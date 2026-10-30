'अर्नब' चक्रवात के असर से दिल्ली-NCR में भी बारिश, पारा लुढ़का; अब नए तूफान की आशंका

Delhi Weather Update : दक्षिण भारत में आए अर्नब तूफान का असर दिल्ली-एनसीआर के मौसम पर भी देखने को मिल रहा है। राजधानी समेत एनसीआर के कई इलाकों में गुरुवार सुबह से शुक्रवार तड़के तक बारिश हुई। इससे तापमान लुढ़कने से मौसम भी ठंडा हो गया।

दक्षिण भारत में तबाही मचाने वाला चक्रवात ‘अर्नब’ कमजोर पड़ गया है। हालांकि, बंगाल की खाड़ी में बने नए मौसमी सिस्टम से एक और तूफान की आशंका ने लोगों की धड़कनें बढ़ा दी हैं। इस तूफान के असर से दिल्ली-एनसीआर में गुरुवार सुबह से लेकर शुक्रवार तड़के तक बारिश हुई, जिससे तापमान में कमी आने से मौसम ठंडा हो गया।

राष्ट्रीय राजधानी में पारा 6.2 डिग्री सेल्सियस गिरा पश्चिमी विक्षोभ और चक्रवात अर्नब के असर से गुरुवार को दिल्ली में बारिश हुई। इससे अधिकतम तापमान में एक दिन में 6.2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई और पारा 25.6 डिग्री पर आ गया। बुधवार को अधिकतम तापमान 31.8 डिग्री सेल्सियस था।

आज के लिए येलो अलर्ट जारी कई क्षेत्रों में बारिश के आसार मौसम विभाग ने दिल्ली में शुक्रवार के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। सामान्य तौर पर बादल छाए रहने का अनुमान हैे। सुबह से दोपहर के पहले तक कई स्थानों पर गरज और बिजली चमकने के साथ हल्की से मध्यम स्तर की बारिश हो सकती है।

कल से शुरू होगा ठंड का दौर मौसम विभाग के अनुसार, बारिश का सिलसिला थमने और आसमान साफ होते ही न्यूनतम तापमान में तेजी से गिरावट दर्ज होगी। इसके असर से 31 अक्टूबर से दिल्ली में रात के वक्त ठंड जोर पकड़ने लगेगी।

चक्रवात के बाद IMD की मौसम पर पैनी नजर भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के मुताबिक, गुरुवार सुबह अर्नब कमजोर हुआ और यह अभी दक्षिण छत्तीसगढ़ और उससे सटे दक्षिण ओडिशा की तरफ है। आईएमडी के अनुसार, दक्षिण अंडमान सागर में बना कम दबाव का क्षेत्र अगले 72 घंटों में मजबूत हो सकता है। इसके मजबूत होने पर बारिश और तेज हवाओं के साथ यह चक्रवात का रूप ले सकता है। मौसम विभाग इसकी तीव्रता और दिशा पर नजर रख रहा है। अर्नब के असर से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के गुरुग्राम, फरीदाबाद, नोएडा, गाजियाबाद में भी तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश हुई। इससे पारे में पांच डिग्री से अधिक की गिरावट दर्ज की गई है।

अर्नब से कई राज्यों में भारी नुकसान बता दें कि 'अर्नब' चक्रवात की वजह से ओडिशा, आंध्र प्रदेश और आसपास के राज्यों में भारी बारिश और बाढ़ से काफी नुकसान हुआ है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने गुरुवार को कहा कि अत्यंत भीषण चक्रवाती तूफान के कारण राज्य को कम से कम 4,600 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। वहीं, ओडिशा के गंजाम जिले में करीब 300 गांव प्रभावित हैं, जबकि रुशिकुल्या नदी उफान पर है।