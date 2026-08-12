दिल्ली-NCR में कल का मौसम; बारिश पर ब्रेक, अब यह बदलाव बढ़ाएगा परेशानी
Delhi Weather and Mausam: दिल्ली-NCR के लोगों को लगातार हो रही बारिश से बुधवार को राहत मिली लेकिन मौसम में आया बदलाव दिनभर परेशान करता रहा। दिल्ली में अधिकतम तापमान बढ़कर 36.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया।
दिल्ली-NCR में लगातार हो रही बारिश पर ब्रेक लग गया है। दिल्ली में बुधवार को सुबह के बाद कहीं बारिश नहीं हुई। दिल्ली में बुधवार को अधिकतम तापमान 5 डिग्री बढ़कर 36.4 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया जबकि न्यूनतम तापमान 26.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हवा में अधिकतम नमी 97 फीसदी रहने के कारण लोगों को दिनभर बेहाल कर देने वाली उमस का सामना करना पड़ा। IMD ने गुरुवार को दिल्ली-NCR में हल्की बारिश की संभावना जताई है।
दिल्ली में बढ़ा अधिकतम तापमान
दिल्ली में मंगलवार की अपेक्षा बुधवार को अधिकतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। दिल्ली में बुधवार को अधिकतम तापमान 36.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो सामान्य से 2.2 डिग्री सेल्सियस अधिक था।
सुबह से शाम तक बारिश नहीं
वहीं दिल्ली में न्यूनतम तापमान 26.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। दिल्ली में अधिकतम तापमान में जहां वृद्धि दर्ज की गई, वहीं न्यूनतम तापमान में 0.7 डिग्री सेल्सियस की कमी दर्ज की गई। सफदरजंग में सुबह 8.30 बजे तक 4 मिमी बारिश रिकॉर्ड हुई जबकि सुबह 8.30 से शाम 5.30 तक राजधानी के किसी हिस्से में बारिश दर्ज नहीं की गई।
उमस और गर्मी ने किया परेशान
दिल्ली में नमी का अधिकतम स्तर 97 फीसद जबकि न्यूनतम 59 फीसद दर्ज किया गया। दिल्ली के वातावरण में ज्यादा नमी और अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी के चलते उमस ने पूरे दिन लोगों को परेशान किया। दिल्ली में दिनभर लोग गर्मी और उमस से लोग परेशान रहे।
कल कैसा रहेगा मौसम?
मौसम विभाग ने गुरुवार को दिल्ली के साथ ही एनसीआर में हल्की बारिश का अनुमान जताया है। हालांकि किसी तरह का अलर्ट जारी नहीं किया गया है। दिल्ली में गुरुवार को अधिकतम तापमान 33 से 35 डिग्री सेल्सियस जबकि न्यूनतम तापमान 24 से 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिकॉर्ड किए जाने की संभावना जताई गई है।
14 अगस्त को भी हल्की बारिश के आसार
दिल्ली में 14 अगस्त को बादल छाए रहेंगे। इस दिन दिल्ली के साथ ही एनसीआर में सुबह से दोपहर के बीच कुछ जगहों पर हल्की बारिश हो सकती है। दोपहर से शाम तक भी कई जगहों पर हल्की बारिश हो सकती है। दिल्ली में 14 और 15 अगस्त को अधिकतम तापमान के 32 से 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिकॉर्ड किए जाने की संभावना जताई है।
15 अगस्त को कैसा रहेगा मौसम?
मौसम विभाग ने 15 अगस्त को दिल्ली में बादल छाए रहेंगे। इस दिन सुबह 4 से 6 बजे के बच 5 मिमी तक हल्की बारिश होने की 70 फीसदी संभावना है। इसके बाद सुबह 6 से 9 बजे के बीच बारिश का दूसरा दौर देखा जा सकता है। इसमें 5 मिमी की हल्की बारिश होने की 60 फीसदी तक की संभावना है। इसके बाद दोपहर से शाम के बीच लगभग 3 मिमी तक की हल्की बारिश की 60 फीसदी संभावनाएं हैं।
(हिन्दुस्तान संवाददाता के इनपुट के साथ)
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
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