दिल्ली में दफ्तर-स्कूल की पाबंदियां खत्म; ग्रैप-3 हटने के बाद आज कहां कितना AQI
Delhi AQI: दिल्ली-एनसीआर की हवा में मामूली सुधार हुआ है। लेकिन अभी भी आसमान में धुंध छाई हुई है। कल सरकार ने ग्रैप-3 की पाबंदियां हटा दी हैं। हालांकि अभी भी कुछ इलाकों में एक्यूआई 350 से ज्यादा बना हुआ है।
हवा की गुणवत्ता में हल्के सुधार के बाद वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने ग्रैप तीन की पाबंदियां हटा दी हैं। इसके साथ ही आधे कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम की सुविधा के साथ स्कूलों और वाहनों पर लगी पाबंदियां अब नहीं रहेंगी। हालांकि आज भी सुबह से कई इलाकों में हवा बेहद खराब बनी हुई है और आसमान में धुंध की चादर छाई हुई है।
दिनभर खिली तेज धूप और हवा की रफ्तार बढ़ने से दिल्ली के लोगों को बुधवार को प्रदूषण से हल्की राहत मिली है। हवा अभी भी अति खराब श्रेणी में ही है, लेकिन पहले की तुलना में इसमें सुधार हुआ है।
आज कहां कितना AQI (सुबह 7 बजे)
|इलाका
|AQI
|श्रेणी
|दिल्ली (ओवरऑल)
|349
|बेहद खराब
|मुंडका
|377
|बेहद खराब
|बवाना
|405
|गंभीर
|जहांगीरपुरी
|394
|बेहद खराब
|वजीरपुर
|406
|बेहद खराब
|रोहिणी
|400
|गंभीर
|डीटीयू
|373
|बेहद खराब
|आनंद विहार
|390
|बेहद खराब
|पंजाबी बाग
|377
|बेहद खराब
|नरेला
|388
|बेहद खराब
|नोएडा
|364
|बेहद खराब
|ग्रेटर नोएडा
|375
|बेहद खराब
|गाजियाबाद
|357
|बेहद खराब
|गुरुग्राम
|300
|बेहद खराब
|फरीदाबाद
|198
|खराब
दिल्ली की वायु गुणवत्ता में पिछले तीन दिनों से सुधार देखा जा रहा है। धूप के चलते धुंध और प्रदूषक कणों का विसर्जन तेजी से हो रहा है। इससे हवा की गुणवत्ता में हल्का बदलाव हुआ है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक, बुधवार को दिल्ली का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 327 के अंक पर रहा। इस स्तर की हवा को अति खराब श्रेणी में रखा जाता है। एक दिन पहले मंगलवार को यह सूचकांक 353 रहा था। यानी 24 घंटे में इसमें 26 अंकों का सुधार हुआ है। 23 नवंबर को यह सूचकांक 391 के अंक पर पहुंच गया था। दिल्ली के ज्यादातर इलाकों का सूचकांक गंभीर श्रेणी में पहुंचने लगा था। इसकी तुलना में देखा जाए तो अब वायु गुणत्ता में सुधार हुआ है।
सीपीसीबी के मुताबिक दिल्ली-एनसीआर की हवा में बुधवार की दोपहर दो बजे प्रदूषक कण पीएम 10 का स्तर 288 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर और पीएम 2.5 का स्तर 157 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर पर रहा। यानी हवा में अभी भी मानकों से दोगुना प्रदूषण मौजूद है। अगले दो दिनों के बीच दिल्ली की वायु गुणवत्ता खराब श्रेणी में ही रहने के आसार हैं।
दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के निर्देशों के बाद 50 फीसदी वर्क फ्राम होम की व्यवस्था खत्म होने की बात कही है। सोशल माध्यम एक्स पर जारी किए गए संदेश में उन्होंने कहा कि आयोग के आदेश के अनुसार दिल्ली में अब ग्रैप तीन की पाबंदियां हटा दी गई हैं और राजधानी में अब ग्रैप दो के प्रावधान लागू हैं। उन्होंने लिखा है कि इसी के तहत कार्यालयों में 50 फीसदी वर्क फ्राम होम की व्यवस्था खत्म कर दी गई है। जबकि, स्कूलों में चल रहा हाइब्रिड मोड भी बंद कर दिया गया है।
पांच वर्षीय हरित रणनीति बनाएं एनसीआर राज्य
केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने बुधवार को दिल्ली और एनसीआर राज्यों को वैज्ञानिक रूप से पांच वर्षीय हरित रणनीति तैयार करने का निर्देश दिया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यह क्षेत्र की पारिस्थितिक सुरक्षा को मजबूत करने और वायु गुणवत्ता में दीर्घकालिक सुधार हासिल करने के लिए महत्वपूर्ण है। एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए यादव ने कहा कि योजना में ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों को शामिल किया जाना चाहिए।