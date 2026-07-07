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कहीं जलभराव तो कहीं गाड़ियों पर गिरा पेड़; मॉनसून की पहली ही बारिश में दिल्ली से लेकर नोए़डा तक आफत

By Aditi Sharma
लाइव हिन्दुस्तान
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दिल्ली एनसीआर में मॉनसून के दस्तक देने के बाद आज पहली बार जोरदार बारिश हुई। कुछ ही घंटों की बारिश में नोएडा, गुरुग्राम में सड़कों पर पानी भर गया जबकि दिल्ली में पेड़ टूटकर गाड़ियों पर गिर गए। 

कहीं जलभराव तो कहीं गाड़ियों पर गिरा पेड़; मॉनसून की पहली ही बारिश में दिल्ली से लेकर नोए़डा तक आफत

दिल्ली एनसीआर में मॉनसून की पहली ही बारिश आफत बनकर टूट पड़ी। नोएडा, गुरुग्राम में जहां लोगों को जलभराव की समस्या का सामना करना पड़ा तो वहीं दिल्ली में पेड़ गिरकर टूट गया जिससे दो गाड़ियों को भी नुकसान हुआ। दक्षिण-पूर्वी दिल्ली के पूर्वी कैलाश इलाके में मंगलवार को तेज बारिश के दौरान एक व्यस्त सड़क पर चल रही मर्सिडीज कार समेत दो गाड़ियों पर एक बड़ा पेड़ गिर पड़ा।

दिल्ली अग्निशमन सेवा के एक अधिकारी ने बताया कि दोपहर करीब डेढ़ बजे राजा धीर सिंह मार्ग पर अचानक एक पेड़ गिर गया जिससे एक मर्सिडीज कार उसकी चपेट में आ गई जबकि एक अन्य कार को भी नुकसान पहुंचा। गनीमत रही कि इसमें कोई घायल नहीं हुआ। इसके अलावा तेलीवाड़ा महावीर बाज़ार में भारी बारिश के कारण जलभराव भी हो गया है।

नोएडा-गुरुग्राम में जलभराव

दूसरी ओर नोएडा में भी कुछ ही घंटों की बारिश में सड़के लबालब हो गईं। जगह-जगह पानी भर गया जिसके चलते केलोगों को काफी परेशानी हुई। सेक्टर 62 में लेबर चौक के पास भी जलभराव की स्थिति पैदा हो गई। उधर गुरुग्राम में भारी बारिश के बाद लोगों को काफी परेशानी हुई। कुछ ही घंटों में यहां भी बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई। बारिश के कारण नरसिंहपुर के पास दिल्ली-जयपुर हाईवे पर एक से दो फीट गहरा पानी जमा हो गया। इसके चलते हाईवे पर करीब पांच किलोमीटर लंबा भयंकर जाम लग गया, जिसमें हजारों राहगीर और गाड़ियां घंटों फंसी रहीं। नेशनल हाईवे 9 पर काला पत्थर अंडर पास कट बारिश के दौरान जलभराव से गुजरने वाले वाहन के दबाव के कारण लग रहा जाम।

दिल्ली एनसीआर में तीन दिनों के लिए येलो अलर्ट

मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर में मंगलवार रात को भी बारिश और आंधी तूफान की चेतावनी देते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। इसके बाद बुधवार सुबह से भी बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है। इस दौरान हल्की से मध्य बारिश और आंधी तूफान की चेतावनी दी गई है। 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चल सकती है। गुरुवार पूरे दिन भी ऐसी ही स्थिति रह सकती है। ऐसे में मौसम विभाग ने इन दोनों दिनों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है।

Aditi Sharma

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अदिति शर्मा

अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।


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डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।


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