दिल्ली-NCR में कल का मौसम; तूफान अर्णब कराएगा बारिश, येलो अलर्ट जारी
Delhi Weather: तूफान 'अर्णब' और पश्चिमी विक्षोभ के कारण दिल्ली-एनसीआर में तेज हवाओं के साथ बारिश होगी। दिल्ली के साथ एनसीआर में कल कैसा रहेगा मौसम? जानने के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट…
Delhi Mausam: चक्रवाती तूफान 'अर्णब' का असर दिल्ली और एनसीआर के क्षेत्रों में भी दिखेगा। इस तूफान के कारण गुरुवार और शुक्रवार को दिल्ली और एनसीआर में गरज चमक तथा तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है। बारिश से दिन और रात दोनों के तापमान में गिरावट आएगी, जिससे सर्दी का अहसास और बढ़ेगा। बारिश के साथ ही तेज हवाओं के प्रभाव से दिल्ली-एनसीआर के लोगों को पलूशन से भी राहत मिलने का अनुमान है।
तूफान का असर, नम हवाएं कराएंगी बारिश
मौसम विभाग की मानें तो चक्रवाती तूफान 'अर्णब' के कारण नम हवाएं दिल्ली के साथ एनसीआर का रुख करेंगी। यही नहीं पश्चिमी विक्षोभ का भी असर दिल्ली-एनसीआर के मौसम पर दिखेगा। इन दोनों वेदर सिस्टमों के कारण नम हवाओं के प्रभाव से दिल्ली-एनसीआर में बादल छाए रहेंगे और गरज चमक के साथ बारिश होगी। मौसम विभाग ने दिल्ली और एनसीआर के अलग-अलग हिस्सों में दो दिन गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश की चेतावनी जारी की है।
29 अक्टूबर को येलो अलर्ट, 50 तक जा सकती है हवा की स्पीड
IMD ने 29 अक्टूबर को दिल्ली और NCR के इलाकों में सुबह और पूर्वाह्न के समय कई जगहों पर गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। हवा की स्पीड 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा तक देखी जाएगी। आंधी और तूफान के दौरान हवा के झोंकों की स्पीड 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक जा सकती है। कुछ जगहों पर मध्यम बारिश का भी अनुमान है। इस दिन दोपहर या शाम के समय भी कई जगहों पर बारिश और बिजली कड़कने की संभावना है।
30 अक्टूबर को भी बारिश, गिरेगा तापमान
मौसम विभाग के अनुसार, 30 अक्टूबर को भी दिल्ली और एनसीआर में मौसम खराब रहेगा। इस दिन दिल्ली-एनसीआर में बादल छाए रहेंगे। इस दिन सुबह से लेकर दोपहर से पहले तक कई जगहों पर गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश की संभावना है। हवा की स्पीड 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे रहने की संभावना है। दिल्ली और एनसीआर में झमाझम बारिश से तापमान में भी गिरावट आएगी।
कितना रहेगा तापमान?
मौसम विभाग के अनुसार, दिल्ली में कल यानी 29 अक्टूबर को अधिकतम तापमान के 26 से 28 डिग्री और 30 अक्टूबर को 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिकॉर्ड किए जाने की संभावना है। 31 अक्टूबर को दिल्ली में अधिकतम तापमान 28 से 30 डिग्री जबकि पहली, दूसरी और 3 नवंबर को इसके 29 से 31 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिकॉर्ड किए जाने की संभावना है। दिल्ली में बुधवार को अधिकतम तापमान 31.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )
संक्षिप्त विवरण
कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।
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