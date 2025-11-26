दिल्ली की हवा में मामूली सुधार, लेकिन अभी भी सांसों पर संकट; आज कहां कितना AQI

संक्षेप: Delhi Pollution AQI: दिल्ली-एनसीआर की हवा में हल्का सुधार हुआ है। आज सुबह दिल्ली के किसी भी इलाके में एक्यूआई 400 के पार नहीं गया। हालांकि कुछ जगह एक्यूआई 350 के पार दर्ज किया गया।

राजधानी दिल्ली में हवा की गति में वृद्धि और आसमान साफ रहने के कारण प्रदूषण के स्तर में मामूली कमी दर्ज की गई है। हालांकि, मंगलवार को भी राजधानी में प्रदूषण की जानकारी देने वाले 39 केंद्रों में से 36 में प्रदूषण का स्तर बहुत खराब श्रेणी में दर्ज किया गया। आज सुबह से ही दिल्ली में धुंध की चादर छाई हुई है। वहीं कई इलाकों में एक्यूआई 400 के करीब बना हुआ है।

कहां कितना AQI (सुबह 7 बजे तक)

इलाका AQI श्रेणी दिल्ली (ओवरऑल) 337 बेहद खराब मुंडका 371 बेहद खराब बवाना 382 बेहद खराब जहांगीरपुरी 367 बेहद खराब वजीरपुर 377 बेहद खराब रोहिणी 380 बेहद खराब डीटीयू 367 बेहद खराब आनंद विहार 363 बेहद खराब पंजाबी बाग 368 बेहद खराब नरेला 353 बेहद खराब नोएडा 358 बेहद खराब ग्रेटर नोएडा 323 बेहद खराब गाजियाबाद 318 बेहद खराब गुरुग्राम 279 खराब फरीदाबाद 220 खराब

दिन में 11:30 बजे से 5:30 बजे तक पश्चिमी हवा की गति 10 से 15 किलो मीटर प्रति घंटे दर्ज की गई। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से जारी सुबह की वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 360 अंक पर रहा, जो बेहद खराब श्रेणी में आता है। इससे पहले सोमवार को यह 382 अंक दर्ज किया गया था। शाम 4 बजे इसमें और सुधार दर्ज किया गया और यह 353 अंक पर पहुंच गया। सीपीसीबी द्वारा विकसित समीर ऐप के अनुसार, रोहिणी निगरानी केन्द्र में वायु गुणवत्ता सुबह 416 दर्ज की गई लेकिन शाम 4 बजे यह 405 अंक पर पहुंच गई।