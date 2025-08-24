Delhi NCR IMD Weather Latest Update Moderate Rain Thunderstorm Warning Orange Yellow alert दिल्ली-NCR आंधी-बारिश को लेकर नया अपडेट, IMD ने जारी किया ऑरेंड-येलो अलर्ट, Ncr Hindi News - Hindustan
दिल्ली-NCR आंधी-बारिश को लेकर नया अपडेट, IMD ने जारी किया ऑरेंड-येलो अलर्ट

दिल्ली एनसीआर में लगातार रुक-रुककर बारिश हो रही है जिससे कई इलाकों में जलभराव भी हो रहा है और ट्रैफिक जाम से भी लोगों को काफी परेशानी हो रही है। इस बीच मौसम विभाग ने आज यानी 24 अगस्त को भी आंधी तूफान के साथ बारिश की चेतावनी जारी की है।

Aditi Sharma लाइव हिन्दुस्तानSun, 24 Aug 2025 03:50 PM
दिल्ली एनसीआर में लगातार रुक-रुककर बारिश हो रही है जिससे कई इलाकों में जलभराव भी हो रहा है और ट्रैफिक जाम से भी लोगों को काफी परेशानी हो रही है। इस बीच मौसम विभाग ने आज यानी 24 अगस्त को भी आंधी तूफान के साथ बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में बताया है कि दोपहर शाम औऱ रात आंधी तूफान के साथ बारिश हो सकी है। इस दौरान हल्की से मध्य बारिश की आशंका है। इस दौरान अधिकतम तापमान 32 डिग्री और न्यूनतम तापमान 23 डिग्री के आसपास रह सकता है।

मौसम विभाग ने दिल्ली, गाजियाबाद, गौतमबुद्धनगर के लिए येलो अलर्ट जारी किया है जबकि फरीदाबाद और गुरुग्राम के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके बाद मौसम विभाग ने 25 अगस्त को भी आसमान में बादल छाए रहने और मध्यम बारिश की चेतावनी जारी की है। इस दौरान अधिकतम और न्यूनतम तापमान 31 और 22 डिग्री दर्ज किया जा सकता है।

आईएमडी ने 26, 27 और 28 अगस्त को भी आंधी तूफान के साथ बारिश की संभावना जताई है। वहीं गुरुग्राम और फरीदाबाद में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान अधिकतम और न्यूनतम तापमान 33 से 34 डिग्री और 23 से 24 डिग्री के आसपास रह सकता है। इसके बाद 29 और 30 अगस्त को गरज चमक के साथ बारिशलकी संभावना जताई गई है। इस दौरान अधिकतम और न्यूनतम तापमान 33 डिग्री और 23 डिग्री रह सकता है।