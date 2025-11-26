Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newsdelhi ncr pollution update today aqi level Noida Ghaziabad weather
दिल्ली की हवा में मामूली सुधार, लेकिन अभी भी सांसों पर संकट; आज कहां कितना AQI

दिल्ली की हवा में मामूली सुधार, लेकिन अभी भी सांसों पर संकट; आज कहां कितना AQI

संक्षेप:

Delhi Pollution AQI: दिल्ली-एनसीआर की हवा में हल्का सुधार हुआ है। आज सुबह दिल्ली के किसी भी इलाके में एक्यूआई 400 के पार नहीं गया। हालांकि कुछ जगह एक्यूआई 350 के पार दर्ज किया गया।

Wed, 26 Nov 2025 08:34 AMAnubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

राजधानी दिल्ली में हवा की गति में वृद्धि और आसमान साफ रहने के कारण प्रदूषण के स्तर में मामूली कमी दर्ज की गई है। हालांकि, मंगलवार को भी राजधानी में प्रदूषण की जानकारी देने वाले 39 केंद्रों में से 36 में प्रदूषण का स्तर बहुत खराब श्रेणी में दर्ज किया गया। आज सुबह से ही दिल्ली में धुंध की चादर छाई हुई है। वहीं कई इलाकों में एक्यूआई 400 के करीब बना हुआ है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

कहां कितना AQI (सुबह 7 बजे तक)

इलाकाAQIश्रेणी
दिल्ली (ओवरऑल)337बेहद खराब
मुंडका371बेहद खराब
बवाना382बेहद खराब
जहांगीरपुरी367बेहद खराब
वजीरपुर377बेहद खराब
रोहिणी380बेहद खराब
डीटीयू367बेहद खराब
आनंद विहार363बेहद खराब
पंजाबी बाग368बेहद खराब
नरेला353बेहद खराब
नोएडा358बेहद खराब
ग्रेटर नोएडा323बेहद खराब
गाजियाबाद318बेहद खराब
गुरुग्राम279खराब
फरीदाबाद220खराब

दिन में 11:30 बजे से 5:30 बजे तक पश्चिमी हवा की गति 10 से 15 किलो मीटर प्रति घंटे दर्ज की गई। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से जारी सुबह की वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 360 अंक पर रहा, जो बेहद खराब श्रेणी में आता है। इससे पहले सोमवार को यह 382 अंक दर्ज किया गया था। शाम 4 बजे इसमें और सुधार दर्ज किया गया और यह 353 अंक पर पहुंच गया। सीपीसीबी द्वारा विकसित समीर ऐप के अनुसार, रोहिणी निगरानी केन्द्र में वायु गुणवत्ता सुबह 416 दर्ज की गई लेकिन शाम 4 बजे यह 405 अंक पर पहुंच गई।

मानकों से तीन गुना ज्यादा

हवा में प्रदूषक कण पीएम 10 का स्तर 100 से और पीएम 2.5 का स्तर 60 से कम होने पर ही उसे स्वास्थ्यकारी माना जाता है। मंगलवार को दिन में तीन बजे पीएम 10 का स्तर 319 और पीएम 2.5 का स्तर 178.9 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर पर रहा। यानी दिल्ली-एनसीआर की हवा में मानकों से तीन गुना से ज्यादा प्रदूषक कण मौजूद हैं।

Anubhav Shakya

लेखक के बारे में

Anubhav Shakya
भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद जी न्यूज से करियर की शुरुआत की। इसके बाद नवभारत टाइम्स में काम किया। फिलहाल लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। किताबों की दुनिया में खोए रहने में मजा आता है। जनसरोकार, सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों में गहरी दिलचस्पी है। एनालिसिस और रिसर्च बेस्ड स्टोरी खूबी है। और पढ़ें
Delhi Pollution
लेटेस्ट Hindi News , Delhi Blast, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।