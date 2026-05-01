Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

दिल्ली में फिर आंधी-तूफान के साथ बारिश की चेतावनी, दो दिन येलो अलर्ट; IMD का ताजा अपडेट

May 01, 2026 06:48 pm ISTAditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share

दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में गुरुवार को अचानक बदले मौसम के बाद लोगों को भीषण गर्मी से थोड़ी राहत मिली है। शुक्रवार को भी मौसम सुहाना रहा और ठंडी हवा लोगों की राहत बनी रही।

दिल्ली में फिर आंधी-तूफान के साथ बारिश की चेतावनी, दो दिन येलो अलर्ट; IMD का ताजा अपडेट

दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में गुरुवार को अचानक बदले मौसम के बाद लोगों को भीषण गर्मी से थोड़ी राहत मिली है। शुक्रवार को भी मौसम सुहाना रहा और ठंडी हवा से लोगों की राहत बनी रही। इस बीच मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने इस पूरे हफ्ते आंधी तूफान और बारिश की चेतावनी दी है और दो दिन येलो अलर्ट जारी किया है। कल यानी शनिवार को आंशिक तौर पर बादल छाए रह सकते हैं जबकि रविवार को आंधी तूफान के साथ बारिश हो सकती है।

आईएमडी के पूर्वानुमान के मुताबिक रविवार यानी 3 मई को दोपहर के समय आंधी तूफान और गरज के साथ हल्की बारिश हो सकती है। इस दौरान 40-50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती है। इसके अलावा शाम को भी यही स्थिति रहने का अनुमान है। इसके अगले दिन यानी 4 मई को भी ऐसी स्थिति रह सकती है। ऐसे में इन दोनों दिनों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं अधिकतम तापमान भी लुढ़कर 36 डिग्री दर्ज किया जा सकता है।

ये भी पढ़ें:ओडिशा का कर्ज है मुझ पर;बैंक में कंकाल लेकर पहुंचे शख्स को संजय सिंह ने भेजी मदद

पूरे हफ्ते मौसम मेहरबान

इसके बाद मंगलवार को भी मौसम मेहरबान रह सकता है। आईएमडी ने इस दिन के लिए आंधी तूफान औऱ बारिश की चेतावनी दी है। इसके बाद 6 मई को आंशिक तौर पर बादल छाए रह सकती है और गरज चमक की भी आशंका है। वहीं शुक्रवार को भी आंशिक तौर पर बादल छाए रहने की आशंका है और अधिकतम तापमान 38 डिग्री रह सकता है।

ये भी पढ़ें:आते ही छा जाएगा OpenAI का पहला फोन, ऐप्स से छुटकारा, AI एजेंट करेगा सारा काम

इससे पहले दिल्ली में शुक्रवार सुबह हल्की ठंड रही और न्यूनतम तापमान 22.8 डिग्री सेल्सियस रहा जो इस मौसम के सामान्य तापमान से 1.9 डिग्री कम है। स्टेशनवार आंकड़ों के अनुसार, पालम में न्यूनतम तापमान 21.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 4.3 डिग्री कम है, जबकि लोधी रोड में न्यूनतम तापमान 21.8 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 1.2 डिग्री कम है। रिज स्टेशन पर न्यूनतम तापमान 20.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 4.6 डिग्री कम है। आयानगर स्टेशन पर न्यूनतम तापमान 21.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 2.2 डिग्री कम है। शहर में अधिकतम तापमान लगभग 40 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है।

ये भी पढ़ें:दिल्ली में क्या है पानी पर 10 फीसदी छूट की नई योजना; 50 हजार की सब्सिडी भी

भाषा से इनपुट

Aditi Sharma

लेखक के बारे में

Aditi Sharma

अदिति शर्मा

अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।


विस्तृत बायो

डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।


अदिति के करियर का एक बड़ा हिस्सा TV9 भारतवर्ष, न्यूज नेशन और इंडिया टुडे जैसे देश के प्रतिष्ठित न्यूज रूम्स के साथ बीता है। इस दौरान उन्होंने न केवल पॉलिटिक्स, क्राइम और स्टेट न्यूज जैसी 'हार्ड-कोर' खबरों को कवर किया, बल्कि फीचर राइटिंग, ओपिनियन आर्टिकल्स और रिसर्च-आधारित गहन लेखन के जरिए खबरों की तह तक जाने का सफल प्रयास किया है।


उनके लिए पत्रकारिता केवल सूचना देना नहीं, बल्कि मल्टीमीडिया का एक संपूर्ण अनुभव है। एंकरिंग से लेकर वीडियो प्रोडक्शन और 'कैलेंडर जर्नलिज्म' से लेकर 'फैक्ट चेक' तक, उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता के हर अनिवार्य पहलू को जिया है। सोशल मीडिया की नब्ज पहचानना और कंटेंट को लाखों लोगों तक प्रभावी ढंग से पहुंचाना उनकी सबसे बड़ी पेशेवर ताकत है।


तथ्यों के प्रति उनकी ईमानदारी और 'मीडिया लॉ एंड एथिक्स' के दायरे में रहकर जनता की आवाज उठाना ही उनकी पत्रकारिता का असली उद्देश्य है। वे नई तकनीक और पत्रकारिता के पुराने मूल्यों के बीच एक ऐसा संतुलन बनाने में विश्वास रखती हैं, जिससे समाज को न केवल सही जानकारी मिले, बल्कि उस पर लोगों का भरोसा भी बना रहे। उनका हमेशा यह प्रयास रहता है कि उनकी खबरों से समाज में एक सकारात्मक बदलाव आए।

और पढ़ें
Delhi Weather Delhi Weather News Delhi Weather Update
लेटेस्ट Hindi News , Delhi News , Ghaziabad News , Noida News , Gurgaon News और Faridabad News सहित पूरी NCR News पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।