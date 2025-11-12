दिल्ली की हवा में घुला जहर! स्कूल बंद, वाहनों के लिए अलर्ट; जानिए कहां कितना AQI
संक्षेप: Delhi AQI Update: दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण का कहर जारी है। एक्यूआई गंभीर स्तर पर पहुंच गया है। दिल्ली में ग्रैप-3 की पाबंदियां लागू कर दी गई हैं। आज भी एक्यूआई 400 के पार है।
राजधानी दिल्ली में जहरीली हवा का प्रकोप जारी है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार दिल्ली की हवा की गुणवत्ता मंगलवार को पहली बार 'गंभीर' श्रेणी में पहुंच गई, जब औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 428 दर्ज किया गया। आज भी सुबह से दिल्ली-एनसीआर के इलाकों में धुंध की चादर छाई हुई है। ज्यादातर इलाकों में एक्यूआई 400 के पार दर्ज किया गया है। बढ़ते प्रदूषण के बीच कल सरकार ने ग्रैप-3 लागू कर दिया है।
कहां कितना AQI (सुबह 9 बजे)?
|इलाका
|AQI
|श्रेणी
|दिल्ली (ओवरऑल)
|414
|गंभीर
|पंजाबी बाग
|437
|गंभीर
|वजीरपुर
|458
|गंभीर
|आनंद विहार
|438
|गंभीर
|आईटीओ
|433
|गंभीर
|बवाना
|451
|गंभीर
|IGI एयरपोर्ट
|395
|बहुत खराब
|नोएडा
|404
|गंभीर
|ग्रेटर नोएडा
|388
|बहुत खराब
|गाजियाबाद
|354
|बहुत खराब
|गुरुग्राम
|354
|बहुत खराब
राष्ट्रीय राजधानी की वायु गुणवत्ता पिछले कई दिनों से 'बहुत खराब' श्रेणी में थी और यह मंगलवार सुबह 'गंभीर' श्रेणी में दर्ज की गई, क्योंकि मौसम की स्थिर स्थिति और स्थानीय उत्सर्जन के कारण प्रदूषण के स्तर में वृद्धि हुई है। उधर, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने मंगलवार को दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण पर एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली को आधुनिक तरीके से साफ-सुथरा किया जाएगा। इसके लिए नवीनतम कम्पेक्टर (मशीन) लगाए जा रहे हैं। रेखा गुप्ता ने कहा कि राजधानी के विभिन्न इलाकों में कूड़े के निपटान के लिए विशेष मशीनों को लगाने का निर्णय लिया गया है। साथ ही अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि दिन में एक बार फिल्ड में जाएं।
दिल्ली में निर्माण पर रोक
ग्रैप-3 के तहत राजधानी में निर्माण और तोड़फोड़ पर प्रतिबंध लग गया। इसके अलावा कई निर्देश जारी किए गए हैं। खुदाई, बोरिंग, ड्रिलिंग, पाइलिंग, तोड़फोड़, सीवर या जल लाइनों की खुदाई, आरएमसी प्लांट, पेंटिंग, वेल्डिंग, टाइल्स काटने-जोड़ने, सड़क निर्माण व बड़े मरम्मत कार्यों पर रोक के साथ सीमेंट, ईंट, रेत, फ्लाई ऐश आदि धूल फैलाने वाली सामग्री की ढुलाई और अनलोडिंग बंद रोकने निर्देश है। पूरे एनसीआर में सभी स्टोन क्रशर और खनन कार्य तत्काल प्रभाव से बंद रहेंगे।
वाहनों पर सख्ती
दिल्ली, गुड़गांव, फरीदाबाद, गाजियाबाद और गौतमबुद्धनगर में बीएस-3 पेट्रोल और बीएस-4 डीजल वाहनों के संचालन पर प्रतिबंध रहेगा। दिव्यांगजनों के व्यक्तिगत उपयोग के लिए विशेष रूप से अनुकूलित वाहन इस नियम से मुक्त रहेंगे। दिल्ली में बीएस-4 या उससे नीचे के डीजल चलित मध्यम वाणिज्यिक वाहनों का परिचालन प्रतिबंधित रहेगा, सिवाय आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं से जुड़े वाहनों के। दिल्ली के बाहर पंजीकृत बीएस-4 डीजल एलसीवी को दिल्ली में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।