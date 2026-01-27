Hindi Newsएनसीआर NewsDelhi NCR Noida Heavyrainfall Hailstorm
दिल्ली-NCR में फिर बदला मौसम, नोएडा-गाजियाबाद में भारी बारिश, ओले भी गिरे
दिल्ली से सटे नोए़डा में एक बार फिर भारी बारिश का दौर शुरू हो गया है। कई इलाकों में ओले गिरने की खबर भी सामने आ रही है।
Jan 27, 2026 05:40 pm ISTAditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान
दिल्ली एनसीआर में मंगलवार सुबह से बारिश का सिलसिला जारी है। कई इलाकों में झमाझम बारिश के बाद लोगों को एक बार फिर ठंड बढ़ती नजर आ रही है। इस बीच दिल्ली से सटे नोए़डा औरल गाजियाबाद में भी एक बार फिर भारी बारिश का दौर शुरू हो गया है। कई इलाकों में ओले गिरने की खबर भी सामने आ रही है।
जानकारी के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के चलते मौसम में ये बदलाव आया है। वहीं बारिश होने से तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है जिससे लोगों को अब और ज्यादा ठंड महसूस हो सकती है। बता दें, मौसम विभाग ने पहले ही दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की थी।
