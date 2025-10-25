दिल्ली-NCR की सांसों पर जहरीली हवा का पहरा, जानिए आज कहां कितना AQI

संक्षेप: Delhi-NCR AQI: दिल्ली-एनसीआर में हवा जहरीली बनी हुई है। दीवाली के बाद से ही लगातार प्रदूषण ने लोगों की परेशानी बढ़ाई हुई है। आज भी कई जगहों पर एक्यूआई 400 के पार है।

हवा की रफ्तार बढ़ने से दिल्ली में प्रदूषण के स्तर में हल्की कमी आई है। चार दिनों बाद दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक बेहद खराब से खराब श्रेणी में लौट आया है। हालांकि, अगले सात दिनों के बीच दिल्ली की वायु गुणवत्ता पूरी तरह साफ होने की संभावना नहीं है और लोगों को प्रदूषित हवा में ही सांस लेना पड़ेगा। आज भी राजधानी के कई इलाकों में AQI 400 के पार बना हुआ है। जानिए आज कहां कितना AQI है।

कहां कितना AQI (सुबह 7 बजे)

इलाका AQI श्रेणी दिल्ली (ओवरऑल) 257 खराब पंजाबी बाग 300 बहुत खराब वजीरपुर 332 बहुत खराब आनंद विहार 412 गंभीर आईटीओ 250 खराब बवाना 322 बहुत खराब IGI एयरपोर्ट 232 खराब नोएडा 278 खराब ग्रेटर नोएडा 252 खराब गाजियाबाद 287 खराब गुरुग्राम 225 खराब फरीदाबाद 198 खराब

दीवाली पर खराब हुई हवा दिल्ली में इस बार दीवाली के दिन ही वायु गुणवत्ता का स्तर 300 के पार यानी बेहद खराब श्रेणी में पहुंच गया था। इसके बाद से लगातार ही दिल्ली की हवा में प्रदूषण की एक परत बनी हुई थी। खासतौर पर सुबह और शाम के समय धुंध और धुएं के चलते दृश्यता के स्तर में भी हल्की कमी देखने को मिल रही थी। अब हवा की रफ्तार बढ़ने से प्रदूषण के स्तर में हल्का सुधार हुआ है।

वायु गुणवत्ता पर बनी पूर्व चेतावनी प्रणाली के मुताबिक गुरुवार और शुक्रवार को बीच-बीच में हवा की रफ्तार दस किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा रही है। इसके चलते प्रदूषक कणों का बिखराव भी थोड़ा तेज हुआ और प्रदूषण का स्तर भी कम हुआ है। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक, शुक्रवार को दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक 275 के अंक पर रहा। इस स्तर की हवा को खराब श्रेणी में रखा जाता है। गुरुवार को एक्यूआई बेहद खराब श्रेणी में रहा था।

11 स्थानों पर हालात बदतर चिंता की बात यह है कि शुक्रवार को भी दिल्ली के 11 स्थानों का सूचकांक 300 के पार यानी बेहद खराब श्रेणी में बना रहा। दिल्ली के आनंद विहार क्षेत्र में प्रदूषण का स्तर सबसे ज्यादा रहा। शुक्रवार शाम चार बजे यहां पर प्रदूषण का स्तर 400 के पार यानी गंभीर श्रेणी में रहा। जबकि,ज्यादा यातायात और घनी आबादी वाले कई इलाकों का सूचकांक भी बेहद खराब श्रेणी में बना हुआ है।