दिल्ली-NCR में फिर आंधी तूफान और बारिश की चेतावनी, येलो अलर्ट भी; IMD का ताजा अपडेट
दिल्ली एनसीआर में रुक-रुक कर बारिश का दौर जारी है। दिल्ली में सोमवार सुबह न्यूनतम तापमान 24.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जो मौसम के औसत तापमान से 1.7 डिग्री कम है। मौसम विभाग ने बादल छाये रहने तथा एक-दो बार बारिश होने की संभावना जताई है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के अनुसार अधिकतम तापमान 34 डिग्री होने का अनुमान है। सुबह 8.30 बजे आर्द्रता का स्तर 97 प्रतिशत दर्ज किया गया। इसी के साथ दिल्ली से सटे गुरुग्राम और फरीदाबाद में आज मौसम विभाग ने भारी बारिश की संभावना जताई है और येलो अलर्ट जारी किया है। आईएमडी ने अगले सात दिनो का मौसम को लेकर अपडेट जारी किया है।
इस अपडेट के मुताबिक 19 अगस्त को भी दिल्ली एनसीआर में आंधी तूफान के साथ बारिश के आसार हैं। इस दौरान अधिकतम तापमान 34 डिग्री और न्यूननतम तापमान 24 डिग्री रह सकता है। इसके बाद वाले दिनों में तापमान एक-दो डिग्री और नीचे गिर सकता है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक 20 और 21 अगस्त को भी दिल्ली एनसीआर में आंधी और बारिश की संभावना है। इस दौरान अधिकतम और न्यूनतम तापमान 33 और 24 डिग्री दर्ज किया जा सकता है।
22 अगस्त को आसमान में बादल छाए रह सकते हैं जिसके बाद झमाझम बारिश हो सकती है। इस दौरान अधिकतम और न्यूनतम तापमान 33 और 23 डिग्री रह सकता है। इसके बाद 23 और 24 अगस्त को बारिश औऱ तूफान के आसार है। इन दोनों दिन अधिकतम और न्यूनतम तापमान 32 और 23 डिग्री के आसपास रह सकता है।