दिल्ली NCR में फिर भारी बारिश की चेतावनी, इन इलाकों में ऑरेंज और येलो अलर्ट, पढ़ें IMD का अपडेट

दिल्ली एनसीआर में पिछले एक दो दिनों से झमाझम बारिश का सिलसिला जारी है जिससे कई इलाकों में जलभराव हो गया है। इसके चलते लोगों को भीषण जाम का सामना भी करना पड़ रहा है।

दिल्ली एनसीआर में पिछले एक दो दिनों से झमाझम बारिश का सिलसिला जारी है जिससे कई इलाकों में जलभराव हो गया है। इसके चलते लोगों को भीषण जाम का सामना भी करना पड़ रहा है। इस बीच मौसम विभाग ने आज भी मध्यम बारिश की चेतावनी दी है। येलो और ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। आईएमडी के पूर्वानुमान के मुताबिक आज दिल्ली एनसीआर में बादल छाए रह सकते हैं और फिर बारिश झमाझम बारिश हो सकती है।

इस दौरान दिल्ली में येलो अलर्ट और गुरुग्राम फरीदाबाद में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं अधिकतम तापमान 32 डिग्री के आसपास रह सकता है। आज न्यूनतम तापमान 24.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जो इस मौसम के औसत तापमान से दो डिग्री सेल्सियस कम है।

इसके बाद सितंबर महीने की शुरुआत भी भारी बारिश के साथ हो सकती है। आईएमडी के मुताबिक इस दौरान अधिकतम तापमान 31 और न्यूनतम तापमान 23 डिग्री रह सकता है। एक और 2 सितंबर को सुबह से आसमान बादल छाए रह सकते हैं और फिर भारी बारिश हो सकती है। आईएमडी ने एक सितंबर को दिल्ली में येलो अलर्ट और गुरुग्राम फरीदाबाद में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है जबकि 2 सितंबर को गौतमबुद्ध नगर,गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद में येलो अलर्ट जारी किया गया है।