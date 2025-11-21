Hindustan Hindi News
दिल्ली की जहरीली हवा 11 सिगरेट पीने के बराबर, कल से और बिगड़ेंगे हालात; कहां कितना AQI

संक्षेप:

दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और आज सुबह कई इलाकों में एक्यूआई 450 पार कर गया है, जो रोज 11 सिगरेट फूंकने के बराबर खतरनाक है।

Fri, 21 Nov 2025 01:52 PMAnubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
दिल्ली-NCR में प्रदूषण ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। सुबह-सुबह खिड़की खोलो तो लगता है कोई कोयले की भट्टी जल रही हो। दिनभर आसमान में धुंध की मोटी चादर छाई रहती है। सूरज भी छिपा-छिपा रहता है। लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। अब हालात ये हैं कि सांस लेना मतलब रोज 11 सिगरेट फूंकने के बराबर। आज भी दिल्ली में हवा गंभीर स्तर पर बनी हुई है। ज्यादातर इलाकों में एक्यूआई 400 से ज्यादा है। इसके बाद भी शहर में ग्रैप-3 की पाबंदियां ही लागू हैं। वहीं कल से प्रदूषण और ज्यादा बढ़ सकता है।

आज 450 को पार कर गया AQI

दिल्ली में आज सुबह 7 बजे एक्यूआई 450 को पार कर गया। aqi.in वेबसाइट के मुताबिक दिल्ली में एक्यूआई सुबह सात बजे 455 दर्ज किया गया। इतने एक्यूआई में सांस लेना उतना ही खतरनाक है जितना एक दिन में 11 सिगरेट के धुएं से होगा। हालांकि CPCB के समीर ऐप पर आंकड़े अलग ही हैं। दोपहर 1 बजे समीर ऐप पर दिल्ली का एक्यूआई 367 है। लेकिन कुछ इलाकों में अभी भी एक्यूआई 400 के पार बना हुआ है।

दिल्ली के पड़ोसी शहरों का भी बुरा हाल

प्रदूषण से सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि एनसीआर के अन्य शहरों का भी बुरा हाल है। दिल्ली के पड़ोस में बसे गाजियाबाद में दोपहर 1 बजे एक्यूआई 428 दर्ज किया गया। वहीं नोएडा में 395 और ग्रेटर नोएडा में 356 दर्ज किया गया। गुरुवार को ग्रेटर नोएडा देश का सबसे प्रदूषित शहर रहा।

कल से और खराब होगी हवा

सबसे टेंशन की बात यह है कि दिल्ली-एनसीआर में फिलहाल प्रदूषण से राहत की उम्मीद नहीं दिख रही है। पूर्वानुमान के अनुसार कल यानी 22 नवंबर से प्रदूषण का स्तर और खराब हो सकता है। कल कई इलाकों में एक्यूआई गंभीर स्तर पर पहुंच सकता है। 23 नवंबर को यह बेहद खराब हो जाएगा। इसके बाद अगले 6 दिनों तक यह बेहद खराब रहेगा। इसकी वजह है हवा की रफ्तार का कम होना।

दिल्ली में कहां सबसे ज्यादा प्रदूषण (दोपहर 1 बजे)?

इलाकाAQIश्रेणी
दिल्ली (ओवरऑल)367बेहद खराब
मुंडका444गंभीर
बवाना436गंभीर
जहांगीरपुरी432गंभीर
वजीरपुर431गंभीर
रोहिणी424गंभीर
डीटीयू420गंभीर
आनंद विहार419गंभीर
विवेक विहार414गंभीर
नरेला412गंभीर
अशोक विहार409गंभीर
नेहरू नगर406गंभीर
Anubhav Shakya
भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद जी न्यूज से करियर की शुरुआत की। इसके बाद नवभारत टाइम्स में काम किया। फिलहाल लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। किताबों की दुनिया में खोए रहने में मजा आता है। जनसरोकार, सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों में गहरी दिलचस्पी है। एनालिसिस और रिसर्च बेस्ड स्टोरी खूबी है। और पढ़ें
