दिल्ली-NCR में कल का मौसम; 3 दिन झमाझम बारिश, 2 दिन येलो अलर्ट, 10 अगस्त तक का हाल
दिल्ली-NCR में बारिश से मौसम सुहावना हो गया है। मौसम विभाग ने आज से लेकर 3 दिन तक गरज-चमक के साथ झमाझम बारिश की संभावना जताई है। दो दिन अच्छी बारिश का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है।
दिल्ली-NCR में बादलों ने डेरा डाल दिया है। IMD के अनुसार, दिल्ली के साथ ही एनसीआर में झमाझम बारिश के साथ ही मौसम जल्द करवट लेगा। मौसम विभाग ने दिल्ली-एनसीआर में तीन दिन झमाझम बारिश की संभावना जताई है। दो दिन जोरदार बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। दिनभर बादल छाए रहने के साथ ही हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग की मानें तो 10 अगस्त तक रुक-रुक कर हल्की बारिश जारी रह सकती है।
झमाझम बारिश का येलो अलर्ट
मंगलवार को दिल्ली-एनसीआर में हल्की बारिश हुई। इससे मौसम सुहावना हो गया। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान दिल्ली-NCR में बादल छाए रहने और दोपहर से शाम के बीच कई जगहों पर गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। कुछ अलग-अलग जगहों पर जोरदार बारिश देखी जा सकती है। रात के समय कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश का एक और दौर देखा जा सकता है।
67 रहा AQI, आगे भी साफ रहेगी हवा
दिल्ली में मंगलवार को सफदरजंग में न्यूनतम तापमान 27.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक, राष्ट्रीय राजधानी में सुबह साढ़े 8 बजे तक के बीते 24 घंटे के दौरान सफदरजंग, पालम और रिज में नाममात्र बारिश दर्ज की गई जबकि आयानगर में 23.6 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। सीपीसीबी के अनुसार, सुबह 9 बजे दिल्ली का एक्यूआई 67 दर्ज किया गया जो संतोषजनक श्रेणी में आता है। आगे भी हवा के साफ रहने का अनुमान है।
5 अगस्त को येलो अलर्ट, 6 को भी अच्छी बारिश
मौसम विभाग ने दिल्ली-एनसीआर में बुधवार यानी 5 अगस्त को भी बादल छाए रहने और सुबह से दोपहर के बीच अधिकांश जगहों पर गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। रात के समय भी कई जगहों पर हल्की बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने 6 अगस्त को भी दिल्ली-एनसीआर में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है। इस दिन रात के समय भी हल्की बारिश होने की संभावना है।
3 दिन झमाझम बारिश, कितना रहेगा तापमान?
मौसम विभाग के अनुसार, आज यानी मंगलवार से लेकर गुरुवार तक दिल्ली-एनसीआर में झमाझम बारिश होगी। मंगलवार और बुधवार को झमाझम बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। फिर बारिश की तीव्रता में कमी आएगी। हालांकि 10 अगस्त तक रुक-रुक कर हल्की बारिश जारी रह सकती है। इस हफ्ते 5, 7 और 10 अगस्त को दिल्ली में अधिकतम तापमान 32 से 34 डिग्री जबकि 8 और 9 अगस्त को इसके 33 से 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )
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कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।
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शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।
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