बच्चों को गैस चैंबर में भेज रहे... दिल्ली-NCR में स्पोर्ट्स मीट पर SC की फटकार
संक्षेप: दिल्ली-एनसीआर में गंभीर प्रदूषण और 400-500 के पार पहुंचे AQI के कारण सुप्रीम कोर्ट ने स्कूलों द्वारा नवंबर-दिसंबर में स्पोर्ट्स मीट कराने पर कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि बच्चों को 'गैस चैंबर' में क्यों भेजा जा रहा है, और CAQM को इवेंट्स टालने के लिए तुरंत निर्देश जारी करने को कहा है।
दिल्ली-एनसीआर में इन दिनों सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। AQI का मीटर 400-500 के पार चला गया है। पूरे इलाके में धुंध की चादर छाई हुई है। इसी धुएं में कई स्कूल नवंबर-दिसंबर में अपने वार्षिक स्पोर्ट्स मीट कराने की जिद पर अड़े हैं। इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है।
'गैस चैंबर में भेज रहे हैं बच्चों को'
सुप्रीम कोर्ट में यह गंभीर मामला एडवोकेट अपराजिता सिंह ने उठाया। उन्होंने चीफ जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस के विनोद चंद्रन की बेंच को बताया, 'इस वक्त बच्चों को बाहर खेलने भेजना मतलब उन्हें गैस चैंबर में डालने जैसा है। बच्चे सबसे ज्यादा संवेदनशील होते हैं, उनकी सेहत से खिलवाड़ क्यों?'
कोर्ट ने CAQM को दिया निर्देश
बेंच ने तुरंत एक्शन लिया और एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन (CAQM) से कहा कि आप फौरन निर्देश जारी करने पर विचार करें कि दिल्ली-NCR के सारे स्कूल नवंबर-दिसंबर में होने वाले स्पोर्ट्स इवेंट्स को टाल दें। तब तक टालें जब तक हवा फिर से सांस लेने लायक न हो जाए।