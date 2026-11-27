काम की बात: डीडीए आवास योजना के लिए बुकिंग शुरू, मालदा टाउन के लिए विशेष ट्रेन; दिल्ली-NCR की 10 जरूरी खबरें
दिल्ली-एनसीआर में हर रोज कई गतिविधियां होती हैं। इनमें से ज्यादातर लोगों से जुड़ी होती हैं और उनके लिए जरूरी होती हैं। हम इन्हीं गतिविधियों में से कुछ बहुत जरूरी खबरें आपके लिए लेकर आते हैं। तो आइए नजर डालते हैं ऐसी 10 खबरों पर जो आपके लिए काम की साबित हो सकती है।
डीडीए आवास योजना के लिए बुकिंग प्रक्रिया शुरू
डीडीए की खुशहाल परिवार आवास योजना को लेकर कुल 446 एमआईजी फ्लैटों के लिए पंजीकरण और बुकिंग कर सकते हैं। फ्लैट खरीदार डीडीए वेबसाइट dda.gov.in/ पर और डीडीए कॉल सेंटर नंबर 1800110332 पर कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
आईआईएफटी में आठ दिसंबर तक प्रवेश का मौका
भारतीय विदेश व्यापार संस्थान के दो प्रोग्राम में प्रवेश के लिए आठ दिसंबर तक आवेदन किया जा सकता है। संस्थान के मुताबिक एमबीए के लिए छात्र आवेदन कर सकते हैं। www.iift.ac.in या संस्थान के सोशल माध्यम प्लेटफार्म से संबंधित जानकारी ली जा सकती है।
मालदा टाउन के लिए विशेष रेलगाड़ी चलेगी
शकूर बस्ती से मालदा टाउन के बीच विशेष रेलगाड़ी का परिचालन किया जाएगा। गाड़ी संख्या 03439 मालदा टाउन से 29 नवंबर को सुबह 10 बजे चलकर अगली शाम 5 बजे शकूर बस्ती आएगी। वापसी में शकूर बस्ती से 30 नवंबर की शाम चलकर अगली देर रात 1.45 बजे मालदा टाउन पहुंचेगी।
न्यू रोहतक रोड पर ट्रैफिक प्रभावित रहेगा
दिल्ली जल बोर्ड की ओर से चल रहे पाइपलाइन बिछाने के कार्य के कारण, कमल टी-पॉइंट से रामस्वरूप विद्यार्थी मार्ग तक न्यू रोहतक रोड पर दोनों लेन पर यातायात अगले एक सप्ताह तक प्रभावित रहेगा। पुलिस ने यात्रियों को सलाह दी है कि वे प्रभावित मार्ग से बचें और वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करें।
विशेष लोक अदालत कल लगेगी
गाजियाबाद जनपद न्यायालय परिसर में 28 नवंबर को विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसमें मोटर वाहन अधिनियम के तहत लंबित मामलों और ई-चालान का निस्तारण किया जाएगा। अधिकारियों के मुताबिक लोक अदालत में वादकारियों को अपने मामलों का त्वरित निस्तारण कराने का अवसर मिलेगा।
जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा कल
जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा 28 नवंबर को आयोजित होगी। इसमें गाजियाबाद के 1,759 परीक्षार्थी शामिल होंगे। परीक्षा जिले के पांच विकास खंडों में बनाए गए परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। परीक्षा को नकलविहीन और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए सभी केंद्रों पर प्रशासनिक पर्यवेक्षकों की तैनाती की गई है।
घर बैठे संपत्ति का रिकॉर्ड देख सकेंगे
ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति के मालिकाना हक से जुड़े रिकॉर्ड में पारदर्शिता लाने के लिए हरियाणा सरकार ने स्वामित्व-आबादी देह प्रॉपर्टी पोर्टल शुरू किया है। इसके माध्यम से ग्रामीण परिवार घर बैठे अपनी संपत्ति का रिकॉर्ड देख सकेंगे और गलत जानकारी होने पर ऑनलाइन दावा या आपत्ति दर्ज करा सकेंगे।
पुरस्कार के लिए 30 तक आवेदन का मौका
सुशासन, नवाचार और पारदर्शी प्रशासन को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा सुशासन पुरस्कार योजना के तहत आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 30 नवंबर कर दी है। योजना के तहत उत्कृष्ट कार्य करने वाले सरकारी कर्मचारियों को राज्य और जिला स्तर पर नकद पुरस्कार, ट्रॉफी और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा।
जनवरी में एक साथ प्री-बोर्ड परीक्षाएं
यूपी बोर्ड जनवरी में जिले के सभी माध्यमिक स्कूलों में एक साथ प्री-बोर्ड परीक्षाएं कराएगा। विद्यार्थियों को बोर्ड की ओर से भेजे गए अतिरिक्त प्रश्नपत्र हल करने का मौका मिलेगा। इससे उन्हें व्यवस्था और समय प्रबंधन का अभ्यास होगा। इस वर्ष जिले में हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए 42,434 विद्यार्थियों ने पंजीकरण कराया है।
आईटीआई में 30 को रोजगार मेला लगेगा
युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध करवाने के लिए राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) गुरुग्राम में 30 नवंबर को रोजगार मेला लगेगा। कंपनियां अभ्यर्थियों का चयन उनकी योग्यता के आधार पर किया। मेले में कनीकी और गैर-तकनीकी क्षेत्रों में भर्ती की जाएगी।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
ज्यादातर नेशनल और स्टेट डेस्क पर काम करने का अवसर मिलने के कारण राजनीतिक और सामाजिक विषयों से जुड़ी खबरों में दिलचस्पी बढ़ती गई। कई लोकसभा और विधानसभा चुनावों की खबरों की पैकेजिंग टीम का हिस्सा रहने के कारण भारतीय राजनीति के गुणा-भाग को समझने का मौका मिला।
शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सुबोध ने बीएससी (ऑनर्स) तक की अकादमिक शिक्षा हासिल की है। साइंस स्ट्रीम से पढ़ने के कारण उनके पास चीजों को मिथ्यों से परे वैज्ञानिक तरीके से देखने की समझ है। समाज से जुड़ी खबरों को वैज्ञानिक कसौटियों पर जांचने-परखने की क्षमता है। उन्होंने मास कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। इससे उन्हें खबरों के महत्व, खबरों के एथिक्स, खबरों की विश्वसनीयता और पठनीयता आदि को और करीब से सीखने और लिखने की कला में निखार आया। सुबोध का मानना है कि खबरें हमेशा प्रमाणिकता की कसौटी पर कसा होना चाहिए। सुनी सुनाई और कल्पना पर आधारित खबरें काफी घातक साबित हो सकती हैं, इसलिए खबरें तथ्यात्मक रूप से सही होनी चाहिए। खबरों के चयन में क्रॉस चेकिंग को सबसे महत्वपूर्ण कारक मानने वाले सुबोध का काम न सिर्फ पाठकों को केवल सूचना देने भर का है बल्कि उन्हें सही, सुरक्षित और ठोस जानकारी उपलब्ध कराना भी है।