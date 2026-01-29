Hindustan Hindi News
NCR में शीतलहर और प्रदूषण का डबल अटैक, बारिश-बिजली गिरने की भविष्यवाणी; पारा 6 डिग्री गिरा

संक्षेप:

Delhi-NCR Rain Lightening Alert: दिल्ली-एनसीआर में शीतलहर और प्रदूषण का डबल अटैक। मौसम विभाग ने अगले चार दिन का अलर्ट जारी किया है। भविष्यावाणी की कि बारिश और कहीं-कहीं बिजली गिरने की संभावना है।

Jan 29, 2026 09:35 am ISTGaurav Kala लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Delhi-NCR Rain Lightening Alert: दिल्ली और एनसीआर में सर्द हवाओं और प्रदूषण का डबल अटैक जारी है। हाल के मौसम में आए अचानक बदलाव के कारण न्यूनतम तापमान में लगभग 6 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट दर्ज की गई है। इस वजह से लोगों को कड़ाके की ठंड का सामना करना पड़ रहा है। सुबह और देर रात घने कोहरे की वजह से दृश्यता काफी कम हो गई है, जिससे सड़क और रेल यातायात प्रभावित हो रहा है।

मौसम विभाग ने 31 जनवरी और 1 फरवरी को खास तौर पर तेज बारिश और कहीं-कहीं बिजली गिरने की संभावना जताई है। विभाग के अनुसार, 29 जनवरी को एनसीआर में दिन का अधिकतम तापमान करीब 18 डिग्री और न्यूनतम 7 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। सुबह के समय घने कोहरे के चलते सावधानी बरतने की चेतावनी जारी की गई है। अगले दिन, यानी 30 जनवरी को अधिकतम तापमान 19 डिग्री और न्यूनतम 8 डिग्री तक रहने का अनुमान है, जबकि कोहरा मध्यम रहेगा।

31 जनवरी और 1 फरवरी को मौसम का कहर

31 जनवरी और 1 फरवरी को मौसम और ज्यादा करवट ले सकता है। 31 जनवरी को अधिकतम तापमान 20 डिग्री और न्यूनतम 7 डिग्री रहने की संभावना है। इस दौरान बारिश या गरज के साथ छींटे और तेज झोंकेदार हवाएं चल सकती हैं। 1 फरवरी को मौसम विभाग ने खास अलर्ट जारी किया है। इस दिन सुबह से रात तक गरज-चमक के साथ बारिश, बिजली गिरने और 30-40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाओं की संभावना जताई गई है। तापमान इस दिन 18 से 12 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है।

प्रदूषण ने भी बढ़ाई चिंता

ठंड और मौसम के इस बदले मिजाज के बीच वायु गुणवत्ता भी चिंता का विषय है। नोएडा के सेक्टर-1 में एक्यूआई 299, सेक्टर-125 में 291, सेक्टर-116 में 287 और सेक्टर-62 में 232 रिकॉर्ड किया गया। गाजियाबाद के इंदिरापुरम में एक्यूआई 331, लोनी में 340, वसुंधरा में 323 और संजय नगर में 212 दर्ज किया गया।

दिल्ली में आनंद विहार में एक्यूआई 334, रोहिणी 311, आरके पुरम 316, पंजाबी बाग 302, पटपड़गंज 306, चांदनी चौक 312 और सिरीफोर्ट 315 दर्ज किया गया। हालांकि शादिपुर (138) और आया नगर (178) जैसे कुछ इलाके अपेक्षाकृत सुरक्षित स्थिति में हैं।

Gaurav Kala

लेखक के बारे में

Gaurav Kala
गौरव काला को नेशनल, राजनीति, अंतरराष्ट्रीय, क्राइम और वायरल समाचार लिखना पसंद हैं। प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में 10 साल कार्य का अनुभव। लाइव हिन्दुस्तान से पहले अमर उजाला, दैनिक जागरण और ईटीवी भारत जैसे मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं। इन्होंने हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में स्नातक और स्नातकोत्तर की पढ़ाई की है। और पढ़ें
