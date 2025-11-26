दिल्ली की हवा में मामूली सुधार, लेकिन अभी भी सांसों पर संकट; आज कहां कितना AQI
Delhi Pollution AQI: दिल्ली-एनसीआर की हवा में हल्का सुधार हुआ है। आज सुबह दिल्ली के किसी भी इलाके में एक्यूआई 400 के पार नहीं गया। हालांकि कुछ जगह एक्यूआई 350 के पार दर्ज किया गया।
राजधानी दिल्ली में हवा की गति में वृद्धि और आसमान साफ रहने के कारण प्रदूषण के स्तर में मामूली कमी दर्ज की गई है। हालांकि, मंगलवार को भी राजधानी में प्रदूषण की जानकारी देने वाले 39 केंद्रों में से 36 में प्रदूषण का स्तर बहुत खराब श्रेणी में दर्ज किया गया। आज सुबह से ही दिल्ली में धुंध की चादर छाई हुई है। वहीं कई इलाकों में एक्यूआई 400 के करीब बना हुआ है।
कहां कितना AQI (सुबह 7 बजे तक)
|इलाका
|AQI
|श्रेणी
|दिल्ली (ओवरऑल)
|337
|बेहद खराब
|मुंडका
|371
|बेहद खराब
|बवाना
|382
|बेहद खराब
|जहांगीरपुरी
|367
|बेहद खराब
|वजीरपुर
|377
|बेहद खराब
|रोहिणी
|380
|बेहद खराब
|डीटीयू
|367
|बेहद खराब
|आनंद विहार
|363
|बेहद खराब
|पंजाबी बाग
|368
|बेहद खराब
|नरेला
|353
|बेहद खराब
|नोएडा
|358
|बेहद खराब
|ग्रेटर नोएडा
|323
|बेहद खराब
|गाजियाबाद
|318
|बेहद खराब
|गुरुग्राम
|279
|खराब
|फरीदाबाद
|220
|खराब
दिन में 11:30 बजे से 5:30 बजे तक पश्चिमी हवा की गति 10 से 15 किलो मीटर प्रति घंटे दर्ज की गई। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से जारी सुबह की वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 360 अंक पर रहा, जो बेहद खराब श्रेणी में आता है। इससे पहले सोमवार को यह 382 अंक दर्ज किया गया था। शाम 4 बजे इसमें और सुधार दर्ज किया गया और यह 353 अंक पर पहुंच गया। सीपीसीबी द्वारा विकसित समीर ऐप के अनुसार, रोहिणी निगरानी केन्द्र में वायु गुणवत्ता सुबह 416 दर्ज की गई लेकिन शाम 4 बजे यह 405 अंक पर पहुंच गई।
मानकों से तीन गुना ज्यादा
हवा में प्रदूषक कण पीएम 10 का स्तर 100 से और पीएम 2.5 का स्तर 60 से कम होने पर ही उसे स्वास्थ्यकारी माना जाता है। मंगलवार को दिन में तीन बजे पीएम 10 का स्तर 319 और पीएम 2.5 का स्तर 178.9 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर पर रहा। यानी दिल्ली-एनसीआर की हवा में मानकों से तीन गुना से ज्यादा प्रदूषक कण मौजूद हैं।