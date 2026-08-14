Delhi-NCR Red Alert: दिल्ली-एनसीआर वाले सावधान रहें! भारी बारिश का रेड अलर्ट, बाढ़ का भी खतरा
Delhi-NCR Red Alert: मौसम विभाग ने दिल्ली-एनसीआर के कई इलाकों में रेड और कुछ क्षेत्रों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। निचले इलाकों में बाढ़ का भी खतरा है।
Delhi-NCR Red Alert: मौसम विभाग ने दिल्ली-एनसीआर के अलग-अलग हिस्सों के लिए भारी बारिश की चेतावनी दी है। आधी दिल्ली में रेड अलर्ट है, जबकि बाकी हिस्सों में ऑरेंज अलर्ट है। यह अलर्ट शाम 4 बजे तक है। निचले इलाकों में बाढ़ और जलभराव का भी खतरा है। आईएमडी के मुताबिक, सक्रिय मानसून ट्रफ और पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से पूरे क्षेत्र में भारी बारिश होने की संभावना है।
आईएमडी ने चेतावनी दी है कि दिल्ली-एनसीआर के कुछ हिस्सों में बहुत भारी बारिश के साथ गरज, बिजली और तेज हवाएं चल सकती हैं। सबसे संवेदनशील इलाकों को रेड अलर्ट पर रखा गया है। कई इलाकों में बेहद भारी बारिश और बड़े स्तर पर व्यवधान की आशंका है। वहीं आसपास के जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है और लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है।
मौसम विभाग के अधिकारियों के अनुसार, दक्षिण हरियाणा और आसपास के इलाकों में पहले बना ऊपरी वायु चक्रवाती परिसंचरण अब कमजोर पड़ गया है। हालांकि, वातावरण में पर्याप्त नमी और अस्थिरता के कारण बारिश की तीव्र गतिविधियां जारी रहने की संभावना बनी हुई है। मानसून ट्रफ से दिल्ली समेत उत्तर भारत के बड़े हिस्से में बारिश बढ़ने की संभावना है।
निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा
प्रशासन ने भारी बारिश के कारण शहर में जलभराव, ट्रैफिक जाम, कम विजिबिलिटी और निचले इलाकों में बाढ़ को लेकर सतर्क किया है। लोगों से घर के बाहर निकलने से पहले मौसम संबंधी अपडेट पर नजर रखने की सलाह दी गई है।
जलभराव ने बढ़ाई परेशानी
फरीदाबाद। फरीदाबाद में शुक्रवार दोपहर करीब 12 बजे बारिश शुरू होने से उमस भरी गर्मी से लोगों को राहत मिली। बारिश के साथ शहर की कई सड़कों पर जलभराव हो गया और यातायात की रफ्तार धीमी पड़ गई। ओल्ड फरीदाबाद रेलवे अंडरपास बंद होने से नीलम और बड़खल रेलवे पुल पर वाहनों का दबाव बढ़ गया। जलभराव अधिक होने के कारण ओल्ड फरीदाबाद रेलवे अंडरपास को वाहनों के लिए बंद करना पड़ा। अंडरपास बंद होने के बाद वाहन चालकों को वैकल्पिक मार्गों का इस्तेमाल करना पड़ा। इसका असर नीलम और बड़खल रेलवे पुल पर दिखाई दिया। दोनों पुलों पर वाहनों की संख्या बढ़ने से कई जगह यातायात धीमा हो गया।
बारिश के कारण बिजली कटौती ने परेशानी बढ़ाई
बारिश के दौरान बिजली कटौती ने भी लोगों की परेशानी बढ़ाई। जलभराव वाले इलाकों में सुरक्षा को देखते हुए बिजली विभाग ने कई जगह बिजली आपूर्ति बंद कर दी। पानी के संपर्क में बिजली के तार और उपकरण आने से हादसे की आशंका रहती है। ऐसे स्थानों पर एहतियात के तौर पर आपूर्ति रोकनी पड़ी। बारिश का असर स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों पर भी पड़ा। शहर में कई जगह कार्यक्रमों और सजावट से जुड़े काम चल रहे थे। बारिश के कारण खुले स्थानों पर तैयारियों में रुकावट आई। मैदानों में पानी जमा होने से कर्मचारियों को काम करने में दिक्कत हुई। मौसम साफ होने के बाद तैयारियां दोबारा गति पकड़ने की उम्मीद है।
बारिश के बाद शहर के निचले इलाकों में पानी निकासी को लेकर भी नगर निगम की व्यवस्था पर नजर रही। वाहन चालकों को जलभराव वाले रास्तों से बचकर निकलने की सलाह दी गई है। लोगों का कहना है कि बारिश से गर्मी से राहत जरूर मिली, लेकिन जलभराव और बिजली कटौती ने परेशानी बढ़ा दी।
लेखक के बारे मेंGaurav Kala
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