Delhi NCR rain yellow alert issued today by IMD see full weather forecast दिल्लीवाले बारिश के लिए आज फिर रहें तैयार, IMD ने जारी किया येलो अलर्ट, Ncr Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर NewsDelhi NCR rain yellow alert issued today by IMD see full weather forecast

दिल्लीवाले बारिश के लिए आज फिर रहें तैयार, IMD ने जारी किया येलो अलर्ट

राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से तेज बारिश का दौर लौट सकता है। मौसम विभाग का अनुमान है कि शनिवार को दिल्ली के अलग-अलग स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने शनिवार के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया है।

Praveen Sharma लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली। हिन्दुस्तानSat, 23 Aug 2025 07:58 AM
share Share
Follow Us on
दिल्लीवाले बारिश के लिए आज फिर रहें तैयार, IMD ने जारी किया येलो अलर्ट

राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से तेज बारिश का दौर लौट सकता है। मौसम विभाग का अनुमान है कि शनिवार को दिल्ली के अलग-अलग स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इस बीच एक-दो दौर तेज बारिश के होने की संभावना है। मौसम विभाग ने शनिवार के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया है।

दिल्ली में शुक्रवार सुबह से धूप रही, लेकिन 11 बजे के बाद से हल्के बादलों की आवाजाही शुरू हो गई। कुछ ही देर में घने बादल छाने लगे और कई इलाकों में हल्की बारिश हुई। नजफगढ़ और मयूर विहार जैसे कुछ हिस्सों में मध्यम बारिश भी दर्ज की गई। इसके चलते अधिकतम तापमान में बहुत तेज इजाफा नहीं हुई।

दिल्ली की मानक वेधशाला सफदरजंग में दिन का अधिकतम तापमान 34.5 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया जो सामान्य से 0.3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है। न्यूनतम तापमान 26.2 डिग्री सेल्सियस रहा जो सामान्य से 0.3 डिग्री सेल्सियस कम है। यहां आर्द्रता का स्तर 92 से 65 फीसदी तक रहा।

हवा साफ-सुथरी : मौसम के कारकों के चलते दिल्ली की हवा लगातार साफ-सुथरी बनी हुई है। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक शुक्रवार को दिल्ली का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 102 अंक पर रहा। इस स्तर की हवा को मध्यम श्रेणी में रखा जाता है।

मौसम बदलने से तापमान में गिरावट आने की उम्मीद

मौसम विभाग का अनुमान है कि मौसम में हुए बदलाव के चलते दिल्ली में अब एक बार फिर से तेज बारिश का दौर शुरू होने की संभावना है। शनिवार को दिल्ली में मध्यम बारिश हो सकती है। इस बीच एक-दो दौर तेज बारिश के होने की संभावना है। इससे तापमान में गिरावट आने और लोगों को उमस और गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है। मौसम विभाग ने शनिवार के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया है। शनिवार को अधिकतम तापमान 30 से 32 और न्यूनतम तापमान 22 से 24 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है।