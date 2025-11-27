दिल्ली में दफ्तर-स्कूल की पाबंदियां खत्म; ग्रैप-3 हटने के बाद आज कहां कितना AQI

संक्षेप: Delhi AQI: दिल्ली-एनसीआर की हवा में मामूली सुधार हुआ है। लेकिन अभी भी आसमान में धुंध छाई हुई है। कल सरकार ने ग्रैप-3 की पाबंदियां हटा दी हैं। हालांकि अभी भी कुछ इलाकों में एक्यूआई 350 से ज्यादा बना हुआ है।

हवा की गुणवत्ता में हल्के सुधार के बाद वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने ग्रैप तीन की पाबंदियां हटा दी हैं। इसके साथ ही आधे कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम की सुविधा के साथ स्कूलों और वाहनों पर लगी पाबंदियां अब नहीं रहेंगी। हालांकि आज भी सुबह से कई इलाकों में हवा बेहद खराब बनी हुई है और आसमान में धुंध की चादर छाई हुई है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

दिनभर खिली तेज धूप और हवा की रफ्तार बढ़ने से दिल्ली के लोगों को बुधवार को प्रदूषण से हल्की राहत मिली है। हवा अभी भी अति खराब श्रेणी में ही है, लेकिन पहले की तुलना में इसमें सुधार हुआ है।

आज कहां कितना AQI (सुबह 7 बजे)

इलाका AQI श्रेणी दिल्ली (ओवरऑल) 349 बेहद खराब मुंडका 377 बेहद खराब बवाना 405 गंभीर जहांगीरपुरी 394 बेहद खराब वजीरपुर 406 बेहद खराब रोहिणी 400 गंभीर डीटीयू 373 बेहद खराब आनंद विहार 390 बेहद खराब पंजाबी बाग 377 बेहद खराब नरेला 388 बेहद खराब नोएडा 364 बेहद खराब ग्रेटर नोएडा 375 बेहद खराब गाजियाबाद 357 बेहद खराब गुरुग्राम 300 बेहद खराब फरीदाबाद 198 खराब

दिल्ली की वायु गुणवत्ता में पिछले तीन दिनों से सुधार देखा जा रहा है। धूप के चलते धुंध और प्रदूषक कणों का विसर्जन तेजी से हो रहा है। इससे हवा की गुणवत्ता में हल्का बदलाव हुआ है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक, बुधवार को दिल्ली का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 327 के अंक पर रहा। इस स्तर की हवा को अति खराब श्रेणी में रखा जाता है। एक दिन पहले मंगलवार को यह सूचकांक 353 रहा था। यानी 24 घंटे में इसमें 26 अंकों का सुधार हुआ है। 23 नवंबर को यह सूचकांक 391 के अंक पर पहुंच गया था। दिल्ली के ज्यादातर इलाकों का सूचकांक गंभीर श्रेणी में पहुंचने लगा था। इसकी तुलना में देखा जाए तो अब वायु गुणत्ता में सुधार हुआ है।

सीपीसीबी के मुताबिक दिल्ली-एनसीआर की हवा में बुधवार की दोपहर दो बजे प्रदूषक कण पीएम 10 का स्तर 288 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर और पीएम 2.5 का स्तर 157 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर पर रहा। यानी हवा में अभी भी मानकों से दोगुना प्रदूषण मौजूद है। अगले दो दिनों के बीच दिल्ली की वायु गुणवत्ता खराब श्रेणी में ही रहने के आसार हैं।

दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के निर्देशों के बाद 50 फीसदी वर्क फ्राम होम की व्यवस्था खत्म होने की बात कही है। सोशल माध्यम एक्स पर जारी किए गए संदेश में उन्होंने कहा कि आयोग के आदेश के अनुसार दिल्ली में अब ग्रैप तीन की पाबंदियां हटा दी गई हैं और राजधानी में अब ग्रैप दो के प्रावधान लागू हैं। उन्होंने लिखा है कि इसी के तहत कार्यालयों में 50 फीसदी वर्क फ्राम होम की व्यवस्था खत्म कर दी गई है। जबकि, स्कूलों में चल रहा हाइब्रिड मोड भी बंद कर दिया गया है।