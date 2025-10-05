NCR के इस इलाके में 250 मकानों पर बुलडोजर का खतरा, घबराए लोग जाएंगे कोर्ट

निवासियों का कहना है कि मकानों को गिराए जाने के खतरे ने उनकी रातों की नींद और दिन का चैन छीन लिया है। इस बार वे अदालत में हरियाणा टूरिज्म निगम और वन विभाग दोनों को पार्टी बनाएंगे ताकि यह स्पष्ट हो सके कि जमीन का वास्तविक मालिक कौन है।

सोहना शहर के वार्ड नंबर 13 स्थित पहाड़ और पीर कॉलोनी के निवासी अपने आशियाने बचाने के लिए एक बार फिर अदालत की शरण में जाने की तैयारी कर रहे हैं। हरियाणा टूरिज्म निगम की करीब साढ़े नौ एकड़ जमीन पर आबाद इन कॉलोनियों में लगभग 250 मकान हैं, जिनमें करीब एक हजार लोग रहते हैं।

निवासियों का कहना है कि मकानों को गिराए जाने के खतरे ने उनकी रातों की नींद और दिन का चैन छीन लिया है। इस बार वे अदालत में हरियाणा टूरिज्म निगम और वन विभाग दोनों को पार्टी बनाएंगे ताकि यह स्पष्ट हो सके कि जमीन का वास्तविक मालिक कौन है। उनका कहना है कि यदि यह जमीन हरियाणा टूरिज्म निगम की है, तो वन विभाग ने पहले अवैध निर्माण के नोटिस क्यों जारी किए थे, और यदि यह जमीन वन विभाग की है, तो अब टूरिज्म निगम कार्रवाई क्यों कर रहा है। निवासी अदालत से इस विवादित जमीन के स्वामित्व का ठोस प्रमाण मांगेंगे।