दिल्ली-NCR में रातभर कानफोड़ू लाउडस्पीकर का शोर, लोगों की नींद हराम; करें तो करें क्या?

दिल्ली-एनसीआर में नवरात्रि से दो दिन पहले मंदिरों के आसपास अखंड ज्योति के जुलूसों में ट्रकों पर लगे लाउडस्पीकरों के कारण मंगलवार रात से गुरुवार सुबह तक कानफोड़ू संगीत बजता रहा।

Anubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, हिंदुस्तान टाइम्सSat, 20 Sep 2025 09:34 AM
दिल्ली-एनसीआर के लोगों के लिए बीती रातें किसी बुरे सपने से कम नहीं रही। मंगलवार से शुरू हुआ तेज संगीत का शोर गुरुवार सुबह तक चरम पर पहुंच गया। ट्रकों पर लदे बूमबॉक्स और लाउडस्पीकरों ने न सिर्फ रातों की नींद उड़ाई, बल्कि घरों की खिड़कियां और दरवाजे तक थर्रा उठे।

मंदिरों के आसपास सबसे ज्यादा हंगामा

दक्षिण, पूर्व और मध्य दिल्ली के साथ-साथ नोएडा और गाजियाबाद के कुछ इलाकों में मंदिरों के आसपास शोर का कहर बरपा। सैकड़ों लोगों ने पुलिस से शिकायत की और सोशल मीडिया पर अपनी भड़ास निकाली। लोगों ने देर रात तक चलने वाले जुलूसों की तस्वीरें और वीडियो शेयर किए, जिनमें सुबह 5 बजे तक कानफोड़ू संगीत बज रहा था। कालकाजी के निवासी अशीष वेद शर्मा ने गुस्से में कहा, 'ये शोरगुल गुरुवार सुबह तक जारी रहा। ये नॉर्मल हो गया है कि हर बार नियम तोड़े जाते हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती। रातभर तेज संगीत से नींद हराम हो गई।'

नवरात्रि से पहले का उत्सव या शोर का आतंक?

नवरात्रि से दो दिन पहले शुरू होने वाले इन जुलूसों में भक्त मंदिरों से अखंड ज्योति लेकर अपने घरों या पूजा स्थलों तक जाते हैं। लेकिन इस बार उत्सव का जोश शोर के आतंक में बदल गया। मयूर विहार की निवासी श्रीष्टि अग्रवाल ने बताया, 'सुबह 4 बजे तक तेज संगीत बंद नहीं हुआ। खिड़कियां तक हिल रही थीं। ये कैसे इजाजत दी जा सकती है? पूरी रात एक मिनट भी नींद नहीं आई। ये अमानवीय है और इसे गैरकानूनी होना चाहिए।'

नोएडा-गाजियाबाद में भी हाल बेहाल

नोएडा और गाजियाबाद में भी हालात कुछ अलग नहीं थे। नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर देर रात तक जुलूसों का तांता लगा रहा। कांग्रेस नेता पंखुरी पाठक ने एक्स पर एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा, 'रात 3 बजे और ये शोर। स्कूल और ऑफिस का दिन है, फिर भी कोई सुनवाई नहीं। नोएडा, जो हाई-टेक सिटी कहलाता है, वहां शोर प्रदूषण के नियमों की धज्जियां उड़ रही हैं।'

नियमों की अनदेखी, प्रशासन की चुप्पी

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के नियमों के मुताबिक, रिहायशी इलाकों में दिन में 55 डेसिबल और रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक 45 डेसिबल से ज्यादा शोर की अनुमति नहीं है। लाउडस्पीकरों के लिए नियम और सख्त हैं, लेकिन इनका पालन होता दिखा नहीं। परिवहन विभाग के एक अधिकारी ने बताया, 'वाहनों में बूमबॉक्स और संशोधन मोटर व्हीकल एक्ट के खिलाफ है। कुछ आयोजनों के लिए पुलिस से विशेष अनुमति ली जा सकती है, लेकिन बिना अनुमति के ये सब गैरकानूनी है। फिर भी, कार्रवाई शायद ही होती है।' हालांकि गुरुवार शाम तक जुलूसों और तेज संगीत में काफी कमी देखी गई, जिससे निवासियों ने राहत की सांस ली।