नवंबर में 21 में से 16 दिन जहरीली रही दिल्ली की हवा, आगे भी राहत के आसार नही; AQI लिस्ट

संक्षेप: Delhi AQI Update: दिल्ली-एनसीआर में जहरीली हवा ने लोगों को परेशान कर रखा है। नवंबर महीने में 21 में से 16 दिन दिल्ली में प्रदूषण बेहद खराब रहा। कुछ जगहों पर तो एक्यूआई 400 के पास तक पहुंच रहा है।

दिल्ली वाले एक बार फिर धुंध और धुएं के बीच सांस लेने को मजबूर हैं। शुक्रवार को शहर का औसत AQI 364 पर अटक गया, यानी नवंबर में लगातार 16वां दिन जब हवा 'बेहद खराब' श्रेणी में रही। एक दिन पहले तो ये 400 को भी पार कर गया था। आज भी दिल्ली की हवा जहरीली बनी हुई है। सुबह से ही आसमान में धुंध की चादर छाई हुई है और कई इलाकों में एक्यूआई 400 के पार पहुंच चुका है।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के मुताबिक, वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) मामूली गिरावट के साथ औसतन 364 दर्ज किया गया। शुक्रवार सुबह यह 370 दर्ज किया गया था। गुरुवार को 391 था, जबकि इससे पहले और बढोतरी देखी गई थी। इसके साथ ही राजधानी में लगभग एक दर्जन स्थानों पर वायु गुणवत्ता सूचकांक 400 से अधिक दर्ज किया गया। विशेषज्ञों का कहना है कि आसमान साफ, तापमान में वृद्धि के कारण प्रदूषण के स्तर में मामूली सुधार आया है।

कहां सबसे प्रदूषित हवा (AQI दोपहर 1 बजे तक) शहर के 39 मॉनिटरिंग स्टेशनों में से 11 ने तो गंभीर (severe) का तमगा हासिल कर लिया। बाकी इलाके भी पीछे नहीं हैं, बस थोड़ा कम 350-390 के बीच खेल रहे हैं।

इलाका AQI श्रेणी दिल्ली (ओवरऑल) 367 बेहद खराब मुंडका 405 गंभीर बवाना 421 गंभीर जहांगीरपुरी 421 गंभीर वजीरपुर 437 गंभीर रोहिणी 417 गंभीर डीटीयू 400 गंभीर आनंद विहार 430 गंभीर विवेक विहार 436 गंभीर नरेला 403 गंभीर अशोक विहार 406 गंभीर नेहरू नगर 400 गंभीर

बीएस 4 की डीजल कारें प्रतिबंधित जारी निर्देशों के अनुसार बीएस 3 और इससे नीचे के सभी पेट्रोल व डीजल वाहनों को इन इलाकों में चलाने की अनुमति नहीं होगी। वहीं, बीएस 4 मानक वाली गाड़ियों में केवल पेट्रोल कारों को सड़क पर उतरने की इजाजत दी गई है। बीएस 4 डीजल कारें प्रतिबंधित रहेंगी।