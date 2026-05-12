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दिल्ली-NCR में बदला मौसम, नोएडा-गाजियाबाद में झमाझम बारिश; येलो अलर्ट जारी

Aditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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दिल्ली-एनसीआर में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदल गया है। नोएडा गाजियाबाद समेत कई इलाकों में झमाझम बारिश शुरू हो गई है जिससे लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है।

दिल्ली-NCR में बदला मौसम, नोएडा-गाजियाबाद में झमाझम बारिश; येलो अलर्ट जारी

दिल्ली-एनसीआर में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदल गया है। नोएडा गाजियाबाद समेत कई इलाकों में झमाझम बारिश शुरू हो गई है जिससे लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग ने आज पहले ही आंधी तूफान के साथ बारिश की चेतावनी दी थी। येलो अलर्ट भी जारी किया गया था। 'येलो अलर्ट' का मतलब है मौसम में बदलाव को लेकर सतर्क रहना और बदलती परिस्थितियों के प्रति जागरूक रहना।

आईएमडी ने रात में आंधी-तूफान के साथ बारिश की संभावना जताई थी। इस दौरान 30 से 40 प्रति घंटे की रफ्तार हवा चलने की संभावना भी जताई गई थी। मौसम विभाग ने कल यानी 13 मई को भी आंधी तूफान के साथ बारिश की चेतावनी जारी की है। इस दौरान अधिकतम तापमान 39 डिग्री के आसपास रह सकता है। वहीं 14 मई को भी आंशिक तौर पर बादल छाए रह सकते हैं। इसके बाद से 15 मई से मौसम साफ रहने की संभावना है।

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इससे पहे मौसम विभाग ने आज नई दिल्ली, मध्य दिल्ली, दक्षिण दिल्ली, दक्षिण-पश्चिम दिल्ली, पश्चिम दिल्ली, उत्तर-पश्चिम दिल्ली, पूर्वी और दक्षिण-पूर्वी दिल्ली जिलों के लिए 'येलो अलर्ट' जारी किया था।

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कहां कितना तापमान?

दिल्ली के मुख्य मौसम केंद्र सफदरजंग में न्यूनतम तापमान 27.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो मौसम के सामान्य तापमान से 2.2 डिग्री अधिक है। लोधी रोड में न्यूनतम तापमान 26.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 2.4 डिग्री अधिक था, जबकि आयानगर में यह 26.7 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 1.8 डिग्री अधिक था।

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वहीं, रिज में न्यूनतम तापमान 25.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 0.5 डिग्री कम था, जबकि पालम में 25.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 0.8 डिग्री कम था। राष्ट्रीय राजधानी में अधिकतम तापमान लगभग 35 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है।

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अदिति शर्मा

अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।


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डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।


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