देश-प्रदेश से वैसे तो हर दिन अनेक खबरें सामने आती हैं, लेकिन इन सबके बीच काम की कुछ खबरें छुप जाती हैं। आज हम आपके लिए ऐसी ही 10 काम खबरें लेकर आए हैं, जिनके बारे में जानकारी होना आपके काम आ सकता है।

1. खुशहाल योजना के तहत फ्लैट की बुकिंग शुरू डीडीए की ओर से खुशहाल परिवार आवास योजना को लेकर कुल 446 एमआईजी फ्लैटों के लिए पंजीकरण व बुकिंग प्रक्रिया जारी है। इसमें लोकनायकपुरम में 133, जहांगीरपुरी में 17 और नरेला में 296 एमआईजी फ्लैट के लिए खरीदार dda.gov.in/ पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

2. शकूर बस्ती से विशेष रेलगाड़ी चलाई जाएगी शकूर बस्ती से गोड्डा (झारखंड) स्टेशन के बीच विशेष ट्रेन चलेगी। गाड़ी संख्या 03459 गोड्डा से रोज 25 नवंबर तक सुबह 8 बजे चलकर अगली दोपहर 2.15 बजे शकूर बस्ती पहुंचेगी। वापसी में गाड़ी संख्या 03460 रोज 26 नवंबर तक दोपहर 3.30 बजे चलकर अगली रात 10.30 बजे गोड्डा पहुंचेगी।

3. गोरखपुर के लिए विशेष रेलगाड़ी चलाई जाएगी दिल्ली से गोरखपुर के बीच विशेष रेलगाड़ी चलेगी। गाड़ी संख्या 05019 गोरखपुर से 24 नवंबर की दोपहर 2:40 बजे चलकर अगली सुबह 8:20 बजे दिल्ली पहुंचेगी। वापसी में दिल्ली जंक्शन से 25 नवंबर की सुबह 11:10 बजे चलकर अगली सुबह 5 बजे गोरखपुर जंक्शन पहुंचेगी।

4. संपत्ति कर जमा कर बकाया में छूट पाएं सुनियो-2 वन प्लस सेवन योजना के तहत करदाता, वर्तमान वित्त वर्ष 2026-27 और पिछले सात वित्त वर्षों का मूल संपत्ति कर जमा करा सकते हैं। साथ ही, वित्त वर्ष 2019-20 से पहले के सभी बकाया, ब्याज व जुर्माने की देनदारी से छूट प्राप्त कर सकते हैं। योजना 31 दिसंबर तक प्रभावी रहेगी।

5. यूईआर-2 से जुड़ेगा दिल्ली-कटरा एक्सप्रेसवे दिल्ली-कटरा एक्सप्रेसवे को सीधे अर्बन एक्सटेंशन रोड-2 (यूईआर-2) से जोड़ने के काम में जल्द तेजी आ सकती है। एनएचएआई की तरफ से इसकी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) का काम अंतिम चरण में पहुंच गया है।दोनों मार्गों को जोड़ने के लिए एलिवेटेड रोड अलाइनमेंट जल्द निर्धारित हो जाएगा। फरवरी 2027 तक डीपीआर तैयार हो जाएगी। योजना के तहत हरियाणा के झज्जर में केएमपी तक बने दिल्ली-कटरा एक्सप्रेसवे को एलिवेटेड रोड के जरिये रोहिणी सेक्टर-38 के पास यूईआर-2 से जोड़ा जाएगा। प्रस्तावित मार्ग में झज्जर का निलौठी गांव, लडरावन और दिल्ली के पंजाब खोर, जोंटी व कराला गांव आता हैं। माना ज रहा है कि इन्हीं गांवों के बीच से एलिवेटेड रोड जाएगा, लेकिन अंतिम अलाइनमेंट तय होना अभी बाकी है। इस सड़क के बनने से दिल्ली-कटरा एक्सप्रेसवे से आने वाले वाहन सीधे यूईआर-2 पर पहुंच सकेंगे। इससे दिल्ली के साथ गाजियाबाद और नोएडा के लोगों को भी पंजाब और जम्मू-कश्मीर के कटरा तक पहुंचने के लिए सुविधाजनक रास्ता मिलेगा।

6. धौला कुआं में एफओबी को मेट्रो स्टेशन से जोड़ा गया दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने धौला कुआं में हाईवे पर मौजूद पीडब्ल्यूडी के फुटओवर ब्रिज (एफओबी) को एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन के मेट्रो स्टेशन से जोड़ दिया है। हाल ही में इसे यात्रियों के लिए खोल दिया है। इससे धौला कुआं मेट्रो स्टेशन के पास मौजूद हाइवे के दूसरी तरफ से आने वाले यात्रियों के लिए मेट्रो स्टेशन पहुंचना आसान हो गया है। वे एफओबी के जरिये अब सीधे मेट्रो स्टेशन के कॉनकोर्स तल पर पहुंच सकेंगे। डीएमआरसी का कहना है कि पहले सड़क की दूसरी तरफ से धौला कुआं मेट्रो स्टेशन पर पहुंचने के लिए यात्रियों को पहले एफओबी से सड़क पार करना पड़ता था। इसके लिए एफओबी की सीढ़ियां चढ़नी पड़ती थीं। एफओबी से उतरने के बाद करीब 200 मीटर पैदल चलकर यात्री मेट्रो स्टेशन पहुंचते थे। इसके बाद फिर दोबारा सीढ़ियां चढ़कर स्टेशन के कॉनकोर्स तल पर पहुंचते थे। इसे ध्यान में रखते हुए धौला कुआं स्टेशन के बाहर मौजूद इस एफओबी को स्टेशन के कॉनकोर्स से जोड़ दिया गया है।

7. लाहौरी गेट हवेली में संग्रहालय बनेगा दिल्ली की ऐतिहासिक धरोहरों के संरक्षण को लेकर कई परियोजनाएं शुरू हो ही हैं। इसे लेकर एमसीडी प्रशासन के अधीन आने वाले पुरानी दिल्ली के खारी बावली व लाहौरी गेट में स्थित श्री नारायण हवेली व पुरानी दिल्ली क्षेत्र संग्रहालय का स्वरूप बदलेगा। लाहौरी गेट के पास स्थित इस श्री नारायण हवेली व पुरानी दिल्ली क्षेत्र संग्रहालय को अब सांस्कृतिक केंद्र व संग्रहालय में परिवर्तित किया जाएगा। इस संबंध में गुरुवार को निगम की स्थायी समिति की बैठक में प्रस्ताव पारित हो गया है। प्रस्ताव के अनुसार पुरानी दिल्ली क्षेत्र शाहजहानाबाद में स्थित इस हवेली का विकास, संचालन और रखरखाव किया जाएगा। इसे लेकर एमसीडी प्रशासन ने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र (आईजीएनसीए) के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) किया जाएगा। स्थायी समिति अध्यक्ष ने बताया कि श्री नारायण हवेली का निर्माण 1929 में हुआ था। इसे अनौपचारिक रूप से श्री नारायण हवेली कहा जाता है। निगम के रिकॉर्ड के अनुसार वर्ष 2004 में इसके जीर्णोद्धार के बाद इसे वॉल्ड सिटी म्यूजियम के रूप में भी उपयोग किया गया था।

8. त्रिवेणी थिएटर फेस्ट के लिए आवेदन का अवसर त्रिवेणी कला संगम की ओर से आयोजित होने वाले चौथे त्रिवेणी थिएटर फेस्ट के लिए आवेदन की अंतिम तारीख बढ़ाकर 24 नवंबर कर दी गई है। यह महोत्सव 21 से 28 फरवरी तक आयोजित होगा।

9. नरेला के खेड़ा खुर्द में सीवर नेटवर्क बिछा रहा जल बोर्ड दिल्ली में नरेला के खेड़ा खुर्द में सीवरेज मैनेजमेंट को बेहतर बनाने के लिए 113 करोड़ की लागत से नया सीवर नेटवर्क तैयार किया जा रहा है। परियोजना के तहत 300 एमएम से 630 एमएम तक की नई सीवर लाइंस बिछाई जा रही हैं। साथ ही, घरों को सीवर नेटवर्क से जोड़ने के लिए उन्हें कनेक्शन भी दिए जा रहे हैं। इससे घरों से निकलने वाले गंदे पानी की बेहतर निकासी होगी।