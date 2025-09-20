दिल्ली-NCR में रातभर कानफोड़ू लाउडस्पीकर का शोर, लोगों की नींद हराम; करें तो करें क्या?

दिल्ली-एनसीआर में नवरात्रि से दो दिन पहले मंदिरों के आसपास अखंड ज्योति के जुलूसों में ट्रकों पर लगे लाउडस्पीकरों के कारण मंगलवार रात से गुरुवार सुबह तक कानफोड़ू संगीत बजता रहा।

दिल्ली-एनसीआर के लोगों के लिए बीती रातें किसी बुरे सपने से कम नहीं रही। मंगलवार से शुरू हुआ तेज संगीत का शोर गुरुवार सुबह तक चरम पर पहुंच गया। ट्रकों पर लदे बूमबॉक्स और लाउडस्पीकरों ने न सिर्फ रातों की नींद उड़ाई, बल्कि घरों की खिड़कियां और दरवाजे तक थर्रा उठे।

मंदिरों के आसपास सबसे ज्यादा हंगामा दक्षिण, पूर्व और मध्य दिल्ली के साथ-साथ नोएडा और गाजियाबाद के कुछ इलाकों में मंदिरों के आसपास शोर का कहर बरपा। सैकड़ों लोगों ने पुलिस से शिकायत की और सोशल मीडिया पर अपनी भड़ास निकाली। लोगों ने देर रात तक चलने वाले जुलूसों की तस्वीरें और वीडियो शेयर किए, जिनमें सुबह 5 बजे तक कानफोड़ू संगीत बज रहा था। कालकाजी के निवासी अशीष वेद शर्मा ने गुस्से में कहा, 'ये शोरगुल गुरुवार सुबह तक जारी रहा। ये नॉर्मल हो गया है कि हर बार नियम तोड़े जाते हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती। रातभर तेज संगीत से नींद हराम हो गई।'

नवरात्रि से पहले का उत्सव या शोर का आतंक? नवरात्रि से दो दिन पहले शुरू होने वाले इन जुलूसों में भक्त मंदिरों से अखंड ज्योति लेकर अपने घरों या पूजा स्थलों तक जाते हैं। लेकिन इस बार उत्सव का जोश शोर के आतंक में बदल गया। मयूर विहार की निवासी श्रीष्टि अग्रवाल ने बताया, 'सुबह 4 बजे तक तेज संगीत बंद नहीं हुआ। खिड़कियां तक हिल रही थीं। ये कैसे इजाजत दी जा सकती है? पूरी रात एक मिनट भी नींद नहीं आई। ये अमानवीय है और इसे गैरकानूनी होना चाहिए।'

नोएडा-गाजियाबाद में भी हाल बेहाल नोएडा और गाजियाबाद में भी हालात कुछ अलग नहीं थे। नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर देर रात तक जुलूसों का तांता लगा रहा। कांग्रेस नेता पंखुरी पाठक ने एक्स पर एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा, 'रात 3 बजे और ये शोर। स्कूल और ऑफिस का दिन है, फिर भी कोई सुनवाई नहीं। नोएडा, जो हाई-टेक सिटी कहलाता है, वहां शोर प्रदूषण के नियमों की धज्जियां उड़ रही हैं।'