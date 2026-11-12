दिल्ली और NCR के 5 शहरों में ऑनलाइन चलेंगी कक्षाएं, 5वीं तक की पढ़ाई हाइब्रिड मोड में होगी
दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण बढ़ने के चलते ग्रैप-3 लागू होने के बाद स्कूलों में पढ़ाई का शेड्यूल बदलने का फैसला लिया गया है। दिल्ली और एनसीआर के पांच शहरों के स्कूलों को कक्षा 5 तक की पढ़ाई हाइब्रिड मोड में कराने का निर्देश दिया गया है।
दिल्ली और एनसीआर के पांच शहरों के स्कूलों को कक्षा 5 तक की पढ़ाई हाइब्रिड मोड में कराने का निर्देश दिया गया है। दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण बढ़ने के चलते ग्रैप-3 लागू होने के मद्देनजर स्कूलों में पढ़ाई का शेड्यूल बदलने का फैसला लिया गया है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने शुक्रवार को इस फैसले की घोषणा की। इसके तहत प्रभावित क्षेत्रों के छात्रों के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन, दोनों माध्यमों से कक्षाएं चलाना अनिवार्य होगा।
इस निर्देश के दायरे में दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद, गुरुग्राम और सोनीपत के स्कूल शामिल हैं। यह कदम दिल्ली में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के तहत स्टेज-3 की पाबंदियां लागू किए जाने के बाद उठाया गया है। दरअसल, दिल्ली-एनसीआर में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) गिरकर गंभीर श्रेणी में पहुंच गया है।
बिगड़ती वायु गुणवत्ता को देखते हुए सरकार ने स्कूलों को पढ़ाई की व्यवस्था में लचीलापन बरतने का निर्देश दिया है। हालांकि, हाइब्रिड मोड में कक्षाएं संचालित करना अनिवार्य है। कोई भी स्कूल इसे लागू करने या न करने का फैसला खुद नहीं ले सकता। घोषणा के अनुसार, दिल्ली-एनसीआर के कक्षा 5 तक की पढ़ाई कराने वाले सभी स्कूलों को हाइब्रिड लर्निंग व्यवस्था लागू करनी होगी। इसके तहत छात्रों को स्कूल में शारीरिक रूप से उपस्थित होकर कक्षाएं अटेंड करने या ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाई करने का विकल्प मिलेगा। यह व्यवस्था स्कूलों की ओर से किए गए इंतजामों के आधार पर लागू होगी।
यह आदेश संबंधित क्षेत्रों के सभी सरकारी और निजी स्कूलों पर लागू होगा। संस्थानों को निर्देश दिया गया है कि जब तक ग्रैप (GRAP) के तहत स्टेज-3 की पाबंदियां लागू रहेंगी, तब तक उन्हें सरकार के निर्देशों का पालन करना होगा। सिरसा ने स्पष्ट किया कि यह निर्णय बिगड़ते प्रदूषण के हालात को देखते हुए प्रशासन द्वारा एहतियात के तौर पर लिया गया है। सरकार ने हाइब्रिड कक्षाओं को लागू करने का फैसला स्कूल प्रबंधन की मर्जी पर नहीं छोड़ा है।
वहीं, गौतमबुद्ध नगर के स्कूलों में कक्षा पांच तक के विद्यार्थियों की पढ़ाई हाइब्रिड मोड में कराई जाएगी। इसके तहत बच्चों को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से पढ़ाई का विकल्प मिलेगा। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी राहुल पंवार ने इस संबंध में जिले के सभी परिषदीय, सहायता प्राप्त और मान्यता प्राप्त विद्यालयों के प्रधानाचार्यों और प्रबंधकों को आदेश जारी किए हैं।
वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने छह नवंबर को जारी आदेश में दिल्ली-एनसीआर के तहत आने वाले सभी जिलों में कक्षा पांच तक के विद्यार्थियों के लिए हाइब्रिड मोड में कक्षाएं संचालित करने के निर्देश दिए हैं। इसके तहत जहां ऑनलाइन पढ़ाई की सुविधा उपलब्ध है, वहां विद्यार्थियों को ऑनलाइन और स्कूल में ऑफलाइन पढ़ाई का विकल्प दिया जाएगा। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने सात नवंबर को जारी आदेश में तत्काल प्रभाव से इन निर्देशों का पालन सुनिश्चित कराने को कहा है।
उधर, गाजियाबाद के जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मांदड़ ने भी वायु प्रदूषण की स्थिति को देखते हुए कक्षा पांच तक के विद्यार्थियों की पढ़ाई हाइब्रिड मोड में संचालित कराने का निर्देश दिया है। डीएम ने 20 नवंबर तक सभी सरकारी और निजी निर्माण एवं ध्वस्तीकरण परियोजनाओं को बंद रखने के निर्देश दिए। आदेश का पालन कराने के लिए नगर निगम, जीडीए, नगर पालिकाओं, आवास विकास परिषद और लोक निर्माण विभाग को कम से कम पांच-पांच टीमें गठित करने को कहा गया है।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
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