Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newsdelhi ncr smog aqi severe visibility zero flights delayed igi airport weather update
दिल्ली-NCR में धुंध और कोहरे का सितम, विजिबिलिटी जीरो, AQI 400 पार; पढ़ें अपडेट्स

दिल्ली-NCR में धुंध और कोहरे का सितम, विजिबिलिटी जीरो, AQI 400 पार; पढ़ें अपडेट्स

संक्षेप:

Delhi Pollution Update: दिल्ली-एनसीआर में घने स्मॉग और 416 AQI के कारण जनजीवन अस्त-व्यस्त है; विजिबिलिटी जीरो होने से 500 से अधिक उड़ानें प्रभावित हुई हैं और क्रिसमस तक राहत मिलने के आसार कम हैं।

Dec 23, 2025 09:57 am ISTAnubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में आज भी सुबह से घने स्मॉग की चादर छाई हुई है। गाजियाबाद और नोएडा के कई हिस्सों में विजिबिलिटी जीरो तक गिर गई। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी सुबह 8 बजे विजिबिलिटी सिर्फ 50 मीटर रह गई। वहीं हवा का स्तर भी गंभीर हो चुका है। ज्यादातर इलाकों में एक्यूआई 400 के पार है। ऐसे में फ्लाइट से लेकर ट्रेन तक प्रभावित हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

कहां कितना AQI? सुबह 9 बजे तक

इलाकाAQIश्रेणी
दिल्ली (ओवरऑल)416गंभीर
मुंडका459गंभीर
विवेक विहार449गंभीर
जहांगीरपुरी449गंभीर
वजीरपुर440गंभीर
आईटीओ438गंभीर
द्वारका439गंभीर
आनंद विहार470गंभीर
पंजाबी बाग441गंभीर
आरकेपुरम448गंभीर
नोएडा428गंभीर
ग्रेटर नोएडा378बेहद खराब
गाजियाबाद416गंभीर
गुरुग्राम362बेहद खराब
फरीदाबाद251खराब

फिर गंभीर स्तर पर पहुंची दिल्ली की हवा

राजधानी में हवा की हालत और खराब हो गई है। सुबह 9 बजे तक एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 416 तक पहुंच गया, जो सेहत के लिए बहुत खतरनाक है। हल्की धुंध के साथ यह जहरीली हवा सुबह के समय ड्राइविंग और सांस लेने में बड़ी मुश्किल पैदा कर रही है।

क्रिसमस तक राहत के आसार कम

एयर क्वालिटी अर्ली वॉर्निंग सिस्टम के अनुसार, क्रिसमस तक दिल्ली की हवा में सुधार की उम्मीद कम है। 22 से 24 दिसंबर तक AQI 'बेहद खराब' स्तर में रहेगा। इसके बाद 25 दिसंबर से आगे छह दिनों में यह 'बेहद खराब' से 'गंभीर' के बीच रहेगा।

AQI

कोहरा अभी कई दिन रहेगा

मौसम विभाग ने बताया कि सुबह के कोहरे का सिलसिला जारी रहेगा। 24 और 25 दिसंबर को हल्का कोहरा छाएगा, जबकि उसके बाद मॉडरेट कोहरा पड़ने की संभावना है। पंजाब और उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में घना से बहुत घना कोहरा छा सकता है। हिमाचल, उत्तराखंड, हरियाणा और राजस्थान में भी कई जगहों पर घना कोहरा रहेगा।

Delhi FOG

तापमान में मामूली बढ़ोतरी

ठंड के बीच थोड़ी राहत की खबर है। पिछले 24 घंटों में अधिकतम तापमान 1-2 डिग्री बढ़ गया है। दिल्ली में दिन का तापमान 16 से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा, जबकि न्यूनतम तापमान 8 से 11 डिग्री के आसपास स्थिर है। स्मॉग और कोहरे की वजह से ठंड का एहसास अभी भी ज्यादा है।

Delhi

उड़ानों पर असर बरकरार

प्रदूषण और कोहरे की वजह से दिल्ली एयरपोर्ट पर कई उड़ानें प्रभावित हैं। IGI एयरपोर्ट ने यात्रियों के लिए एडवाइजरी जारी की है। एडवाइजरी में कहा गया है कि कोहरे की वजह से सेवाएं प्रभावित हैं। पिछले कुछ दिनों से उत्तर भारत में कोहरे ने यात्रा को प्रभावित किया हुआ है। रविवार को 500 से ज्यादा उड़ानें देरी से चलीं और 100 से अधिक रद्द हुईं। पश्चिमी विक्षोभ की वजह से कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल में ताजा बर्फबारी हुई है, जिससे कोहरा और गाढ़ा हो रहा है। अधिकारियों के मुताबिक, मंगलवार तक यह परेशानी जारी रहेगी। बुधवार से हवाएं तेज होंगी और कोहरे की तीव्रता कम हो सकती है।

Anubhav Shakya

लेखक के बारे में

Anubhav Shakya
भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद जी न्यूज से करियर की शुरुआत की। इसके बाद नवभारत टाइम्स में काम किया। फिलहाल लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। किताबों की दुनिया में खोए रहने में मजा आता है। जनसरोकार, सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों में गहरी दिलचस्पी है। एनालिसिस और रिसर्च बेस्ड स्टोरी खूबी है। और पढ़ें
Delhi Pollution
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।