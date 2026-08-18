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दिल्ली-NCR में कल का मौसम; 2 दिन झमाझम बारिश की चेतावनी, आगे 24 अगस्त तक का हाल

By Krishna Bihari Singh
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Delhi Weather Update: दिल्ली-एनसीआर में एक बार फिर झमाझम बारिश की संभावना बन रही है। दिल्ली-एनसीआर में दो दिन गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश के आसार बन रहे हैं।

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दिल्ली-एनसीआर में कल से मौसम करवट ले सकता है।

दिल्ली-NCR में एकबार फिर झमाझम बारिश का दौर देखा जाएगा। IMD की मानें तो दिल्ली के साथ एनसीआर में अच्छी बारिश कराने वाली मौसमी परिस्थितियां बनती नजर आ रही हैं। बदले वेदर सिस्टमों के कारण दिल्ली-एनसीआर में दो दिन झमाझम बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार, 23 अगस्त तक बूंदाबांदी का दौर देखा जाएगा। उसके बाद बारिश नहीं होने से तापमान में बढ़ोतरी शुरू होगी।

ये वेदर सिस्टम मौजूद

मौसम विभाग की मानें तो झारखंड और उससे सटे गंगा के मैदानी इलाकों वाले पश्चिम बंगाल के उत्तरी हिस्सों पर बने एक दबाव का क्षेत्र बना है। यही नहीं उत्तरी हरियाणा और उसके आस-पास के इलाकों पर साइक्लोनिक सर्कुलेशन भी बना हुआ है। पूर्वी उत्तर प्रदेश और आस-पास के इलाकों पर भी साइक्लोनिक सर्कुलेशन का घेरा है।

साइक्लोनिक सर्कुलेशन भी मौजूद

IMD के अनुसार, मॉनसूनी ट्रफ फिरोजपुर, देहरादून, शाहजहांपुर, वाराणसी, डेहरी, झारखंड के ऊपर बने डिप्रेशन के केंद्र और दीघा से होते हुए दक्षिण-पूर्व की ओर उत्तर-पूर्वी बंगाल की खाड़ी तक जा रही है। इसमें उत्तरी हरियाणा और आसपास के इलाकों के साथ पूर्वी यूपी के इलाकों वाला साइक्लोनिक सर्कुलेशन भी शामिल है।

हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली में दो दिन झमाझम बारिश

ऐसे में बदली परिस्थितियों के चलते मौसम में बदलाव दिखेगा। दिल्ली-एनसीआर पर भी यह मौसमी बदलाव साफ नजर आएगा। मौसम विभाग के अनुसार, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में 19 और 22 अगस्त को जबकि पश्चिमी यूपी में 18 से 19 अगस्त और 22 अगस्त को व्यापक बारिश होने की संभावना है।

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कल से बदलेगा मौसम, दो दिन झमाझम बारिश

मौसम विभाग के अनुसार, दिल्ली-एनसीआर में कल बुधवार से मौसम बदल जाएगा। मौसम विभाग ने 19 और 20 अगस्त को दिल्ली के साथ ही एनसीआर में बादल छाए रहने और गरज चमक के साथ हल्की से माध्यम यानी झमाझम बारिश की संभावना जताई है। दोनों ही दिन रात को भी हल्की बारिश या बौछारें पड़ने की संभावना है। 21, 22 और 23 अगस्त को दिल्ली एनसीआर में बादलों की आवाजाही तो बरकरार रहेगी लेकिन बारिश की तीव्रता कम रहेगी।

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इस हफ्ते कब कितना अधिकतम तापमान?

मौसम विभाग के अनुसार; 21, 22 और 23 अगस्त को दिल्ली-एनसीआर में सुबह से दोपहर के बीच कुछ जगहों पर हल्की बारिश या बूंदाबांदी के आसार हैं। 19, 20 और 21 अगस्त दिल्ली में अधिकतम तापमान 32 से 34 डिग्री सेल्सियस जबकि 22 और 23 अगस्त को दिल्ली में अधिकतम तापमान 31 से 33 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिकॉर्ड किया जा सकता है। 24 अगस्त को बारिश नहीं होगी। इस दिन दिल्ली में अधिकतम तापमान 33 से 35 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है।

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Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


संक्षिप्त विवरण

कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

रिपोर्टिंग एवं विशेषज्ञता: कृष्ण बिहारी सिंह राजनीति, जिओ पॉलिटिक्स, जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। कृष्ण बिहारी सिंह ने अब तक विभिन्न मीडिया संस्थानों में नेशनल, इंटरनेशनल, बिजनेस, रिसर्च एवं एक्सप्लेनर और संपादकीय टीमों के साथ लंबे समय तक काम किया है। यही वजह है कि खबर के पीछे छिपे एजेंडे की समझ रखने वाले केबी समसामयिक घटनाक्रमों पर गहरा विश्लेषण करते हैं।

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