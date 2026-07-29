Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

दिल्ली-NCR में कल का मौसम; खूब बरसेंगे बदरा, येलो अलर्ट, 4 अगस्त तक का हाल

By Krishna Bihari Singh
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Follow us on Google News
share

Delhi Barish and Wether Forecast: दिल्ली-एनसीआर में बारिश से मौसम सुहावना हो गया है। मौसम विभाग ने गुरुवार को जोरदार बारिश की संभावना जताई है। मौसम विभाग की ओर से कल के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। 

delhi weather and barish update
दिल्ली-एनसीआर में कल से मौसम के फिर से खराब रहने की संभावना जताई गई है।

दिल्ली-एनसीआर में बुधवार को भी बारिश हुई। इससे मौसम सुहावना हो गया है। दिल्ली के साथ ही एनसीआर के अलग-अलग स्थानों पर शास से रात के दौरान भी हल्की बारिश होने की संभावना है। कल यानी गुरुवार को मौसम ज्यादा खराब रह सकता है। मौसम विभाग की ओर से इसको लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग का कहना है कि 4 अगस्त तक रुक-रुक कर बारिश देखी जा सकती है।

कल जोरदार बारिश का येलो अलर्ट

मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान दिल्ली-एनसीआर में बादल छाए रहने की संभावना जताई है। शाम से रात के दौरान कुछ जगहों पर गरज चमक के साथ बहुत हल्की बारिश के एक से दो दौर देखे जा सकते हैं। 30 जुलाई यानी गुरुवार को मौसम ज्यादा ही खराब रह सकता है। इस दिन गरज चमक के साथ अलग-अलग स्थानों पर हल्की से मध्यम कुछ जगहों पर जोरदार बारिश देखी जा सकती है। इसको लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है।

30 और 31 जुलाई को कितना तापमान?

मौसम विभाग ने 30 जुलाई गुरुवार की रात को भी हल्की बारिश की संभावना जताई है। इस दिन जोरदार बारिश से तापमान में काफी कमी आने की संभावना है। इस दिन दिल्ली में अधिकतम तापमान के 32 से 34 डिग्री सेल्सियस के बीच रिकॉर्ड किए जाने की संभावना जताई गई है। IMD ने 31 जुलाई को भी दिल्ली-एनसीआर में बूंदाबांदी या हल्की बारिश की संभावना जताई है। इस दिन दिल्ली में अधिकतम तापमान 33 से 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिकॉर्ड हो सकता है।

पहली और दो अगस्त को कैसा मौसम?

मौसम विभाग ने 1 अगस्त को दिल्ली के साथ NCR में बादल छाए रहने और सुबह से दोपहर के बीच कई जगहों पर हल्की बारिश की एक-दो बार बौछारें पड़ने की संभावना जताई है। दो अगस्त को बारिश की तीव्रता में तेजी देखी जाएगी। इस दिन दिल्ली-एनसीआर में सुबह से दोपहर के बीच कई जगहों पर हल्की बारिश की एक-दो बार बौछारें पड़ सकती हैं। इस दिन रात को भी हल्की बारिश की संभावना जताई गई है।

ये भी पढ़ें:दिल्ली-NCR में एक नहीं 4 वेदर सिस्टमों ने कराई भारी बारिश; आगे क्या संकेत?

4 अगस्त तक जारी रहेगा रिमझिम का दौर

मौसम विभाग ने पहली से 4 अगस्त के दौरान दिल्ली के साथ ही एनसीआर में रुक-रुक कर बारिश का दौर जारी रहने की संभावना जताई है। पहली से 4 अगस्त के दौरान दिल्ली में अधिकतम तापमान के 32 से 34 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किए जाने की संभावना जताई है। इस पूरे हफ्ते दिल्ली के साथ ही एनसीआर की हवा के साफ रहने की संभावना है। दिल्ली का एक्यूआई सुबह नौ बजे 71 अंक रिकॉर्ड किया गया जो संतोषजनक श्रेणी में आता है।

ये भी पढ़ें:हिमाचल में मानसून सक्रिय, कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, शिमला का मौसम कैसा
दिल्ली-एनसीआर में कल मौसम ज्यादा खराब रह सकता है। मौसम विभाग ने कल के लिए येलो अलर्ट जारी किया है।
ये भी पढ़ें:29 जुलाई मौसम: मेरठ समेत इन जिलों में भारी बारिश, अगले 3 दिन तक जारी रहेगी बरसात
Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


संक्षिप्त विवरण

कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

रिपोर्टिंग एवं विशेषज्ञता: कृष्ण बिहारी सिंह राजनीति, जिओ पॉलिटिक्स, जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। कृष्ण बिहारी सिंह ने अब तक विभिन्न मीडिया संस्थानों में नेशनल, इंटरनेशनल, बिजनेस, रिसर्च एवं एक्सप्लेनर और संपादकीय टीमों के साथ लंबे समय तक काम किया है। यही वजह है कि खबर के पीछे छिपे एजेंडे की समझ रखने वाले केबी समसामयिक घटनाक्रमों पर गहरा विश्लेषण करते हैं।

पत्रकारिता का उद्देश्य: कृष्ण बिहारी सिंह 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ काम करते हैं। केबी का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी उसका राष्ट्र और लोक कल्याण है। केबी खबरों को पहले प्रमाणिकता की कसौटी पर कसते हैं, फिर आम जनमानस की भाषा में उसे परोसने का काम करते हैं। केबी का मानना है कि रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचना देना वरन उन्हें सही और असल जानकारी देना है।

और पढ़ें
Delhi News Delhi News Today Delhi News In Hindi अन्य..
लेटेस्ट Hindi News , Delhi News , Ghaziabad News , Noida News , Gurgaon News , Faridabad News और दिल्ली में आज का मौसम सहित पूरे NCR की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App अभी डाउनलोड करें। CJP Sansad March LIVE देखें और पाएं पल-पल की ताज़ा खबरें।