दिल्ली-NCR में धुंध और कोहरे का सितम, विजिबिलिटी जीरो, AQI 400 पार; पढ़ें अपडेट्स
Delhi Pollution Update: दिल्ली-एनसीआर में घने स्मॉग और 416 AQI के कारण जनजीवन अस्त-व्यस्त है; विजिबिलिटी जीरो होने से 500 से अधिक उड़ानें प्रभावित हुई हैं और क्रिसमस तक राहत मिलने के आसार कम हैं।
राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में आज भी सुबह से घने स्मॉग की चादर छाई हुई है। गाजियाबाद और नोएडा के कई हिस्सों में विजिबिलिटी जीरो तक गिर गई। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी सुबह 8 बजे विजिबिलिटी सिर्फ 50 मीटर रह गई। वहीं हवा का स्तर भी गंभीर हो चुका है। ज्यादातर इलाकों में एक्यूआई 400 के पार है। ऐसे में फ्लाइट से लेकर ट्रेन तक प्रभावित हैं।
कहां कितना AQI? सुबह 9 बजे तक
|इलाका
|AQI
|श्रेणी
|दिल्ली (ओवरऑल)
|416
|गंभीर
|मुंडका
|459
|गंभीर
|विवेक विहार
|449
|गंभीर
|जहांगीरपुरी
|449
|गंभीर
|वजीरपुर
|440
|गंभीर
|आईटीओ
|438
|गंभीर
|द्वारका
|439
|गंभीर
|आनंद विहार
|470
|गंभीर
|पंजाबी बाग
|441
|गंभीर
|आरकेपुरम
|448
|गंभीर
|नोएडा
|428
|गंभीर
|ग्रेटर नोएडा
|378
|बेहद खराब
|गाजियाबाद
|416
|गंभीर
|गुरुग्राम
|362
|बेहद खराब
|फरीदाबाद
|251
|खराब
फिर गंभीर स्तर पर पहुंची दिल्ली की हवा
राजधानी में हवा की हालत और खराब हो गई है। सुबह 9 बजे तक एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 416 तक पहुंच गया, जो सेहत के लिए बहुत खतरनाक है। हल्की धुंध के साथ यह जहरीली हवा सुबह के समय ड्राइविंग और सांस लेने में बड़ी मुश्किल पैदा कर रही है।
क्रिसमस तक राहत के आसार कम
एयर क्वालिटी अर्ली वॉर्निंग सिस्टम के अनुसार, क्रिसमस तक दिल्ली की हवा में सुधार की उम्मीद कम है। 22 से 24 दिसंबर तक AQI 'बेहद खराब' स्तर में रहेगा। इसके बाद 25 दिसंबर से आगे छह दिनों में यह 'बेहद खराब' से 'गंभीर' के बीच रहेगा।
कोहरा अभी कई दिन रहेगा
मौसम विभाग ने बताया कि सुबह के कोहरे का सिलसिला जारी रहेगा। 24 और 25 दिसंबर को हल्का कोहरा छाएगा, जबकि उसके बाद मॉडरेट कोहरा पड़ने की संभावना है। पंजाब और उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में घना से बहुत घना कोहरा छा सकता है। हिमाचल, उत्तराखंड, हरियाणा और राजस्थान में भी कई जगहों पर घना कोहरा रहेगा।
तापमान में मामूली बढ़ोतरी
ठंड के बीच थोड़ी राहत की खबर है। पिछले 24 घंटों में अधिकतम तापमान 1-2 डिग्री बढ़ गया है। दिल्ली में दिन का तापमान 16 से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा, जबकि न्यूनतम तापमान 8 से 11 डिग्री के आसपास स्थिर है। स्मॉग और कोहरे की वजह से ठंड का एहसास अभी भी ज्यादा है।
उड़ानों पर असर बरकरार
प्रदूषण और कोहरे की वजह से दिल्ली एयरपोर्ट पर कई उड़ानें प्रभावित हैं। IGI एयरपोर्ट ने यात्रियों के लिए एडवाइजरी जारी की है। एडवाइजरी में कहा गया है कि कोहरे की वजह से सेवाएं प्रभावित हैं। पिछले कुछ दिनों से उत्तर भारत में कोहरे ने यात्रा को प्रभावित किया हुआ है। रविवार को 500 से ज्यादा उड़ानें देरी से चलीं और 100 से अधिक रद्द हुईं। पश्चिमी विक्षोभ की वजह से कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल में ताजा बर्फबारी हुई है, जिससे कोहरा और गाढ़ा हो रहा है। अधिकारियों के मुताबिक, मंगलवार तक यह परेशानी जारी रहेगी। बुधवार से हवाएं तेज होंगी और कोहरे की तीव्रता कम हो सकती है।