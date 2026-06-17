दिल्ली में पांच दिन बरसेंगे बादल, आंधी-तूफान का भी अलर्ट; ताजा अपडेट
मौसम विभाग ने दिल्ली में पांच दिन आंधी तूफान और बारिश का अलर्ट जारी किया है। जिससे तापमान में गिरावट आएगी और लोगों को फिर गर्मी से राहत मिलेगी।
दिल्ली में पिछले दो तीन दिनों से झमाझम बारिश हो रही है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से मौसम में आए इस बदलाव की वजह से तापमान में भी गिरावट आई है और लोगों को गर्मी से राहत मिली है। इस बीच मौसम विभाग ने आज भी मौसम बदलने की संभावना जताई है। पूर्वानुमान के मुताबिक आज शाम के समय तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है जिससे मौसम एक बार फिर सुहाना हो सकता है।
इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रतिघंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती है। अधिकतम तापमान 36-38 और न्यूनतम तापमान 23.8 डिग्री दर्ज किया जा सकता है जो की सामान्य से 5.5 डिग्री म है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले पांच दिन दिल्ली में ऐसी ही स्थिति रह सकती है।
कल यानी 18 जून को भी दिल्ली में आंशिक तौर पर बादल छाए रहेंगे। फिर शाम या रात के समय आंधी तूफान के आसार है। इस दौरान गरज चमक के साथ हल्की बारिश भी हो सकती है। 19, 20 और 21 जून को भी यही स्थिति बने रहने की संभावना जताई गई है। इन पांचों दिन अधिकतम तापनाम 38-40 डिग्री के बीच और न्यूनतम तापमान 28-31 डिग्री के बीच रह सकती है। वहीं 22 और 23 जून को आंशिक तौर पर बादल छाए रहने की उम्मीद है।
सोमवार को जारी हुआ था रेड अलर्ट
इससे पहले सोमवार को आंधी-तूफान आने और बिजली चमकने के संबंध में 'रेड' और 'ऑरेंज' अलर्ट जारी किया गया था। पालम में 1.3 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जबकि आयानगर में 0.6 मिलीमीटर बारिश हुई। लोधी रोड पर हल्की बूंदाबांदी हुई। राष्ट्रीय राजधानी के कई हिस्सों में न्यूनतम तापमान सामान्य से अधिक रहा। इस बीच प्रदूषण भी स्तोषजनक श्रेणी में बताया जा रहा है।
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के आंकड़े के अनुसार, सुबह नौ बजे दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 81 दर्ज किया गया, जो 'संतोषजनक' श्रेणी में आता है।
लेखक के बारे मेंAditi Sharma
अदिति शर्मा
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