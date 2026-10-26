दिल्ली और एनसीआर के मौसम में दिखेगा उलटफेर; 2 दिन बारिश से सर्दी का एहसास
Delhi Weather: दिल्ली और एनसीआर में मौसम बदलने वाला है। इससे तापमान में गिरावट देखी जा सकती है। दिल्ली-एनसीआर में इस हफ्ते कैसा रहेगा मौसम का मिजाज? इस रिपोर्ट में पूरी जानकारी…
Delhi Mausam: दिल्ली में बुधवार के बाद मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। मौसम विभाग ने दिल्ली-एनसीआर में गुरुवार और शुक्रवार को बादल छाए रहने और हल्की बूंदाबांदी की संभावना है। इससे तापमान में लगभग 4 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आ सकती है और ठंड बढ़ सकती है। मौसम विभाग के अनुसार, पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से दिल्ली में अधिकतम तापमान गिर कर 26 डिग्री सेल्सियस तक आ सकता है। हालांकि 31 अक्टूबर से इसमें थोड़ी बढ़ोतरी भी देखी जा सकती है।
ये वेदर सिस्टम हो रहे ऐक्टिव
मौसम विभाग ने दिल्ली-एनसीआर पर एक और पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव पड़ने की संभावना जताई है। मौसम विभाग के अनुसार, 27 अक्टूबर की रात से एक नया पश्चिमी विक्षोभ (वेस्टर्न डिस्टर्बेंस) उत्तर-पश्चिम भारत को प्रभावित कर सकता है। इसी बीच बंगाल की खाड़ी में सोमवार को उठा चक्रवाती तूफान 'अर्नव' के और विकराल रूप लेने की संभावना है। इसके प्रभाव से 27 से 28 अक्टूबर के दौरान तटीय आंध्र प्रदेश और यानम में तूफानी हवाओं के साथ भारी बारिश की संभावना है।
दो दिन गरज चमक और हल्की बारिश
मौसम विभाग की मानें तो दिल्ली-एनसीआर में इन वेदर सिस्टमों को गंभीर असर तो नहीं दिखेगा लेकिन दो दिन हल्की बारिश के आसार बन रहे हैं। मौसम विभाग ने 29 और 30 अक्टूबर को दिल्ली-एनसीआर में गरज चमक के साथ हल्की बारिश की संभावना जताई है। हालांकि इसको लेकर किसी प्रकार का अलर्ट (येलो, ऑरेंज या रेड) जारी नहीं किया गया है। दिल्ली और आसपास के इलाकों में 29 और 30 अक्टूबर को बादल छाए रहेंगे और कहीं-कहीं गरज चमक के साथ हल्की बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है।
सर्दी के दस्तक का एहसास, गिरेगा तापमान
बारिश के कारण दिल्ली वालों को सर्दी के दस्तक दे देने जैसा एहसास होगा। दिल्ली और एनसीआर में दो दिन बूंदाबांदी से तापमान में गिरावट आएगी। दिल्ली में 29 और 30 अक्टूबर को अधिकतम तापमान गिरकर 26 डिग्री सेल्सियस तक आ सकता है। दोनों दिन दिल्ली में अधिकतम तापमान के 26 से 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। 29 अक्टूबर को दिल्ली में न्यूनतम तापमान के 16 से 18 डिग्री जबकि 30 अक्टूबर को इसके 18 से 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिकॉर्ड किए जाने की संभावना है।
31 से फिर बढ़ सकता है तापमान
बारिश के बाद 31 अक्टूबर और 1 नवंबर को मौसम में फिर उलटफेर देखा जाएगा और तापमाम में थोड़ी बढ़ोतरी देखी जाएगी। दोनों ही दिन दिल्ली में अधिकतम तापमान 29 से 31 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिकॉर्ड किया जा सकता है। बारिश से पूर्व दिल्ली-एनसीआर में मंगलवार और बुधवार को मौसम शुष्क रहेगा। दोनों ही दिन दिल्ली में अधिकतम तापमान के 30 से 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 15 से 17 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है।
कैसी रहेगी हवा और पलूशन की स्थिति?
हालांकि मौसम के कारकों का असर दिल्ली की हवा पर भी देखा जा सकता है। सीपीसीबी के मुताबिक, सोमवार को दिल्ली का सूचकांक 174 के अंक मध्यम श्रेणी में रहा। एक दिन पहले यह सूचकांक 153 के अंक पर था। बीते 24 घंटे में एक्यूआई में 21 अंकों की बढ़ोतरी हुई है। हालांकि, यह सुरक्षित दायरे में है। मंगलवार से दो दिन हवा की दिशा आमतौर पर उत्तर पश्चिमी रहने की संभावना है। इस कारण दिल्ली में अगले दो दिनों के दौरान एक्यूआई के मध्यम या खराब श्रेणी में दर्ज किए जाने की संभावना है।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )
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कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।
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परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।
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