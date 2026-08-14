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दिल्ली-NCR में 15 अगस्त को कैसा रहेगा मौसम; बारिश पर मौसम विभाग का नया अपडेट

By Aditi Sharma
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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दिल्ली-एनसीआर में 15 अगस्त के दिन मौसम कैसा रहेगा। आईएडी ने बारिश को लेकर नया अपडेट दिया है। 

दिल्ली-NCR में 15 अगस्त को कैसा रहेगा मौसम; बारिश पर मौसम विभाग का नया अपडेट
दिल्ली-एनसीआर में 15 अगस्त के दिन कैसा रहेगा मौसम

दिल्ली एनसीआर में शुक्रवार को तेज बारिश के बाद तापमान में गिरावट आई और लोगों को उमसभरी गर्मी से राहत मिली। इस बीच मौसम विभाग ने 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस के दिन भी दिल्ली एनसीआर में बारिश की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने पूर्वानुमान में कहा है कि 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान शनिवार को दिल्ली में बहुत हल्की से हल्की बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक शनिवार सुबह और दोपहर से शाम के समय बारिश हो सकती है।

आईएमडी के शुक्रवार को जारी ताजा पूर्वानुमान के अनुसार, लाल किला क्षेत्र में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे। 15 अगस्त को सुबह 4 बजे से 6 बजे के बीच करीब 5 मिमी बहुत हल्की से हल्की बारिश होने की 70 प्रतिशत संभावना है। सुबह 6 से 9 बजे के बीच करीब 5 मिमी बारिश होने की 60 प्रतिशत संभावना है। वहीं, दोपहर से शाम के बीच करीब 3 मिमी बारिश हो सकती है, जिसकी 60 प्रतिशत संभावना है।

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हल्की से मध्यम बारिश की संभावना

स्काईमेट के महेश पलावत ने कहा, मॉनसून ट्रफ के उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ने की उम्मीद है और 15 अगस्त के आसपास दक्षिण-पूर्वी उत्तर प्रदेश और उत्तरी छत्तीसगढ़ के ऊपर कम दबाव का क्षेत्र बनने का अनुमान है। इस बीच, मॉनसून टर्फ के दिल्ली समेत पूरे भारत-गंगा के मैदानी इलाकों से होकर गुजरने की संभावना है। इसके चलते दिल्ली में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है, खासकर 14 अगस्त की देर रात से 15 अगस्त की सुबह तक। उन्होंने कहा कि सुबह के समय के बाद भी कुछ जगहों पर बारिश हो सकती है।

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आईएमडी ने स्वतंत्रता दिवस के दिन लाल किला क्षेत्र में अधिकतम तापमान 32 से 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 से 27 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान जताया है। वहीं, शुक्रवार रात के लिए मौसम विभाग ने आमतौर पर बादल छाए रहने और कई स्थानों पर बहुत हल्की से हल्की बारिश होने का अनुमान जताया है।

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16 से 20 अगस्त तक कैसा रहेगा मौसम?

मौसम विभाग ने 16 से 18 अगस्त के बीच भी बादल छाए रहने और बारिश की संभावना जताई है। आईएमडी के मुताबिक इन तीनों ही दिनों में आमतौर पर आसमान में बादल छाए रहेंगे। सुबह से दोपहर के बीच एक-दो बार बहुत हल्की से हल्की बारिश हो सकती है। शाम से रात के समय भी एक बार बहुत हल्की से हल्की बारिश होने की संभावना है। इन दिनों में अधिकतम तापमान 32 से 35 डिग्री और न्यूनतम तापमान 22 से 25 डिग्री के आसपास रह सकता है। वहीं 19 और 20 अगस्त को भी बादल छाए रहेंगे। सुबह से दोपहर के बीच एक दो बार हल्की बारिश हो सकती है।

भाषा से इनपुट

Aditi Sharma

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अदिति शर्मा

अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।


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