दिल्ली-NCR में कल का मौसम; पूरे हफ्ते बारिश की फुहारें लेकिन एक बात करेगी परेशान
Delhi Weather Forecast: दिल्ली-NCR में इस हफ्ते में बादल छाए रहने और रुक-रुक कर हल्की बौछारें पड़ने का अनुमान है। इस पूरे हफ्ते दिल्ली-एनसीआर में कैसा रहेगा मौसम का मिजाज जानने के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट…
दिल्ली के साथ ही NCR में झमाझम बारिश से मिली राहत अब खत्म हो गई है। दिल्ली-NCR में शनिवार को गर्मी और उमस से लोग परेशान रहे। मौसम विभाग की मानें तो दिल्ली के साथ ही एनसीआर में इस पूरे हफ्ते कमोबेश ऐसा ही मौसम रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने दिल्ली-एनसीआर में इस हफ्ते बादलों की आवाजाही के साथ ही रुक-रुक कर बौछारें पड़ने की संभावना जताई है। हालांकि इस हफ्ते दिल्ली-एनसीआर में गर्मी और उमस लोगों को परेशान करेगी।
कल दिल्ली-एनसीआर में कैसा रहेगा मौसम?
मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान दिल्ली के साथ ही एनसीआर में बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश की संभावना है। IMD ने कल 16 अगस्त को दिल्ली-एनसीआर के अलग-अलग हिस्सों में बादल छाए रहेंगे। इस दिन सुबह से दोपहर के बीच एक-दो बार बहुत हल्की बारिश हो सकती है। शाम से रात के बीच भी एक बार हल्की बारिश के आसार हैं। इस दिन दिल्ली में अधिकतम तापमान 32 से 34 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया जा सकता है।
17 और 18 अगस्त को बूंदाबांदी या बौछारें
मौसम विभाग ने 17 और 18 अगस्त को दिल्ली-NCR में बादल छाए रहने और सुबह से दोपहर के बीच गरज चमक के साथ ही एक-दो बार हल्की बारिश, बूंदाबांदी या बौछारें पड़ने की संभावना जताई है। मौसम विभाग की ओर से शाम से रात के दौरान भी हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। 17 अगस्त को दिल्ली में अधिकतम तापमान 33 से 35 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किए जाने की संभावना जताई है। इन दोनों ही दिन उमस भरी गर्मी दिल्ली-एनसीआर के लोगों को परेशान करेगी।
19, 20 और 21 अगस्त को बौछारें पड़ने की संभावना
मौसम विभाग ने 19, 20 और 21 अगस्त को भी हल्के बादलों की आवाजाही के साथ हल्की बारिश, बूंदाबांदी या बौछारें पड़ने की संभावना जताई है। 18, 19 और 20 अगस्त को दिल्ली में अधिकतम तापमान 32 से 34 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया जा सकता है। मौसम विभाग के अनुसार, 21 अगस्त को दिल्ली में अधिकतम तापमान 33 से 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिकॉर्ड किया जा सकता है।
पूरे हफ्ते उमस करेगी परेशान
कुल मिलाकर मौसम विभाग ने इस पूरे हफ्ते हल्के बादलों के साथ फुहारें या रुक-रुक कर बौछारें पड़ने की संभावना जताई है हालांकि उमस भरी गर्मी के बरकरार रहने की संभावना है। दिल्ली में शनिवार को सुबह सफदरजंग में न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। शनिवार सुबह दिल्ली का एक्यूआई संतोषजनक श्रेणी में 91 अंक रिकॉर्ड किया गया। आगे भी हवा के संतोषजनक श्रेणी में ही रहने का अनुमान है।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )
संक्षिप्त विवरण
कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।
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