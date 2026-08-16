दिल्ली-NCR में कल का मौसम; भारी बारिश नहीं केवल रिमझिम फुहारें, 22 अगस्त तक का हाल
Delhi Weather Forecast: मौसम विभाग ने दिल्ली-एनसीआर में रुक-रुक कर हल्की बारिश, बूंदाबांदी और बादल छाए रहने की संभावना जताई है। इस हफ्ते 22 अगस्त तक कैसा रहेगा मौसम?
दिल्ली-एनसीआर के इलाकों में जोरदार बारिश नहीं होने से उमस भरी गर्मी लोगों को परेशान कर रही है। एक दिन पहले यानी शनिवार को दिल्ली में अधिकतम तापमान 34.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जो सामान्य से 1.0 डिग्री ज्यादा है। मौसम विभाग ने इस पूरे हफ्ते यानी 22 अगस्त तक दिल्ली के साथ ही एनसीआर के विभिन्न हिस्सों में रुक-रुक कर हल्की बारिश, बूंदाबांदी या फुहारें पड़ने की संभावना जताई है लेकिन उमस भरी गर्मी की परेशानी पूरे हफ्ते बरकरार रहेगी।
कल कैसा मौसम?
मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान दिल्ली-NCR में बादलों की आवाजाही बरकरार रहने के साथ बूंदाबांदी या बौछारें पड़ने की संभावना जताई है। इससे तापमान में थोड़ी बढ़ोतरी देखी जा सकती है। मौसम विभाग ने कल सोमवार और परसों मंगलवार को भी दिल्ली-एनसीआर में बादल छाए रहने के साथ ही बहुत हल्की बारिश, बूंदाबांदी या फुहारें पड़ने की संभावना जताई है। दोनों ही दिन दिल्ली में अधिकतम तापमान 33 से 35 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जा सकता है।
22 अगस्त तक का वेदर अपडेट
मौसम विभाग ने 19 और 20 अगस्त को दिल्ली-NCR में बादल छाए रहने और सुबह से दोपहर के बीच एक-दो बार हल्की बारिश की संभावना जताई है। दोनों ही दिन दिल्ली में अधिकतम तापमान 32 से 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिकॉर्ड किए जाने की संभावना है। 21 और 22 अगस्त को बादल छाए रहने सुबह से दोपहर के बीच एक से दो बार हल्की बारिश हो सकती है। यही नहीं शाम से रात के बीच हल्की बारिश की संभावना जताई है।
रिमझिम फुहारें लेकिन उमस करेगी परेशान
मौसम विभाग ने 21 अगस्त को दिल्ली में अधिकतम तापमान के 33 से 35 डिग्री जबकि 22 अगस्त को इसके 32 से 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिकॉर्ड किए जाने की संभावना जताई है। कुल मिलाकर मौसम विभाग की मानें तो इस हफ्ते दिल्ली-एनसीआर में भारी बारिश नहीं होगी केवल रुक-रुक कर रिमझिम फुहारें पड़ेंगी। इससे वातावरण में नमी के चलते उमस भरी गर्मी के बरकरार रहने की संभावना है।
इन राज्यों में जोरदार बारिश की चेतावनी
IMD के अनुसार, दिल्ली में रविवार को सुबह साढ़े आठ बजे आर्द्रता 73 फीसदी दर्ज की गई। रविवार सुबह नौ बजे दिल्ली की एक्यूआई 85 अंक संतोषजनक श्रेणी में दर्ज किया गया। मौसम विभाग की मानें तो उत्तर-पश्चिम बंगाल की खाड़ी और उससे सटे पश्चिम बंगाल और उत्तरी ओडिशा के तटों पर कम दबाव का क्षेत्र बना है। इससे अगले 2 दिनों के दौरान पश्चिम बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और झारखंड में जोरदार बारिश की संभावना है।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )
संक्षिप्त विवरण
कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।
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