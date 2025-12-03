Hindustan Hindi News
delhi ncr pollution update todat aqi severe level Noida Ghaziabad weather
जियें तो जियें कैसे! दिल्ली की हवा में फिर घुला जहर, AQI फिर 400 के पार; देखिए लिस्ट

संक्षेप:

Delhi AQI Level Update: दिल्ली-एनसीआर के कई इलाकों में प्रदूषण फिर गंभीर स्तर पर पहुंच गया है। एक्यूआई 400 के पार दर्ज किया गया है। आने वाले दिनों में प्रदूषण और बढ़ सकता है।

Wed, 3 Dec 2025 08:55 AMAnubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
राजधानी दिल्ली में हवा की गति कम होने और आंशिक रूप से बादल छाने के कारण प्रदूषण के स्तर में वृद्धि दर्ज की गई। आज सुबह से ही दिल्ली के कई इलाकों में धुंध की चादर छाई हुई है। वहीं एक्यूआई भी 400 के पार पहुंच चुका है। कल भी दिल्ली के कुछ इलाकों में एक्यूआई गंभीर स्तर पर पहुंच गया था।

कल भी AQI 400 के पार पहुंचा

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के मुताबिक, राजधानी में मंगलवार शाम चार बजे 11 जगहों पर वायु गुणवत्ता सूचकांक 400 से अधिक दर्ज किया गया। औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 372 दर्ज हुआ, जबकि सोमवार को 304 था। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के आंकड़ों के अनुसार सुबह नौ बजे दिल्ली का एक्यूआई 340 रहा। सीपीसीबी के समीर ऐप के आंकड़ों के अनुसार, 39 निगरानी केंद्रों में से 11 स्थानों पर एक्यूआई 400 के पार हो गया।

कहां कितना AQI (सुबह 8 बजे)

इलाकाAQIश्रेणी
दिल्ली (ओवरऑल)372बेहद खराब
मुंडका391बेहद खराब
बवाना401गंभीर
जहांगीरपुरी405गंभीर
वजीरपुर402गंभीर
रोहिणी418गंभीर
डीटीयू383बेहद खराब
आनंद विहार402गंभीर
पंजाबी बाग381बेहद खराब
नरेला364बेहद खराब
नोएडा390बेहद खराब
ग्रेटर नोएडा346बेहद खराब
गाजियाबाद361बेहद खराब
गुरुग्राम280खराब
फरीदाबाद236खराब

उधर, दिल्ली नगर निगम के सदन की बैठक में मंगलवार को बढ़ते प्रदूषण के मुद्दे पर चर्चा शुरू हुई। कई पार्षदों ने धूल प्रदूषण का मुद्दा उठाया। कई स्थानों पर सड़कों पर फैले कूड़े को ठीक तरीके से उठाया नहीं जा रहा है। इस दौरान नेता विपक्ष अंकुश नारंग ने सत्ता पक्ष को प्रदूषण के मुद्दे पर घेरा। विपक्ष की पार्षद शगुफ्ता चौधरी ने मुंह पर नेबुलाइजर लगाकर विरोध जताया। इस दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष में टकराव हुआ।

तीन गुना ज्यादा प्रदूषण

हवा में पीएम 10 का स्तर 100 से और पीएम 2.5 का स्तर 60 से ज्यादा होने पर उसे स्वास्थ्यकारी नहीं माना जाता है। मंगलवार शाम को पीएम 10 और पीएम 2.5 का स्तर तीन गुना से अधिक दर्ज किया गया। शाम तीन बजे दिल्ली-एनसीआर की हवा में पीएम 10 का स्तर 349.1 और पीएम 2.5 का स्तर 196 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर रहा।

तेज हवा और बारिश के बाद ही माैसम में आएगा परिवर्तन

राजधानी में मंगलवार को स्मॉग की परत छाई रही। हवा की गति कम होने, नमी बढ़ने और तापमान में कमी के कारण उपजी यह स्थिति पांच दिसंबर तक रहने की संभावना है। न्यूनतम तापमान में मामूली वृद्धि दर्ज की गई है। स्काई मेट के विशेषज्ञ महेश पालावत का कहना है कि आमतौर पर इन दिनों में यह स्थिति रहती है, लेकिन तेज हवा होने के बाद स्थिति में सुधार होने की संभावना है। बहुत संभावना है कि पांच या छह दिसंबर से हवा की गति में परिवर्तन होगा और मौसम साफ हो सकता है।

मौसम विभाग के अनुसार, मंगलवार को अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान में मामूली वृद्धि दर्ज की गई है। मंगलवार को अधिकतम तापमान 25.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। यह सामान्य से 0.5 डिग्री सेल्सियस अधिक था, जबकि न्यूनतम तापमान 9.6 डिग्री दर्ज किया गया और यह भी सामान्य से 0.1 डिग्री अधिक है।

Anubhav Shakya

लेखक के बारे में

Anubhav Shakya
भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद जी न्यूज से करियर की शुरुआत की। इसके बाद नवभारत टाइम्स में काम किया। फिलहाल लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। किताबों की दुनिया में खोए रहने में मजा आता है। जनसरोकार, सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों में गहरी दिलचस्पी है। एनालिसिस और रिसर्च बेस्ड स्टोरी खूबी है। और पढ़ें
Delhi Pollution
