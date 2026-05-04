सावधान! दिल्ली-NCR के इन इलाकों में अगले 2 घंटों में बारिश की चेतावनी; येलो अलर्ट जारी
दिल्ली एनसीआर में सोमवार सुबह की शुरुआत सुहाने मौसम के साथ हुई। तेज हवा और हल्की बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। इस बीच मौसम विभाग ने आज दिन में आंधी तूफान और बारिश की चेतावनी जारी की है।
दिल्ली एनसीआर में सोमवार सुबह की शुरुआत सुहाने मौसम के साथ हुई। तेज हवा और हल्की बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। इस बीच मौसम विभाग ने आज दिन में आंधी तूफान और बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक दिल्ली एनसीआर में अगले दो घंटों में बारिश हो सकती है। इसी से साथ आज रात में भी तेज हवा और हल्की बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इस दौरान अधिकतम तापमान 37 डिग्री दर्ज किया जा सकता है। मौसम विभाग ने सोमवार के लिए यलो अलर्ट जारी किया है।
इन इलाकों में बारिश का अलर्ट
मौसम विभाग के ताजा पूर्वानुमान के मुताबिक दिल्ली के कुछ स्थानों नरेला, बवाना, अलीपुर, बुराड़ी, रोहिणी, बादिली, मॉडल टाउन, आजादपुर, दिल्ली यूनिवर्सिटी, सिविल लाइंस, सीलमपुर, शहादरा, विवेक विहार और डेरामंडी में बारिश हो सकती है। वहीं एनसीआर के गाजियाबाद, इंदिरापुरम, छपरौला, नोएडा, दादरी, गुरुग्राम, फरीदाबाद और बल्लभगढ़ में बहुत हल्की बारिश/बूंदा बांदी होने की संभावना है।
रविवार को जारी हुआ था रेड अलर्ट
इससे पहले दिल्ली में गरज के साथ बारिश और ओलावृष्टि होने के मौसम पूर्वानुमान को लेकर रविवार देश शाम 'रेड अलर्ट' जारी किया गया था। जबकि कुछ क्षेत्रों के लिए 'ऑरेंज अलर्ट' भी जारी किया गया। अधिकारियों ने मौसम खराब रहने के मद्देनजर लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है।
भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के अनुसार, शहर में गरज के साथ बारिश होने, ओलावृष्टि, धूल भरी आंधी चलने और मध्यम बारिश होने की प्रबल आशंका है। इस दौरान 80 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से हवाएं चल सकती है।
लोगों को सतर्क रहने की चेतावनी
आईएमडी ने बताया कि बाहरी उत्तरी दिल्ली, उत्तर-पश्चिमी दिल्ली, पश्चिमी दिल्ली, दक्षिण-पश्चिमी दिल्ली, उत्तरी दिल्ली के कुछ हिस्सों, मध्य दिल्ली, उत्तर-पूर्वी दिल्ली और शाहदरा के लिए 'रेड अलर्ट' जारी किया गया जबकि दक्षिणी दिल्ली, दक्षिण-पूर्वी दिल्ली और उत्तरी दिल्ली के कुछ हिस्सों के लिए 'ऑरेंज अलर्ट' जारी किया गया। दिल्ली-एनसीआर के विभिन्न इलाकों में भी कुछ स्थानों पर इसी तरह से तेज हवाएं चलने की आशंका जताई गई।
मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि तेज हवाओं के कारण बड़े पेड़ों की शाखाएं टूट सकती हैं, कमजोर या पुराने पेड़ उखड़ सकते हैं, ऊंचे पेड़ों और बिजली के खंभों पर आकाशीय बिजली गिरने का खतरा है।
मौसम विभाग ने इसके अलावा कच्चे मकानों, झोपड़ियों और कमजोर ढांचों को नुकसान पहुंचने, चारदीवारी के आंशिक रूप से गिरने, वाहन चलाने में कठिनाई और सड़क दुर्घटनाओं की आशंका भी जताई है। अधिकारियों ने लोगों को सुरक्षित इमारतों में रहने, कमजोर ढांचों से दूर रहने और तेज हवाओं के दौरान खिड़कियों से दूर रहने की सलाह दी है।
लेखक के बारे मेंAditi Sharma
अदिति शर्मा
अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।
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