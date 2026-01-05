हाड़ जमा देने वाली ठंड से ठिठुरे दिल्ली-NCR, 2 दिन शीतलहर के लिए रहें तैयार
दिल्ली-एनसीआर इन दिनों कड़ाके की ठंड से ठिठुर रहे हैं। गलन भरी हवाओं के चलते रविवार को दिनभर लोग परेशान रहे। हल्के बादलों के चलते के ज्यादातर हिस्सों में धूप नहीं निकली। मौसम विभाग के अनुसार, अगले दो दिनों तक शहर के कुछ हिस्सों में शीतलहर जैसी स्थिति रह सकती है।
सोमवार सुबह के समय हल्के से मध्यम कोहरे की संभावना है। अधिकतम तापमान सामान्य से कम रहने का अनुमान है। दिल्ली आने वाली हवा इस समय दक्षिण-पश्चिमी और उत्तरी-पश्चिमी है। यह हवा अपने साथ उच्च हिमालयी क्षेत्रों में हुए हिमपात और रेगिस्तान के क्षेत्रों की गलन ला रही है, जिसके चलते दिन के समय भी लोगों को ठिठुरने पर मजबूर होना पड़ा।
दिल्ली का पालम इलाका सबसे ज्यादा ठंडा रहा
रविवार को दिल्ली का अधिकतम तापमान 17.3 डिग्री रहा, जो सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस कम है। वहीं न्यूनतम तापमान 7.4 डिग्री रहा, जो कि सामान्य से 0.5 डिग्री ज्यादा है। दिल्ली का पालम इलाका सबसे ज्यादा ठंडा रहा। यहां का अधिकतम तापमान 16.3 डिग्री दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार, अगले दो दिनों तक सुबह के समय हल्का कोहरा और कहीं-कहीं घना रहेगा।
नोएडा में 6 डिग्री पारा : नोएडा और ग्रेटर नोएडा का तापमान इस मौसम में पहली बार 6 डिग्री सेल्सियस से कम दर्ज किया गया। रविवार को जिले का न्यूनतम तापमान 5.8 डिग्री रहा। वहीं गाजियाबाद में रविवार को न्यूनतम तापमान 7.9 डिग्री और अधिकतम 16 डिग्री सेल्सियस रहा। फरीदाबाद में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।
कोहरे के कारण 40 से ज्यादा विमान रद्द
दिल्ली कोहरे के चलते दिल्ली हवाई अड्डे पर रविवार को भी विमान सेवाएं प्रभावित हुईं। जानकारी के मुताबिक दृश्यता के स्तर में कमी के चलते चालीस से ज्यादा विमान सेवाओं को रद्द करना पड़ा। साथ ही कई विमान सेवाओं का संचालन निर्धारित समय से विलंब से हो सका। उत्तर और मध्य भारत के बड़े हिस्से में इन दिनों घने कोहरे की स्थिति देखी जा रही है। कई हवाई अड्डे पर दृश्यता का स्तर शून्य तक पहुंच जा रहा है। इसके चलते दिल्ली हवाई अड्डे पर भी विमान सेवाओं का संचालन प्रभावित हुआ है।