पलूशन की मार से बेहाल दिल्ली, गंभीर श्रेणी में पहुंचा AQI, कई इलाकों में 400 पार
GRAP (ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान)-IV के प्रभाव में होने के बावजूद, प्रदूषण के स्तर में कोई खास सुधार नहीं हुआ है। इसी के साथ राजधानी के कई इलाकों में हवा की गुणवत्ता 'बहुत खराब' से 'गंभीर' (Severe) श्रेणी में पहुंच गई।
दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। रविवार की सुबह घने धुंध की चादर में लिपटी नजर आई। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के आंकड़ों के अनुसार, सुबह 7 बजे दिल्ली का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 381 दर्ज किया गया, जो 'बहुत खराब' श्रेणी में आता है। वहीं बवाना में ये सबसे ज्यादा 435 दर्ज किया गया जो गंभीर श्रेणी में है।
GRAP (ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान)-IV के प्रभाव में होने के बावजूद, प्रदूषण के स्तर में कोई खास सुधार नहीं हुआ है। इसी के साथ राजधानी के कई इलाकों में हवा की गुणवत्ता 'बहुत खराब' से 'गंभीर' (Severe) श्रेणी में पहुंच गई। बवाना में एक्यूआई 435 दर्ज किया गया जबकि आनंद विहार में 429 दर्ज किया गया। पंजाब बाग में 411, आरके पुरम में 397, चांदनी चौक में ये 390 दर्ज किया गया। इंडिया गेट और कर्तव्य पथ जैसे प्रमुख स्थानों पर भी धुंध की एक परत दिखाई दी, जहां AQI 388 दर्ज किया गया।
शनिवार को ही कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) ने दिल्ली NCR में GRAP के चरणों में बदलाव किया था। दरअसल ग्रैप के तहत चार चरणों के प्रावधान हैं। जैसे-जैसे प्रदूषण का स्तर बढ़ता है, चरण-1, 2, 3 और 4 लागू होता है। आयोग के आदेश से 11 नवंबर से दिल्ली-एनसीआर में ग्रैप का तीसरा चरण लागू है। वही शनिवार को किए गए बदलाव के तहत तहत स्टेज-4 के कुछ प्रावधान अब स्टेज-3 का हिस्सा बन गये हैं। एनसीआर और राष्ट्रीय राजधानी टेरिटरी प्रशासन के अधीनस्थ सरकारों को सरकारी, स्थानीय निकायों के और निजी कार्यालयों के 50 प्रतिशत कर्मचारियों को घर से काम करने की अनुमति देने पर फैसला करना होगा। केंद्र सरकार भी अपने कार्यालयों में कर्मचारियों को घर से काम करने की अनुमति दे सकती है।
स्टेज-4 के कुछ प्रावधानों को अब स्टेज-3 में शामिल किया गया है। इनमें राष्ट्रीय राजधानी टेरिटरी में सरकारों के लिए अपने कार्यालयों की टाइमिंग में अलग-अलग स्लॉट तैयार करना होता है। इसमें दिल्ली के साथ गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर शामिल हैं। एनसीआर के अन्य इलाकों के लिए भी यह नीति लागू करना संबंधित राज्य सरकारों के लिए वैकल्पिक होता है। केंद्र सरकार भी दिल्ली-एनसीआर में अपने कार्यालयों के लिए इसी तरह का फैसला ले सकती है।
अब ग्रैप के पहले चरण में ही बिजली की लगातार सप्लाई सुनिश्चित करनी होगी ताकि डीजी सेट और अन्य वैकल्पिक साधनों के इस्तेमाल को हतोत्साहित किया जा सके। यातायात को सुगम बनाना होगा। टेलिविजन, रेडियो और समाचार माध्यमों से लोगों को सुझाव दिया जाएगा और मेट्रो तथा बसों के फेरे बढ़ाकर सार्वजनिक परिवहन को प्रोत्साहित करना होगा। अब तक ये सभी प्रावधान स्टेज-2 में शामिल थे। सीएक्यूएम ने 17 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में एक मामले की सुनवाई के दौरान नियमों में इन बदलावों का प्रस्ताव रखा था। अगली सुनवाई में 19 नवंबर को शीर्ष अदालत ने कहा था कि आयोग को इन प्रस्तावों को लागू कर सकता है।