दिल्ली-NCR में कल का मौसम; 15 अगस्त को 3 बार बारिश, कैसे रहेंगे अगले 6 दिन?
Delhi Weather Forecast: दिल्ली-NCR में मंगलवार को हुई बारिश से तापमान गिरा है। मौसम विभाग के अनुसार, 15 अगस्त को सुबह से शाम तक रुक-रुक कर बारिश के आसार हैं। इस हफ्ते कैसा रहेगा मौसम का मिजाज?
Delhi Weather: दिल्ली-NCR में मंगलवार को बादलों की आवाजाही के बीच अलग-अलग इलाकों में हल्की बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज की गई। मौसम विभाग ने इस हफ्ते दिल्ली-एनसीआर में गरज-चमक के साथ हल्की बारिश की संभावना जताई है। कल भी कुछ जगहों पर बौछारें पड़ सकती हैं। इस हफ्ते 15 अगस्त को दिल्ली-एनसीआर में अलग-अलग जगहों पर हल्की बारिश के कई दौर देखे जाने की भी संभावना जताई है।
रात को भी बारिश के आसार
मंगलवार को दिल्ली-एनसीआर में कई जगहों पर हल्की बारिश हुई। सबसे अधिक सफदरजंग में 4 मिमी बारिश दर्ज की गई। मंगलवार की सुबह अधिकतम तापमान 31.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जबकि न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जो सामान्य से 1.6 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने मंगलवार रात को भी दिल्ली-एनसीआर के अलग-अलग हिस्सों में गरज चमक के साथ हल्की बारिश की संभावना जताई है।
कल कैसा रहेगा मौसम?
कल बुधवार को भी दिल्ली-एनसीआर में छिटपुट बादल छाए रहेंगे और दोपहर से शाम के दौरान हल्की बारिश हो सकती है। इस दिन दिल्ली में अधिकतम तापमान 34 से 36 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया जा सकता है।
13 और 14 अगस्त को भी पड़ेंगी बौछारें
मौसम विभाग के अनुसार, 13 और 14 अगस्त को भी दिल्ली-एनसीआर के अलग-अलग हिस्सों में बादलों की आवाजाही देखी जा सकती है। इन दोनों ही दिन गरज चमक के साथ हल्की बारिश का अनुमान है। 13 अगस्त को दिल्ली में अधिकतम तापमान के 33 से 35 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया जा सकता है।
15 अगस्त को 3 बार बारिश के आसार
मौसम विभाग ने 15 अगस्त को दिल्ली के साथ ही एनसीआर में बादल छाए रहने के साथ ही तीन बार हल्की बारिश का दौर देखे जाने की संभावना जताई है। दिल्ली में सुबह 4 से 6 बजे के दौरान लगभग 5 मिमी हल्की बारिश की 70 फीसदी संभावना है। इसके बाद सुबह 6 से 9 बजे के दौरान लगभग 2-3 मिमी बारिश की 60 फीसदी संभावना है। दोपहर से शाम के दौरान भी 3 मिमी हल्की बारिश की 60 फीसदी संभावना जताई गई है।
17 अगस्त तक रिमझिम, कितना रहेगा तापमान?
मौसम विभाग की मानें तो 16 और 17 अगस्त को आसमान में बादल छाए रहेंगे। दोनों ही दिन बहुत हल्की बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने 14 और 15 अगस्त को दिल्ली में अधिकतम तापमान के 32 से 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिकॉर्ड किए जाने की संभावना जताई है। इसके बाद 16 और 17 अगस्त को दिल्ली में अधिकतम तापमान 33 से 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिकॉर्ड किया जा सकता है।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )
संक्षिप्त विवरण
कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।
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