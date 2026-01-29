NCR में शीतलहर और प्रदूषण का डबल अटैक, बारिश-बिजली गिरने की भविष्यवाणी; पारा 6 डिग्री गिरा

संक्षेप: Delhi-NCR Rain Lightening Alert: दिल्ली-एनसीआर में शीतलहर और प्रदूषण का डबल अटैक। मौसम विभाग ने अगले चार दिन का अलर्ट जारी किया है। भविष्यावाणी की कि बारिश और कहीं-कहीं बिजली गिरने की संभावना है।

Delhi-NCR Rain Lightening Alert: दिल्ली और एनसीआर में सर्द हवाओं और प्रदूषण का डबल अटैक जारी है। हाल के मौसम में आए अचानक बदलाव के कारण न्यूनतम तापमान में लगभग 6 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट दर्ज की गई है। इस वजह से लोगों को कड़ाके की ठंड का सामना करना पड़ रहा है। सुबह और देर रात घने कोहरे की वजह से दृश्यता काफी कम हो गई है, जिससे सड़क और रेल यातायात प्रभावित हो रहा है।

मौसम विभाग ने 31 जनवरी और 1 फरवरी को खास तौर पर तेज बारिश और कहीं-कहीं बिजली गिरने की संभावना जताई है। विभाग के अनुसार, 29 जनवरी को एनसीआर में दिन का अधिकतम तापमान करीब 18 डिग्री और न्यूनतम 7 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। सुबह के समय घने कोहरे के चलते सावधानी बरतने की चेतावनी जारी की गई है। अगले दिन, यानी 30 जनवरी को अधिकतम तापमान 19 डिग्री और न्यूनतम 8 डिग्री तक रहने का अनुमान है, जबकि कोहरा मध्यम रहेगा।

31 जनवरी और 1 फरवरी को मौसम का कहर 31 जनवरी और 1 फरवरी को मौसम और ज्यादा करवट ले सकता है। 31 जनवरी को अधिकतम तापमान 20 डिग्री और न्यूनतम 7 डिग्री रहने की संभावना है। इस दौरान बारिश या गरज के साथ छींटे और तेज झोंकेदार हवाएं चल सकती हैं। 1 फरवरी को मौसम विभाग ने खास अलर्ट जारी किया है। इस दिन सुबह से रात तक गरज-चमक के साथ बारिश, बिजली गिरने और 30-40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाओं की संभावना जताई गई है। तापमान इस दिन 18 से 12 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है।

प्रदूषण ने भी बढ़ाई चिंता ठंड और मौसम के इस बदले मिजाज के बीच वायु गुणवत्ता भी चिंता का विषय है। नोएडा के सेक्टर-1 में एक्यूआई 299, सेक्टर-125 में 291, सेक्टर-116 में 287 और सेक्टर-62 में 232 रिकॉर्ड किया गया। गाजियाबाद के इंदिरापुरम में एक्यूआई 331, लोनी में 340, वसुंधरा में 323 और संजय नगर में 212 दर्ज किया गया।