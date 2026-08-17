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दिल्ली-NCR में कल का मौसम; लौटेगी अच्छी बारिश, 2 दिन कब-कब झमाझम?

By Krishna Bihari Singh
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Delhi Weather Forecast: दिल्ली-एनसीआर में बारिश थमने से तेज धूप और नमी के कारण उमस भरी गर्मी बढ़ गई है, जिससे लोग परेशान हैं। हालांकि, मौसम विभाग का अनुमान है कि जल्द ही झमाझम बारिश से राहत मिल सकती है।

दिल्ली-NCR में कल का मौसम; लौटेगी अच्छी बारिश, 2 दिन कब-कब झमाझम?
दिल्ली-NCR में दो दिन झमाझम बारिश हो सकती है।

दिल्ली-एनसीआर में झमाझम बारिश होने से तापमान में बढ़ोतरी देखी जा रही है। दिल्ली की सफदरजंग वेधशाला में अधिकतम तापमान सामान्य से 2 डिग्री ज्यादा 35.8 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। सुबह से ही बादलों की आवाजाही के बीच तीखी धूप और उमस के कारण लोग बेहाल रहे। हालांकि मौसम विभाग की मानें तो दिल्ली-एनसीआर के लोगों को उमस भरी गर्मी से जल्द राहत मिल सकती है। दिल्ली-NCR में दो दिन झमाझम बारिश हो सकती है।

अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी

दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में सुबह से ही तेज धूप रही। दिन चढ़ने के साथ ही धूप भी तीखी और तेज हो गई। दिन में बादलों की आवाजाही भी लगी रही लेकिन कुल मिलाकर दिन के ज्यादातर हिस्से में तेज धूप निकली। इससे तापमान में तेजी से इजाफा हुआ है। सफदरजंग में दिन का अधिकतम तापमान 35.8 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया जो सामान्य से 2.0 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है। वहीं न्यूनतम तापमान 27.8 डिग्री रहा जो सामान्य से 1.3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है।

कल कैसा रहेगा मौसम?

दिल्ली में आर्द्रता का स्तर 58 से 84 फीसदी तक रहा। तापमान में बढ़ोतरी और वातावरण में आद्रता के कारण लोग उमस से परेशान रहे। मौसम विभाग का अनुमान है कि मंगलवार को भी मौसम कमोबेश ऐसा ही बना रहेगा। दिन के समय हल्के बादलों की आवाजाही तो रहेगी लेकिन ज्यादातर समय तेज धूप रहेगी। बीच में कहीं-कहीं हल्की बारिश भी हो सकती है। मंगलवार को अधिकतम तापमान 32 से 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23 से 25 डिग्री सेल्सियस तक रहने की संभावना है।

19 और 20 अगस्त को झमाझम बारिश के आसार

मौसम विभाग ने 19 अगस्त से दिल्ली के साथ ही एनसीआर में मौसम बदलाव का पूर्वानुमान जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार, दोनों ही दिन दिल्ली-एनसीआर में झमाझम बारिश होगी। मौसम विभाग ने 19 और 20 अगस्त को बादल छाए रहने और सुबह से दोपहर के बीच कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है। दोनों ही दिन शाम से रात के दौरान भी बारिश की संभावना जताई गई है।

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दिल्ली में दो दिन झमाझम बारिश हो सकती है।
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20, 21 और 22 अगस्त को बूंदाबांदी

मौसम विभाग ने 20, 21 और 22 अगस्त को दिल्ली के साथ ही एनसीआर में आंशिक रूप से बादल छाए रहने और दोपहर से शाम के बीच छिटपुट हल्की बारिश या बूंदाबांदी का पूर्वानुमान जारी किया है। मौसम विभाग ने 19 अगस्त को दिल्ली में अधिकतम तापमान के 31 से 33 डिग्री और 20 व 21 अगस्त को इसके 33 से 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिकॉर्ड किए जाने की संभावना है। 22 अगस्त को दिल्ली में अधिकतम तापमान 32 से 34 डिग्री जबकि 23 अगस्त को 31 से 33 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिकॉर्ड किए जाने की संभावना जताई है।

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Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


संक्षिप्त विवरण

कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

रिपोर्टिंग एवं विशेषज्ञता: कृष्ण बिहारी सिंह राजनीति, जिओ पॉलिटिक्स, जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। कृष्ण बिहारी सिंह ने अब तक विभिन्न मीडिया संस्थानों में नेशनल, इंटरनेशनल, बिजनेस, रिसर्च एवं एक्सप्लेनर और संपादकीय टीमों के साथ लंबे समय तक काम किया है। यही वजह है कि खबर के पीछे छिपे एजेंडे की समझ रखने वाले केबी समसामयिक घटनाक्रमों पर गहरा विश्लेषण करते हैं।

पत्रकारिता का उद्देश्य: कृष्ण बिहारी सिंह 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ काम करते हैं। केबी का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी उसका राष्ट्र और लोक कल्याण है। केबी खबरों को पहले प्रमाणिकता की कसौटी पर कसते हैं, फिर आम जनमानस की भाषा में उसे परोसने का काम करते हैं। केबी का मानना है कि रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचना देना वरन उन्हें सही और असल जानकारी देना है।

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