दिल्ली-NCR में दोपहर बाद तेज बारिश, 70 की स्पीड से तेज हवाएं भी; ऑरेंज अलर्ट
मौसम विभाग ने दिल्ली-एनसीआर में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राजधानी में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। जबकि गरज चमक के साथ 70 किलो मीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चल सकती है।
Delhi Rain Today: पूरे दिल्ली और एनसीआर में अगले कुछ घंटे गरज और चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने राजधानी में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इस दौरान 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चल सकती हैं। राजधानी के कुछ हिस्सों में आज सुबह भी हल्की बारिश हुई थी। इससे तापमान में थोड़ी कमी आई। न्यूनतम तापमान सामान्य से 1.8 डिग्री कम 25.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।
आईएमडी ने अनुमान जताया है कि आज दोपहर बाद पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उससे सटे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मेघ गर्जन और 60 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की रफ्तार से तेज हवा के साथ मध्यम से गंभीर आंधी-तूफान का पूर्वानुमान है। यह बारिश मध्य पाकिस्तान और उसके आस-पास के क्षेत्रों पर बने एक चक्रवाती परिसंचरण के कारण संभव है।
हरियाणा और यूपी के इन इलाकों में भी अलर्ट
मौसम विभाग के अनुसार, इसका असर हरियाणा और यूपी के कुछ इलाकों में देखने को मिल सकता है। हरियाणा के कैथल, नरवाना, करनाल, फतेहाबाद, जींद, पानीपत, हिसार, गोहाना, हांसी, रोहतक, सोनीपत, भिवानी, चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, पलवल, नारनौल, बावल, नूंह, होडल समेत कई क्षेत्रों में तेज बारिश और आंधी की संभावना है।
इसी तरह उत्तर प्रदेश के शामली, खतौली, बागपत, मेरठ, मोदीनगर, हापुड़, बुलंदशहर, सिकंदराबाद, खुर्जा, अलीगढ़, खैर, मथुरा, बरसाना, राया और आसपास के क्षेत्रों में गरज-चमक के साथ बारिश और तेज हवाएं चल सकती हैं।
सोमवार को दिल्ली में भारी बारिश हुई
सोमवार को दिल्ली के कई हिस्सों में तेज आंधी के साथ हुई हल्की से मध्यम बारिश हुई। इसने लोगों को भीषण गर्मी से खासी राहत दी। इस दौरान हवा की रफ्तार 93 किलोमीटर प्रति घंटा दर्ज की गई। दिल्ली के पालम इलाके में शाम 5:30 बजे तक 9.0 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जो राजधानी में सबसे ज्यादा रही।
दिल्ली में दो दिन तापमान लुढ़केगा
मौसम विभाग के मुताबिक, यह मौसमी गतिविधि अगले दो दिन तक जारी रहने की उम्मीद है। पूरे क्षेत्र में हल्की से मध्यम बारिश के साथ आंधी-तूफान का अनुमान जताया है। इस दौरान अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है।
पलूशन भी 148 एक्यूआई पर पहुंचा
दिल्ली में बारिश और बदलते मौसम के बीच एक और गुड न्यूज है। पलूशन भी कम दर्ज हुआ है। सीपीसीबी के आंकड़ों के अनुसार, मंगलवार सुबह नौ बजे दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 148 दर्ज किया गया। सीपीसीबी के अनुसार, शून्य से 50 के बीच एक्यूआई को 'अच्छा', 51 और 100 को 'संतोषजनक', 101 और 200 को 'मध्यम', 201 और 300 को 'खराब', 301 और 400 को 'बहुत खराब' तथा 401 और 500 को 'गंभीर' माना जाता है।
लेखक के बारे मेंGaurav Kala
गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य
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