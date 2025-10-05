delhi ncr sohna city ward 13 250 houses have demolition fear bulldozer action people ready to go to court know details NCR के इस इलाके में 250 मकानों पर बुलडोजर का खतरा, घबराए लोग जाएंगे कोर्ट, Ncr Hindi News - Hindustan
NCR के इस इलाके में 250 मकानों पर बुलडोजर का खतरा, घबराए लोग जाएंगे कोर्ट

निवासियों का कहना है कि मकानों को गिराए जाने के खतरे ने उनकी रातों की नींद और दिन का चैन छीन लिया है। इस बार वे अदालत में हरियाणा टूरिज्म निगम और वन विभाग दोनों को पार्टी बनाएंगे ताकि यह स्पष्ट हो सके कि जमीन का वास्तविक मालिक कौन है।

Utkarsh Gaharwar हिन्दुस्तान, गुरुग्रामSun, 5 Oct 2025 09:25 AM
सोहना शहर के वार्ड नंबर 13 स्थित पहाड़ और पीर कॉलोनी के निवासी अपने आशियाने बचाने के लिए एक बार फिर अदालत की शरण में जाने की तैयारी कर रहे हैं। हरियाणा टूरिज्म निगम की करीब साढ़े नौ एकड़ जमीन पर आबाद इन कॉलोनियों में लगभग 250 मकान हैं, जिनमें करीब एक हजार लोग रहते हैं।

इस बार वे अदालत में हरियाणा टूरिज्म निगम और वन विभाग दोनों को पार्टी बनाएंगे ताकि यह स्पष्ट हो सके कि जमीन का वास्तविक मालिक कौन है। उनका कहना है कि यदि यह जमीन हरियाणा टूरिज्म निगम की है, तो वन विभाग ने पहले अवैध निर्माण के नोटिस क्यों जारी किए थे, और यदि यह जमीन वन विभाग की है, तो अब टूरिज्म निगम कार्रवाई क्यों कर रहा है। निवासी अदालत से इस विवादित जमीन के स्वामित्व का ठोस प्रमाण मांगेंगे।

पूर्व पार्षद अनिल कुमार (वार्ड 13) ने बताया कि कॉलोनीवासी इस बार पूरी तैयारी के साथ अदालत जाएंगे। वर्तमान में निवासी अपने पक्ष को मजबूत करने के लिए वकीलों से सलाह ले रहे हैं और सभी आवश्यक दस्तावेज व सबूत इकट्ठे कर रहे हैं। ताकि अदालत में मजबूती से अपनी बात रख सकें।