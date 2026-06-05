दिल्ली NCR में कब पहुंचेगा मानसूनस, आ गया नया अपडेट
मानसून इस साल सामान्य समय से तीन दिन देरी में केरल पहुंचा है। लेकिन फिर भी जून के तीसरे हफ्ते देश के ज्यादातर हिस्सों को कवर करता हुआ आगे बढ़ जाएगा।
कभी धूप, कभी घने बादल तो कभी आंधी तूफान और बारिश। दिल्ली एनसीआर में मौसम की लुका छिपी जारी है। गुरुवार को भी कई इलाकों में भारी बारिश हुई जिसकी वजह से लोगों को गर्मी से राहत मिली। इस बीच लोगों को अब मॉनसून का इंतजार है। 4 जून को केरल में एट्री लेने के बाद माना जा रहा है कि जून के तीसरे हफ्ते तक मानसून देश के अधिकतर हिस्सों को कवर कर लेगा। वहीं दिल्ली एनसीआर में भी ये 25 से 30 जून के बीच एंट्री ले सकता है।
मानसून इस साल सामान्य समय से तीन दिन देरी में केरल पहुंचा है। लेकिन फिर भी जून के तीसरे हफ्ते देश के ज्यादातर हिस्सों को कवर करता हुआ आगे बढ़ जाएगा। पिछले साल मानसून 29 जून को केरल पहुंचा था जबकि सामान्य समय 27 जून था।
जानकारी के मुताबिक इस साल 25 से 30 जून के बीच दिल्ली एनसीआर के साथ-साथ मानसून उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ते हुए हरियाणा, पंजाब, चंदीगढ़ होते हुए पहाड़ी इलाकों जैसे हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के कुछ हिस्सों में पहुंचेगा। इस बीच दिल्ली में शुक्रवार को कई इलाकों में हल्की बारिश होने के बाद न्यूनतम तापमान में गिरावट आई और यह 26 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मुख्य मौसम केंद्र सफदरजंग में न्यूनतम तापमान में 3.7 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई।
कहां कितना तापमान
अन्य मौसम केंद्रों में भी न्यूनतम तापमान में इसी तरह की गिरावट देखी गई। पालम में न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 6.2 डिग्री कम है। यह एक दिन पहले की तुलना में 5.6 डिग्री कम रहा। लोधी रोड में न्यूनतम तापमान 25.2 डिग्री और रिज में 23.1 डिग्री दर्ज किया गया, जो बृहस्पतिवार की तुलना में क्रमशः 3.2 डिग्री और 4.4 डिग्री कम हैं। आईएमडी के आंकड़ों के अनुसार, पालम में सुबह साढ़े पांच बजे से साढ़े आठ बजे के बीच 2.9 मिमी बारिश हुई। रिज में गुरुवार रात 11:30 बजे से देर रात दो बजकर 30 मिनट तक चार मिमी बारिश रिकॉर्ड की गई, जबकि अयानगर में तड़के 4.2 मिमी बारिश हुई।
आगे कैसा रहेगा मौसम?
इसी के साथ शुक्रवार के लिए भी बारिश और आंधी तूफान का 'येलो अलर्ट' जारी किया गया था। शनिवार को भी मौसम विभाग ने आंधी तूफान के साथ बारिश की आशंका जताई है। वहीं 7 जून को भी आसमान में बादल छाए रह सकते हैं जबकि इसके बाद 8 जून से मौसम साफ रह सकता है।
लेखक के बारे मेंAditi Sharma
अदिति शर्मा
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