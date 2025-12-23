दिल्ली-NCR में धुंध और कोहरे का सितम, विजिबिलिटी जीरो, AQI 400 पार; पढ़ें अपडेट्स

संक्षेप: Delhi Pollution Update: दिल्ली-एनसीआर में घने स्मॉग और 416 AQI के कारण जनजीवन अस्त-व्यस्त है; विजिबिलिटी जीरो होने से 500 से अधिक उड़ानें प्रभावित हुई हैं और क्रिसमस तक राहत मिलने के आसार कम हैं।

राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में आज भी सुबह से घने स्मॉग की चादर छाई हुई है। गाजियाबाद और नोएडा के कई हिस्सों में विजिबिलिटी जीरो तक गिर गई। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी सुबह 8 बजे विजिबिलिटी सिर्फ 50 मीटर रह गई। वहीं हवा का स्तर भी गंभीर हो चुका है। ज्यादातर इलाकों में एक्यूआई 400 के पार है। ऐसे में फ्लाइट से लेकर ट्रेन तक प्रभावित हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

कहां कितना AQI? सुबह 9 बजे तक

इलाका AQI श्रेणी दिल्ली (ओवरऑल) 416 गंभीर मुंडका 459 गंभीर विवेक विहार 449 गंभीर जहांगीरपुरी 449 गंभीर वजीरपुर 440 गंभीर आईटीओ 438 गंभीर द्वारका 439 गंभीर आनंद विहार 470 गंभीर पंजाबी बाग 441 गंभीर आरकेपुरम 448 गंभीर नोएडा 428 गंभीर ग्रेटर नोएडा 378 बेहद खराब गाजियाबाद 416 गंभीर गुरुग्राम 362 बेहद खराब फरीदाबाद 251 खराब

फिर गंभीर स्तर पर पहुंची दिल्ली की हवा राजधानी में हवा की हालत और खराब हो गई है। सुबह 9 बजे तक एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 416 तक पहुंच गया, जो सेहत के लिए बहुत खतरनाक है। हल्की धुंध के साथ यह जहरीली हवा सुबह के समय ड्राइविंग और सांस लेने में बड़ी मुश्किल पैदा कर रही है।

क्रिसमस तक राहत के आसार कम एयर क्वालिटी अर्ली वॉर्निंग सिस्टम के अनुसार, क्रिसमस तक दिल्ली की हवा में सुधार की उम्मीद कम है। 22 से 24 दिसंबर तक AQI 'बेहद खराब' स्तर में रहेगा। इसके बाद 25 दिसंबर से आगे छह दिनों में यह 'बेहद खराब' से 'गंभीर' के बीच रहेगा।

कोहरा अभी कई दिन रहेगा मौसम विभाग ने बताया कि सुबह के कोहरे का सिलसिला जारी रहेगा। 24 और 25 दिसंबर को हल्का कोहरा छाएगा, जबकि उसके बाद मॉडरेट कोहरा पड़ने की संभावना है। पंजाब और उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में घना से बहुत घना कोहरा छा सकता है। हिमाचल, उत्तराखंड, हरियाणा और राजस्थान में भी कई जगहों पर घना कोहरा रहेगा।

तापमान में मामूली बढ़ोतरी ठंड के बीच थोड़ी राहत की खबर है। पिछले 24 घंटों में अधिकतम तापमान 1-2 डिग्री बढ़ गया है। दिल्ली में दिन का तापमान 16 से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा, जबकि न्यूनतम तापमान 8 से 11 डिग्री के आसपास स्थिर है। स्मॉग और कोहरे की वजह से ठंड का एहसास अभी भी ज्यादा है।