दिल्ली-NCR में तेज हवा और बारिश की चेतावनी, येलो अलर्ट भी जारी; IMD का नया अपडेट

दिल्ली में आज सुबह से मौसम का मिजाज बदला हुआ है। सुबह से आसमान में बादल छाए हुए हैं और कई इलाकों में रुक-रुक कर बारिश हो रही है जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली है। हालांकि कुछ इलाकों में जलभराव की समस्या भी हुई है जिससे लोगों को परेशानी हो रही है। मौसम विभाग ने आज पूरे दिन दिल्ली एनसीआर में बारिश की आशंका जताते हुए येलो अलर्ट जारी किया है।

मौसम विभाग ने अगले एक हफ्ते का मौसम का पूर्वानुमान जारी किया है। इस पूर्वानुमान के मुताबिक आज दोपहर में दिल्ली एनसीआर में हल्की से मध्यम बारिश होने की आशंका है। इसी के साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। इसके अलावा रात में भी इसी तरहा का मौसम रह सकता है।