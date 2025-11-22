Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newsdelhi ncr pollution aqi level update grap cpcb Noida ghaziabad
नवंबर में 21 में से 16 दिन जहरीली रही दिल्ली की हवा, आगे भी राहत के आसार नही; AQI लिस्ट

नवंबर में 21 में से 16 दिन जहरीली रही दिल्ली की हवा, आगे भी राहत के आसार नही; AQI लिस्ट

संक्षेप:

Delhi AQI Update: दिल्ली-एनसीआर में जहरीली हवा ने लोगों को परेशान कर रखा है। नवंबर महीने में 21 में से 16 दिन दिल्ली में प्रदूषण बेहद खराब रहा। कुछ जगहों पर तो एक्यूआई 400 के पास तक पहुंच रहा है।

Sat, 22 Nov 2025 01:23 PMAnubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

दिल्ली वाले एक बार फिर धुंध और धुएं के बीच सांस लेने को मजबूर हैं। शुक्रवार को शहर का औसत AQI 364 पर अटक गया, यानी नवंबर में लगातार 16वां दिन जब हवा 'बेहद खराब' श्रेणी में रही। एक दिन पहले तो ये 400 को भी पार कर गया था। आज भी दिल्ली की हवा जहरीली बनी हुई है। सुबह से ही आसमान में धुंध की चादर छाई हुई है और कई इलाकों में एक्यूआई 400 के पार पहुंच चुका है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के मुताबिक, वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) मामूली गिरावट के साथ औसतन 364 दर्ज किया गया। शुक्रवार सुबह यह 370 दर्ज किया गया था। गुरुवार को 391 था, जबकि इससे पहले और बढोतरी देखी गई थी। इसके साथ ही राजधानी में लगभग एक दर्जन स्थानों पर वायु गुणवत्ता सूचकांक 400 से अधिक दर्ज किया गया। विशेषज्ञों का कहना है कि आसमान साफ, तापमान में वृद्धि के कारण प्रदूषण के स्तर में मामूली सुधार आया है।

कहां सबसे प्रदूषित हवा (AQI दोपहर 1 बजे तक)

शहर के 39 मॉनिटरिंग स्टेशनों में से 11 ने तो गंभीर (severe) का तमगा हासिल कर लिया। बाकी इलाके भी पीछे नहीं हैं, बस थोड़ा कम 350-390 के बीच खेल रहे हैं।

इलाकाAQIश्रेणी
दिल्ली (ओवरऑल)367बेहद खराब
मुंडका405गंभीर
बवाना421गंभीर
जहांगीरपुरी421गंभीर
वजीरपुर437गंभीर
रोहिणी417गंभीर
डीटीयू400गंभीर
आनंद विहार430गंभीर
विवेक विहार436गंभीर
नरेला403गंभीर
अशोक विहार406गंभीर
नेहरू नगर400गंभीर

बीएस 4 की डीजल कारें प्रतिबंधित

जारी निर्देशों के अनुसार बीएस 3 और इससे नीचे के सभी पेट्रोल व डीजल वाहनों को इन इलाकों में चलाने की अनुमति नहीं होगी। वहीं, बीएस 4 मानक वाली गाड़ियों में केवल पेट्रोल कारों को सड़क पर उतरने की इजाजत दी गई है। बीएस 4 डीजल कारें प्रतिबंधित रहेंगी।

परेशानी नहीं हो रही कम

सीपीसीबी से प्राप्त जानकारी के अनुसार, पीएम 10 का स्तर 326 दर्ज किया गया। पीएम 2.5 का स्तर 91 दर्ज किया गया।

Anubhav Shakya

लेखक के बारे में

Anubhav Shakya
भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद जी न्यूज से करियर की शुरुआत की। इसके बाद नवभारत टाइम्स में काम किया। फिलहाल लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। किताबों की दुनिया में खोए रहने में मजा आता है। जनसरोकार, सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों में गहरी दिलचस्पी है। एनालिसिस और रिसर्च बेस्ड स्टोरी खूबी है। और पढ़ें
Delhi Pollution
लेटेस्ट Hindi News , Delhi Blast, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।