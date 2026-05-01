दिल्ली में फिर आंधी-तूफान के साथ बारिश की चेतावनी, दो दिन येलो अलर्ट; IMD का ताजा अपडेट
दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में गुरुवार को अचानक बदले मौसम के बाद लोगों को भीषण गर्मी से थोड़ी राहत मिली है। शुक्रवार को भी मौसम सुहाना रहा और ठंडी हवा लोगों की राहत बनी रही।
दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में गुरुवार को अचानक बदले मौसम के बाद लोगों को भीषण गर्मी से थोड़ी राहत मिली है। शुक्रवार को भी मौसम सुहाना रहा और ठंडी हवा से लोगों की राहत बनी रही। इस बीच मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने इस पूरे हफ्ते आंधी तूफान और बारिश की चेतावनी दी है और दो दिन येलो अलर्ट जारी किया है। कल यानी शनिवार को आंशिक तौर पर बादल छाए रह सकते हैं जबकि रविवार को आंधी तूफान के साथ बारिश हो सकती है।
आईएमडी के पूर्वानुमान के मुताबिक रविवार यानी 3 मई को दोपहर के समय आंधी तूफान और गरज के साथ हल्की बारिश हो सकती है। इस दौरान 40-50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती है। इसके अलावा शाम को भी यही स्थिति रहने का अनुमान है। इसके अगले दिन यानी 4 मई को भी ऐसी स्थिति रह सकती है। ऐसे में इन दोनों दिनों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं अधिकतम तापमान भी लुढ़कर 36 डिग्री दर्ज किया जा सकता है।
पूरे हफ्ते मौसम मेहरबान
इसके बाद मंगलवार को भी मौसम मेहरबान रह सकता है। आईएमडी ने इस दिन के लिए आंधी तूफान औऱ बारिश की चेतावनी दी है। इसके बाद 6 मई को आंशिक तौर पर बादल छाए रह सकती है और गरज चमक की भी आशंका है। वहीं शुक्रवार को भी आंशिक तौर पर बादल छाए रहने की आशंका है और अधिकतम तापमान 38 डिग्री रह सकता है।
इससे पहले दिल्ली में शुक्रवार सुबह हल्की ठंड रही और न्यूनतम तापमान 22.8 डिग्री सेल्सियस रहा जो इस मौसम के सामान्य तापमान से 1.9 डिग्री कम है। स्टेशनवार आंकड़ों के अनुसार, पालम में न्यूनतम तापमान 21.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 4.3 डिग्री कम है, जबकि लोधी रोड में न्यूनतम तापमान 21.8 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 1.2 डिग्री कम है। रिज स्टेशन पर न्यूनतम तापमान 20.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 4.6 डिग्री कम है। आयानगर स्टेशन पर न्यूनतम तापमान 21.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 2.2 डिग्री कम है। शहर में अधिकतम तापमान लगभग 40 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है।
भाषा से इनपुट
लेखक के बारे मेंAditi Sharma
अदिति शर्मा
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