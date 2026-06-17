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दिल्ली में पांच दिन बरसेंगे बादल, आंधी-तूफान का भी अलर्ट; ताजा अपडेट

Aditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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मौसम विभाग ने दिल्ली में पांच दिन आंधी तूफान और बारिश का अलर्ट जारी किया है। जिससे तापमान में गिरावट आएगी और लोगों को फिर गर्मी से राहत मिलेगी।

दिल्ली में पांच दिन बरसेंगे बादल, आंधी-तूफान का भी अलर्ट; ताजा अपडेट

दिल्ली में पिछले दो तीन दिनों से झमाझम बारिश हो रही है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से मौसम में आए इस बदलाव की वजह से तापमान में भी गिरावट आई है और लोगों को गर्मी से राहत मिली है। इस बीच मौसम विभाग ने आज भी मौसम बदलने की संभावना जताई है। पूर्वानुमान के मुताबिक आज शाम के समय तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है जिससे मौसम एक बार फिर सुहाना हो सकता है।

इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रतिघंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती है। अधिकतम तापमान 36-38 और न्यूनतम तापमान 23.8 डिग्री दर्ज किया जा सकता है जो की सामान्य से 5.5 डिग्री म है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले पांच दिन दिल्ली में ऐसी ही स्थिति रह सकती है।

कल यानी 18 जून को भी दिल्ली में आंशिक तौर पर बादल छाए रहेंगे। फिर शाम या रात के समय आंधी तूफान के आसार है। इस दौरान गरज चमक के साथ हल्की बारिश भी हो सकती है। 19, 20 और 21 जून को भी यही स्थिति बने रहने की संभावना जताई गई है। इन पांचों दिन अधिकतम तापनाम 38-40 डिग्री के बीच और न्यूनतम तापमान 28-31 डिग्री के बीच रह सकती है। वहीं 22 और 23 जून को आंशिक तौर पर बादल छाए रहने की उम्मीद है।

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सोमवार को जारी हुआ था रेड अलर्ट

इससे पहले सोमवार को आंधी-तूफान आने और बिजली चमकने के संबंध में 'रेड' और 'ऑरेंज' अलर्ट जारी किया गया था। पालम में 1.3 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जबकि आयानगर में 0.6 मिलीमीटर बारिश हुई। लोधी रोड पर हल्की बूंदाबांदी हुई। राष्ट्रीय राजधानी के कई हिस्सों में न्यूनतम तापमान सामान्य से अधिक रहा। इस बीच प्रदूषण भी स्तोषजनक श्रेणी में बताया जा रहा है।

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केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के आंकड़े के अनुसार, सुबह नौ बजे दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 81 दर्ज किया गया, जो 'संतोषजनक' श्रेणी में आता है।

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Aditi Sharma

अदिति शर्मा

अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।


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डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।


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