दिल्ली की हवा में घुला जहर! स्कूल बंद, वाहनों के लिए अलर्ट; जानिए कहां कितना AQI

संक्षेप: Delhi AQI Update: दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण का कहर जारी है। एक्यूआई गंभीर स्तर पर पहुंच गया है। दिल्ली में ग्रैप-3 की पाबंदियां लागू कर दी गई हैं। आज भी एक्यूआई 400 के पार है।

राजधानी दिल्ली में जहरीली हवा का प्रकोप जारी है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार दिल्ली की हवा की गुणवत्ता मंगलवार को पहली बार 'गंभीर' श्रेणी में पहुंच गई, जब औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 428 दर्ज किया गया। आज भी सुबह से दिल्ली-एनसीआर के इलाकों में धुंध की चादर छाई हुई है। ज्यादातर इलाकों में एक्यूआई 400 के पार दर्ज किया गया है। बढ़ते प्रदूषण के बीच कल सरकार ने ग्रैप-3 लागू कर दिया है।

कहां कितना AQI (सुबह 9 बजे)? इलाका AQI श्रेणी दिल्ली (ओवरऑल) 414 गंभीर पंजाबी बाग 437 गंभीर वजीरपुर 458 गंभीर आनंद विहार 438 गंभीर आईटीओ 433 गंभीर बवाना 451 गंभीर IGI एयरपोर्ट 395 बहुत खराब नोएडा 404 गंभीर ग्रेटर नोएडा 388 बहुत खराब गाजियाबाद 354 बहुत खराब गुरुग्राम 354 बहुत खराब

राष्ट्रीय राजधानी की वायु गुणवत्ता पिछले कई दिनों से 'बहुत खराब' श्रेणी में थी और यह मंगलवार सुबह 'गंभीर' श्रेणी में दर्ज की गई, क्योंकि मौसम की स्थिर स्थिति और स्थानीय उत्सर्जन के कारण प्रदूषण के स्तर में वृद्धि हुई है। उधर, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने मंगलवार को दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण पर एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली को आधुनिक तरीके से साफ-सुथरा किया जाएगा। इसके लिए नवीनतम कम्पेक्टर (मशीन) लगाए जा रहे हैं। रेखा गुप्ता ने कहा कि राजधानी के विभिन्न इलाकों में कूड़े के निपटान के लिए विशेष मशीनों को लगाने का निर्णय लिया गया है। साथ ही अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि दिन में एक बार फिल्ड में जाएं।

दिल्ली में निर्माण पर रोक ग्रैप-3 के तहत राजधानी में निर्माण और तोड़फोड़ पर प्रतिबंध लग गया। इसके अलावा कई निर्देश जारी किए गए हैं। खुदाई, बोरिंग, ड्रिलिंग, पाइलिंग, तोड़फोड़, सीवर या जल लाइनों की खुदाई, आरएमसी प्लांट, पेंटिंग, वेल्डिंग, टाइल्स काटने-जोड़ने, सड़क निर्माण व बड़े मरम्मत कार्यों पर रोक के साथ सीमेंट, ईंट, रेत, फ्लाई ऐश आदि धूल फैलाने वाली सामग्री की ढुलाई और अनलोडिंग बंद रोकने निर्देश है। पूरे एनसीआर में सभी स्टोन क्रशर और खनन कार्य तत्काल प्रभाव से बंद रहेंगे।