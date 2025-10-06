Delhi NCR IMD Weather Latest Update Moderate Rain Dusty Wind Yellow Alert दिल्ली-NCR में तेज हवा और बारिश की चेतावनी, येलो अलर्ट भी जारी; IMD का नया अपडेट, Ncr Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर NewsDelhi NCR IMD Weather Latest Update Moderate Rain Dusty Wind Yellow Alert

दिल्ली-NCR में तेज हवा और बारिश की चेतावनी, येलो अलर्ट भी जारी; IMD का नया अपडेट

दिल्ली में आज सुबह से मौसम का मिजाज बदला हुआ है। सुबह से आसमान में बादल छाए हुए हैं और कई इलाकों में रुक-रुक कर बारिश हो रही है जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली है। हालांकि कुछ इलाकों में जलभराव की समस्या भी हुई है जिससे लोगों को परेशानी हो रही है।

Aditi Sharma लाइव हिन्दुस्तानMon, 6 Oct 2025 03:18 PM
share Share
Follow Us on
दिल्ली-NCR में तेज हवा और बारिश की चेतावनी, येलो अलर्ट भी जारी; IMD का नया अपडेट

दिल्ली में आज सुबह से मौसम का मिजाज बदला हुआ है। सुबह से आसमान में बादल छाए हुए हैं और कई इलाकों में रुक-रुक कर बारिश हो रही है जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली है। हालांकि कुछ इलाकों में जलभराव की समस्या भी हुई है जिससे लोगों को परेशानी हो रही है। मौसम विभाग ने आज पूरे दिन दिल्ली एनसीआर में बारिश की आशंका जताते हुए येलो अलर्ट जारी किया है।

मौसम विभाग ने अगले एक हफ्ते का मौसम का पूर्वानुमान जारी किया है। इस पूर्वानुमान के मुताबिक आज दोपहर में दिल्ली एनसीआर में हल्की से मध्यम बारिश होने की आशंका है। इसी के साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। इसके अलावा रात में भी इसी तरहा का मौसम रह सकता है।

वहीं 7 अक्टूबर को भी आसमान में बादल छाए रह सकते हैं। इसके अलावा मध्यम बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने कल के लिए गुरुग्राम और फरीदाबाद के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया है। इस दौरान अधिकतम और न्यूनतम तापमान 30 और 20 डिग्री के आसपास रह सकता है। इसके बाद 8 अक्टूबर से बारिश का सिलसिला थम सकता है। इस दिन आंशिक तौर पर बादल छाए रह सकते हैं लेकिन बारिश की संभावना कम है। वहीं 9 से 12 अक्टूबर को भी आसमान साफ रह सकता है। मौसम विभाग मे पूर्वानुमान में बताया है कि 8 से 12 अक्टूबर तक अधिकतम तापमान 32- 33 डिग्री और न्यूनतम तापमान 21 से 22 डिग्री के आसपास रह सकता है।