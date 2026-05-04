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सावधान! दिल्ली-NCR के इन इलाकों में अगले 2 घंटों में बारिश की चेतावनी; येलो अलर्ट जारी

May 04, 2026 08:12 am ISTAditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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दिल्ली एनसीआर में सोमवार सुबह की शुरुआत सुहाने मौसम के साथ हुई। तेज हवा और हल्की बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। इस बीच मौसम विभाग ने आज दिन में आंधी तूफान और बारिश की चेतावनी जारी की है।

सावधान! दिल्ली-NCR के इन इलाकों में अगले 2 घंटों में बारिश की चेतावनी; येलो अलर्ट जारी

दिल्ली एनसीआर में सोमवार सुबह की शुरुआत सुहाने मौसम के साथ हुई। तेज हवा और हल्की बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। इस बीच मौसम विभाग ने आज दिन में आंधी तूफान और बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक दिल्ली एनसीआर में अगले दो घंटों में बारिश हो सकती है। इसी से साथ आज रात में भी तेज हवा और हल्की बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इस दौरान अधिकतम तापमान 37 डिग्री दर्ज किया जा सकता है। मौसम विभाग ने सोमवार के लिए यलो अलर्ट जारी किया है।

इन इलाकों में बारिश का अलर्ट

मौसम विभाग के ताजा पूर्वानुमान के मुताबिक दिल्ली के कुछ स्थानों नरेला, बवाना, अलीपुर, बुराड़ी, रोहिणी, बादिली, मॉडल टाउन, आजादपुर, दिल्ली यूनिवर्सिटी, सिविल लाइंस, सीलमपुर, शहादरा, विवेक विहार और डेरामंडी में बारिश हो सकती है। वहीं एनसीआर के गाजियाबाद, इंदिरापुरम, छपरौला, नोएडा, दादरी, गुरुग्राम, फरीदाबाद और बल्लभगढ़ में बहुत हल्की बारिश/बूंदा बांदी होने की संभावना है।

रविवार को जारी हुआ था रेड अलर्ट

इससे पहले दिल्ली में गरज के साथ बारिश और ओलावृष्टि होने के मौसम पूर्वानुमान को लेकर रविवार देश शाम 'रेड अलर्ट' जारी किया गया था। जबकि कुछ क्षेत्रों के लिए 'ऑरेंज अलर्ट' भी जारी किया गया। अधिकारियों ने मौसम खराब रहने के मद्देनजर लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है।

भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के अनुसार, शहर में गरज के साथ बारिश होने, ओलावृष्टि, धूल भरी आंधी चलने और मध्यम बारिश होने की प्रबल आशंका है। इस दौरान 80 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से हवाएं चल सकती है।

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लोगों को सतर्क रहने की चेतावनी

आईएमडी ने बताया कि बाहरी उत्तरी दिल्ली, उत्तर-पश्चिमी दिल्ली, पश्चिमी दिल्ली, दक्षिण-पश्चिमी दिल्ली, उत्तरी दिल्ली के कुछ हिस्सों, मध्य दिल्ली, उत्तर-पूर्वी दिल्ली और शाहदरा के लिए 'रेड अलर्ट' जारी किया गया जबकि दक्षिणी दिल्ली, दक्षिण-पूर्वी दिल्ली और उत्तरी दिल्ली के कुछ हिस्सों के लिए 'ऑरेंज अलर्ट' जारी किया गया। दिल्ली-एनसीआर के विभिन्न इलाकों में भी कुछ स्थानों पर इसी तरह से तेज हवाएं चलने की आशंका जताई गई।

मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि तेज हवाओं के कारण बड़े पेड़ों की शाखाएं टूट सकती हैं, कमजोर या पुराने पेड़ उखड़ सकते हैं, ऊंचे पेड़ों और बिजली के खंभों पर आकाशीय बिजली गिरने का खतरा है।

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मौसम विभाग ने इसके अलावा कच्चे मकानों, झोपड़ियों और कमजोर ढांचों को नुकसान पहुंचने, चारदीवारी के आंशिक रूप से गिरने, वाहन चलाने में कठिनाई और सड़क दुर्घटनाओं की आशंका भी जताई है। अधिकारियों ने लोगों को सुरक्षित इमारतों में रहने, कमजोर ढांचों से दूर रहने और तेज हवाओं के दौरान खिड़कियों से दूर रहने की सलाह दी है।

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Aditi Sharma

लेखक के बारे में

Aditi Sharma

अदिति शर्मा

अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।


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डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।


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