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दिल्ली-NCR में कल कैसा मौसम; येलो अलर्ट, इस हफ्ते कब तक होती रहेगी बारिश?

By Krishna Bihari Singh
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Delhi NCR Weather: दिल्ली और एनसीआर में बुधवार को हुई जोरदार बारिश से कई इलाकों में जलभराव देखा गया। दिल्ली के साथ ही एनसीआर में गुरुवार को कैसा रहेगा मौसम? इस रिपोर्ट में पूरे हफ्ते का वेदर अपडेट…

Delhi Weather Update and Barish Yellow Alert
दिल्ली-एनसीआर के अलग-अलग हिस्सों में बुधवार को जोरदार बारिश हुई।

दिल्ली के साथ एनसीआर के अलग-अलग हिस्सों में बुधवार को जोरदार बारिश से जलभराव और ट्रैफिक जाम की स्थिति बन गई। मौसम विभाग ने दिल्ली और आसपास के NCR इलाकों में गुरुवार तक हल्की से मध्यम बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। अगले कुछ दिन तक रुक-रुक कर बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। दिल्ली में कई दौर की बारिश की संभावना जताई गई है। इससे दिल्ली में अधिकतम तापमान 31 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है।

जोरदार बारिश से कई इलाकों में जलभराव

दिल्ली में बुधवार को झमाझम बारिश से कई इलाकों में जलभराव और ट्रैफिक जाम देखा गया। विजय चौक, जंतर-मंतर, कर्तव्य पथ, आईटीओ, मथुरा रोड, संगम विहार, सीआर पार्क, लोधी रोड समेत कई इलाकों में भारी बारिश देखी गई। सीआर पार्क, संगम विहार, लोधी रोड और कई अन्य इलाकों में जलभराव की स्थिति देखी गई। यही नहीं ITO-मथुरा सड़क खंड, सफदरजंग एन्क्लेव और निजामुद्दीन-आश्रम मार्ग समेत दिल्ली के कई हिस्सों में ट्रैफिक जाम देखा गया।

रात को भी बारिश, कल जमकर बरसेंगे बदरा; येलो अलर्ट

मौसम विभाग ने शाम से रात के बीच कई जगहों पर गरज चमक के साथ हल्की बारिश की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने गुरुवार को दिल्ली-NCR के ज्यादातर हिस्सों में बादल छाए रहने और गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इस दिन शाम या रात के समय कई जगहों पर गरज चमक के साथ हल्की बारिश की संभावना है। मौसम विभाग की मानें तो शुक्रवार को भी दिल्ली-एनसीआर में झमाझम बारिश देखी जाएगी।

शुक्रवार से लेकर 11 अगस्त तक का हाल

मौसम विभाग ने शुक्रवार को बादल छाए रहने और सुबह से दोपहर के बीच अलग-अलग जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। शाम या रात के समय भी कई जगहों पर हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। हालांकि इसको लेकर किसी प्रकार का अलर्ट (येलो, ऑरेंज या रेड) जारी नहीं किया गया है। मौसम विभाग ने 8, 9, 10 और 11 अगस्त को भी दिल्ली-एनसीआर में रुक-रुक कर हल्की बारिश या फुहारें पड़ने की संभावना जताई है।

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दिल्ली के कई इलाकों में बुधवार को जोरदार बारिश से जलभराव देखा गया।
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कितना रहेगा तापमान?

मौसम विभाग ने 6 अगस्त को दिल्ली में अधिकतम तापमान 31 से 33 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किए जाने की संभावना जताई है। IMD ने दिल्ली में 7, 10 और 11 अगस्त को अधिकतम तापमान के 32 से 34 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किए जाने की संभावना जताई है। दिल्ली में 8 और 10 अगस्त को अधिकतम तापमान 33 से 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। इस हफ्ते बीच-बीच में उमस भरी गर्मी भी लोगों को परेशान कर सकती है।

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मौसम विभाग ने कल गुरुवार को भी दिल्ली-एनसीआर में अच्छी बारिश की संभावना जताई है।

मॉनसून मेहरबान, हवा के भी साफ रहने का अनुमान

मौसम विभाग का अनुमान है कि दिल्ली व आसपास के इलाकों में अभी मानसून की मेहरबानी बनी रहेगी। इसके चलते हल्की से मध्यम बारिश की संभावना बनी रहेगी। गुरुवार को भी दिल्ली के कई इलाकों में अच्छी बारिश हो सकती है। वहीं, मौसम के कारकों के चलते दिल्ली की हवा लगातार साफ-सुथरी बनी हुई है। बुधवार को दिल्ली का AQI 69 के अंक दर्ज किया गया। इसे संतोषजनक श्रेणी में रखा जाता है। अगले 2 दिन हवा के साफ-सुथरा बने रहने का अनुमान है।

(पीटीआई-भाषा, IMD और हिन्दुस्तान संवाददाता के इनपुट के साथ)

Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


संक्षिप्त विवरण

कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

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