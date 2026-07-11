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दिल्ली-NCR में फिर दस्तक देगी बारिश; 2 दिन बरसेंगे बदरा, कल मौसम कैसा रहेगा?

By Krishna Bihari Singh
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Delhi Barish Forecast: दिल्ली-NCR में इस हफ्ते मौसम में अचानक उलटफेर देखी जाएगी। दिल्ली में दो दिन फिर बारिश दस्तक दे सकती है। हालांकि इस बार इसकी तीव्रता कम रहेगी। विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट…

दिल्ली-NCR में फिर दस्तक देगी बारिश; 2 दिन बरसेंगे बदरा, कल मौसम कैसा रहेगा?

दिल्ली-NCR में एकबार फिर झमाझम बारिश देखी जाएगी। मौसम विभाग ने दिल्ली-एनसीआर में दो दिन बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग ने कल से दो दिन बारिश नहीं होने की संभावना जताई है। इसके बाद मौसम बदलने का अनुमान है। इस बीच दिल्ली के तापमान में मामूली बढ़ोतरी की संभावना जताई गई है। दिल्ली के सफदरजंग में न्यूनतम तापमान 26.6 डिग्री सेल्सियस रहा जो सामान्य से 0.7 डिग्री कम लेकिन शुक्रवार से 0.8 डिग्री अधिक है।

मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान दिल्ली के साथ ही एनसीआर के अलग-अलग हिस्सों में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना जताई है। इसके बाद कल से मौसम करवट लेगा। कल यानी 12 और 13 जुलाई को दिल्ली-एनसीआर में बारिश नहीं होगी। हालांकि आंशिक रूप से बादल नजर आ सकते हैं। कल यानी 12 जुलाई को दिल्ली में अधिकतम तापमान 37 से 39 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया जा सकता है।

2 दिन बारिश की चेतावनी

मौसम विभाग के अनुसार, 13 जुलाई को दिल्ली में अधिकतम तापमान के 36 से 38 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिकॉर्ड किए जाने का अनुमान है। IMD ने 14 जुलाई से मौसम के एकबार फिर करवट लेने की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने 14 और 15 जुलाई को दिल्ली के साथ ही NCR में बादल छाए रहने और दोपहर या शाम के समय गरज चमक के साथ हल्की बारिश की संभावना जताई है। इस दौरान तेज हवाएं भी चलेंगी।

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कितना रहेगा तापमान?

IMD ने 14 से 17 जुलाई तक दिल्ली में अधिकतम तापमान के 37 से 39 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना जताई है। 16 जुलाई से बारिश नहीं होने के कारण मौसम के एकबार फिर शुष्क रहने की संभावना है। 16 और 17 जुलाई को दिल्ली में न्यूनतम तापमान के 28 से 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। कुल मिलाकर इस हफ्ते एक दो दिन उमस परेशान कर सकती है।

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इन राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी

देश के अन्य हिस्सों की बात करें तो 11 और 12 जुलाई को पूर्वोत्तर भारत, उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम, बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में कुछ जगहों पर भारी से बहुत ज्यादा भारी बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने 11 जुलाई को मेघालय में भी कुछ जगहों पर भारी बारिश देखी जा सकती है। हालांकि अगले 6 से 7 दिनों के दौरान उत्तर-पश्चिम, पश्चिम-मध्य और दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत के मैदानी इलाकों में बारिश के कम होने का भी अनुमान है।

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Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


संक्षिप्त विवरण

कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

रिपोर्टिंग एवं विशेषज्ञता: कृष्ण बिहारी सिंह राजनीति, जिओ पॉलिटिक्स, जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। कृष्ण बिहारी सिंह ने अब तक विभिन्न मीडिया संस्थानों में नेशनल, इंटरनेशनल, बिजनेस, रिसर्च एवं एक्सप्लेनर और संपादकीय टीमों के साथ लंबे समय तक काम किया है। यही वजह है कि खबर के पीछे छिपे एजेंडे की समझ रखने वाले केबी समसामयिक घटनाक्रमों पर गहरा विश्लेषण करते हैं।

पत्रकारिता का उद्देश्य: कृष्ण बिहारी सिंह 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ काम करते हैं। केबी का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी उसका राष्ट्र और लोक कल्याण है। केबी खबरों को पहले प्रमाणिकता की कसौटी पर कसते हैं, फिर आम जनमानस की भाषा में उसे परोसने का काम करते हैं। केबी का मानना है कि रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचना देना वरन उन्हें सही और असल जानकारी देना है।

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