दिल्ली-NCR में क्या फिर होगी बारिश? IMD का क्या अपडेट
दिल्ली में शुक्रार को आंधी बारिश से थोड़ी राहत मिलने के बाद शनिवार सुबह से फिर एक बार लोगों को चिलचिलाती धूप और गर्मी झेलनी पड़ रही है।
दिल्ली में शुक्रार को आंधी बारिश से थोड़ी राहत मिलने के बाद शनिवार सुबह से फिर एक बार लोगों को चिलचिलाती धूप और गर्मी झेलनी पड़ रही है। इस बीच मौसम विभाग ने आज फिर आशिंक तौर से बादल छाए रहने और बिजली कड़कने की संभावना जताई है। इस दौरान अधिकतम तामपान 40 डिग्री और न्यूनतम 20 डिग्री दर्ज किया जा सकता है।
इसके बाद 19 और अप्रैल को भी आसमान में आंशिक तौर बादल छाए रह सकते हैं। मौसम विभाग के मुताबिक अधिकतम तापमान 19 अप्रैल को 40 डिग्री और 20 अप्रैल को 39 डिग्री दर्ज किया जा सकता है जबकि न्यूनतम तापमान 23 डिग्री के आसपास रह सकता है। हालांकि 21 से 24 अप्रैल तक आसमान साफ रहने के आसार है। इस दौरान अधिकतम तापमान भी बढ़कर 41 डिग्री पहुंच सकता है जिससे लोगों को एक बार फिर भीषण गर्मी झेलनी पड़ेगी।
कहां कितना तापमान
शनिवार को सफदरजंग वेधशाला ने न्यूनतम तापमान 19.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जो सामान्य से 1.8 डिग्री कम है और यह पिछले दिन की तुलना में 4.2 डिग्री सेल्सियस कम है। अन्य मौसम केंद्रों पर भी न्यूनतम तापमान में इसी तरह तेज गिरावट दर्ज की गई।
पालम में न्यूनतम तापमान 20.1 डिग्री सेल्सियस रहा, जो शुक्रवार के तापमान से 4.9 डिग्री कम है। रिज केंद्र में न्यूनतम तापमान 20.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो एक दिन पहले के मुकाबले 3.9 डिग्री सेल्सियस कम है।
भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के आंकड़ों के अनुसार, शुक्रवार देर रात तक शहर के कई हिस्सों में बारिश दर्ज की गई लेकिन शनिवार तड़के बारिश नहीं हुई।सफदरजंग में शुक्रवार रात साढ़े 11 बजे तक 12.4 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, लेकिन उसके बाद बारिश नहीं हुई। वहीं, पालम में रात साढ़े 11 बजे तक 18.6 मिलीमीटर बारिश हुई लेकिन उसके बाद बारिश दर्ज नहीं की गई।
भाषा से इनपुट
लेखक के बारे मेंAditi Sharma
अदिति शर्मा
अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।
विस्तृत बायो
डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।
अदिति के करियर का एक बड़ा हिस्सा TV9 भारतवर्ष, न्यूज नेशन और इंडिया टुडे जैसे देश के प्रतिष्ठित न्यूज रूम्स के साथ बीता है। इस दौरान उन्होंने न केवल पॉलिटिक्स, क्राइम और स्टेट न्यूज जैसी 'हार्ड-कोर' खबरों को कवर किया, बल्कि फीचर राइटिंग, ओपिनियन आर्टिकल्स और रिसर्च-आधारित गहन लेखन के जरिए खबरों की तह तक जाने का सफल प्रयास किया है।
उनके लिए पत्रकारिता केवल सूचना देना नहीं, बल्कि मल्टीमीडिया का एक संपूर्ण अनुभव है। एंकरिंग से लेकर वीडियो प्रोडक्शन और 'कैलेंडर जर्नलिज्म' से लेकर 'फैक्ट चेक' तक, उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता के हर अनिवार्य पहलू को जिया है। सोशल मीडिया की नब्ज पहचानना और कंटेंट को लाखों लोगों तक प्रभावी ढंग से पहुंचाना उनकी सबसे बड़ी पेशेवर ताकत है।
तथ्यों के प्रति उनकी ईमानदारी और 'मीडिया लॉ एंड एथिक्स' के दायरे में रहकर जनता की आवाज उठाना ही उनकी पत्रकारिता का असली उद्देश्य है। वे नई तकनीक और पत्रकारिता के पुराने मूल्यों के बीच एक ऐसा संतुलन बनाने में विश्वास रखती हैं, जिससे समाज को न केवल सही जानकारी मिले, बल्कि उस पर लोगों का भरोसा भी बना रहे। उनका हमेशा यह प्रयास रहता है कि उनकी खबरों से समाज में एक सकारात्मक बदलाव आए।और पढ़ें