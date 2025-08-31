Delhi NCR IMD Weather Update 31 August Warning Heavy Rain Thunderstorm Latest Forecast Yellow Orange Alert दिल्ली NCR में फिर भारी बारिश की चेतावनी, इन इलाकों में ऑरेंज और येलो अलर्ट, पढ़ें IMD का अपडेट, Ncr Hindi News - Hindustan
दिल्ली NCR में फिर भारी बारिश की चेतावनी, इन इलाकों में ऑरेंज और येलो अलर्ट, पढ़ें IMD का अपडेट

दिल्ली एनसीआर में पिछले एक दो दिनों से झमाझम बारिश का सिलसिला जारी है जिससे कई इलाकों में जलभराव हो गया है। इसके चलते लोगों को भीषण जाम का सामना भी करना पड़ रहा है।

Aditi Sharma लाइव हिन्दुस्तानSun, 31 Aug 2025 03:05 PM
दिल्ली एनसीआर में पिछले एक दो दिनों से झमाझम बारिश का सिलसिला जारी है जिससे कई इलाकों में जलभराव हो गया है। इसके चलते लोगों को भीषण जाम का सामना भी करना पड़ रहा है। इस बीच मौसम विभाग ने आज भी मध्यम बारिश की चेतावनी दी है। येलो और ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। आईएमडी के पूर्वानुमान के मुताबिक आज दिल्ली एनसीआर में बादल छाए रह सकते हैं और फिर बारिश झमाझम बारिश हो सकती है।

इस दौरान दिल्ली में येलो अलर्ट और गुरुग्राम फरीदाबाद में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं अधिकतम तापमान 32 डिग्री के आसपास रह सकता है। आज न्यूनतम तापमान 24.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जो इस मौसम के औसत तापमान से दो डिग्री सेल्सियस कम है।

इसके बाद सितंबर महीने की शुरुआत भी भारी बारिश के साथ हो सकती है। आईएमडी के मुताबिक इस दौरान अधिकतम तापमान 31 और न्यूनतम तापमान 23 डिग्री रह सकता है। एक और 2 सितंबर को सुबह से आसमान बादल छाए रह सकते हैं और फिर भारी बारिश हो सकती है। आईएमडी ने एक सितंबर को दिल्ली में येलो अलर्ट और गुरुग्राम फरीदाबाद में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है जबकि 2 सितंबर को गौतमबुद्ध नगर,गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद में येलो अलर्ट जारी किया गया है।

मौसम निभाग ने 3 और 4 सितंबर को भी आंधी-तूफान के साथ बारिश की चेतावनी दी है। इन दोनों दिन अधिकतम औऱ न्यूमतम तापमान 33 और 24 डिग्री के आसपास रह सकता हैष इसके बाद 5 सितंबर को भी गरज चमक या या बारिश की संभावना जताई गई है। इस दौरान भी तापमान में कुछ खास बदलाव नहीं आएगा।