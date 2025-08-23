दिल्लीवाले बारिश के लिए आज फिर रहें तैयार, IMD ने जारी किया येलो अलर्ट

राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से तेज बारिश का दौर लौट सकता है। मौसम विभाग का अनुमान है कि शनिवार को दिल्ली के अलग-अलग स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने शनिवार के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया है।

राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से तेज बारिश का दौर लौट सकता है। मौसम विभाग का अनुमान है कि शनिवार को दिल्ली के अलग-अलग स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इस बीच एक-दो दौर तेज बारिश के होने की संभावना है। मौसम विभाग ने शनिवार के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया है।

दिल्ली में शुक्रवार सुबह से धूप रही, लेकिन 11 बजे के बाद से हल्के बादलों की आवाजाही शुरू हो गई। कुछ ही देर में घने बादल छाने लगे और कई इलाकों में हल्की बारिश हुई। नजफगढ़ और मयूर विहार जैसे कुछ हिस्सों में मध्यम बारिश भी दर्ज की गई। इसके चलते अधिकतम तापमान में बहुत तेज इजाफा नहीं हुई।

दिल्ली की मानक वेधशाला सफदरजंग में दिन का अधिकतम तापमान 34.5 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया जो सामान्य से 0.3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है। न्यूनतम तापमान 26.2 डिग्री सेल्सियस रहा जो सामान्य से 0.3 डिग्री सेल्सियस कम है। यहां आर्द्रता का स्तर 92 से 65 फीसदी तक रहा।

हवा साफ-सुथरी : मौसम के कारकों के चलते दिल्ली की हवा लगातार साफ-सुथरी बनी हुई है। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक शुक्रवार को दिल्ली का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 102 अंक पर रहा। इस स्तर की हवा को मध्यम श्रेणी में रखा जाता है।