बारिश का अलर्ट

मौसम विभाग ने एनसीआर के अलावा उत्तर प्रदेश और हरियाणा के अन्य कई इलाकों में भी बारिशी की चेतावनी दी है। इनमें हरियाणा के कैथल, राजौंद, असंध, सफीदों, गोहाना, गन्नौर, सोनीपत, रोहतक और उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, खतौली, सकौती टांडा, हस्तिनापुर, चांदपुर, बड़ौत, दौराला, बागपत, मेरठ, खेकड़ा, मोदीनगर, किठौर, पिलखुआ, हापुड, गुलौटी, सिकंदराबाद, बुलंदशहर, खुर्जा शामिल है।

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8-9 जुलाई को भी बारिश

मौसम विभाग ने 8 और 9 जुलाई को भी बारिश और तूफान की संभावना जताई है। 9 जुलाई को पूरे दिन झमाझम बारिश हो सकती है। आईएमडी ने लोगों को सतर्क करते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान अधिकतम तापमान 33 डिग्री के आसपास रह सकता है जबकि न्यूतम तापमान भी गिरकर 25 डिग्री के आसपास रह सकता है।

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लेखक के बारे में

Aditi Sharma

अदिति शर्मा

अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।


विस्तृत बायो

डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।


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