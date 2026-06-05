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दिल्ली NCR में कब पहुंचेगा मानसूनस, आ गया नया अपडेट

Aditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान
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मानसून इस साल सामान्य समय से तीन दिन देरी में केरल पहुंचा है। लेकिन फिर भी जून के तीसरे हफ्ते देश के ज्यादातर हिस्सों को कवर करता हुआ आगे बढ़ जाएगा।

दिल्ली NCR में कब पहुंचेगा मानसूनस, आ गया नया अपडेट

कभी धूप, कभी घने बादल तो कभी आंधी तूफान और बारिश। दिल्ली एनसीआर में मौसम की लुका छिपी जारी है। गुरुवार को भी कई इलाकों में भारी बारिश हुई जिसकी वजह से लोगों को गर्मी से राहत मिली। इस बीच लोगों को अब मॉनसून का इंतजार है। 4 जून को केरल में एट्री लेने के बाद माना जा रहा है कि जून के तीसरे हफ्ते तक मानसून देश के अधिकतर हिस्सों को कवर कर लेगा। वहीं दिल्ली एनसीआर में भी ये 25 से 30 जून के बीच एंट्री ले सकता है।

मानसून इस साल सामान्य समय से तीन दिन देरी में केरल पहुंचा है। लेकिन फिर भी जून के तीसरे हफ्ते देश के ज्यादातर हिस्सों को कवर करता हुआ आगे बढ़ जाएगा। पिछले साल मानसून 29 जून को केरल पहुंचा था जबकि सामान्य समय 27 जून था।

जानकारी के मुताबिक इस साल 25 से 30 जून के बीच दिल्ली एनसीआर के साथ-साथ मानसून उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ते हुए हरियाणा, पंजाब, चंदीगढ़ होते हुए पहाड़ी इलाकों जैसे हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के कुछ हिस्सों में पहुंचेगा। इस बीच दिल्ली में शुक्रवार को कई इलाकों में हल्की बारिश होने के बाद न्यूनतम तापमान में गिरावट आई और यह 26 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मुख्य मौसम केंद्र सफदरजंग में न्यूनतम तापमान में 3.7 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई।

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कहां कितना तापमान

अन्य मौसम केंद्रों में भी न्यूनतम तापमान में इसी तरह की गिरावट देखी गई। पालम में न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 6.2 डिग्री कम है। यह एक दिन पहले की तुलना में 5.6 डिग्री कम रहा। लोधी रोड में न्यूनतम तापमान 25.2 डिग्री और रिज में 23.1 डिग्री दर्ज किया गया, जो बृहस्पतिवार की तुलना में क्रमशः 3.2 डिग्री और 4.4 डिग्री कम हैं। आईएमडी के आंकड़ों के अनुसार, पालम में सुबह साढ़े पांच बजे से साढ़े आठ बजे के बीच 2.9 मिमी बारिश हुई। रिज में गुरुवार रात 11:30 बजे से देर रात दो बजकर 30 मिनट तक चार मिमी बारिश रिकॉर्ड की गई, जबकि अयानगर में तड़के 4.2 मिमी बारिश हुई।

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आगे कैसा रहेगा मौसम?

इसी के साथ शुक्रवार के लिए भी बारिश और आंधी तूफान का 'येलो अलर्ट' जारी किया गया था। शनिवार को भी मौसम विभाग ने आंधी तूफान के साथ बारिश की आशंका जताई है। वहीं 7 जून को भी आसमान में बादल छाए रह सकते हैं जबकि इसके बाद 8 जून से मौसम साफ रह सकता है।

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Aditi Sharma

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Aditi Sharma

अदिति शर्मा

अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।


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डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।


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