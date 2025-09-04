Delhi NCR IMD Weather Latest Update Heavy Rain Thunderstorm Warning For this Days Yellow Alert Waterlogging दिल्ली एनसीआर में फिर भारी बारिश का अलर्ट, पूरे हफ्ते कैसा रहेगा मौसम, IMD का ताजा अपडेट, Ncr Hindi News - Hindustan
दिल्ली एनसीआर में भारी बारिश के बाद कई इलाकों में पानी भर गया है। इस बीच मौसम विभाग ने एक बार फिर भारी बारिश की चेतावनी देते हुए येलो अलर्ट जारी किया है।

Aditi Sharma लाइव हिन्दुस्तानThu, 4 Sep 2025 03:17 PM
दिल्ली एनसीआर में भारी बारिश के बाद कई इलाकों में पानी भर गया है। इस बीच मौसम विभाग ने एक बार फिर भारी बारिश की चेतावनी देते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। आईएमडी के ताजा पूर्वानुमान के मुताबिक आज तेज हवाओं के साथ बारिश होने की संभावना है। दिल्ली में आज न्यूनतम तापमान 21.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो मौसम के औसत से 4.4 डिग्री कम है। मौसम विभाग के अनुसार, अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है।

विभाग ने बताया कि सुबह साढ़े आठ बजे आर्द्रता का स्तर 97 प्रतिशत दर्ज किया गया। दिल्ली में सुबह साढ़े आठ बजे तक पिछले 24 घंटे की अवधि में 19 मिलीमीटर बारिश हुई है। आईएमडी ने आज दिल्ली के सभी जिलों के साथ-साथ गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और गौतमबुद्ध नगर के लिए भी येलो अलर्ट जारी किया है।

इसके बाद 5 सितंबर को बादल छाए रहने और झमाझम बारिश की चेतावनी दी गई है। इस दौरान अधिकतम और न्यूनतम तापमान 33 और 23 डिग्री के आसपास रह सकता है। कल के लिए मौसम विभाग ने फरीदाबाद और गुरुग्राम में भारी बारिश का येलो अलर्ट भी जारी किया है।

इसके बाद 6 और 7 सितंबर को भी आंधी तूफान के साथ बारिस की संभावना है। हालांकि 8 सितंबर को थोड़ी राहत मिल सकती है और आंशिक तौर पर बादल छाए रह सकते हैं। इसके बाद 9 सितंबर को एक बार फिर बारिश की चेतावनी दी गई है और 10 सितंबर को आंशिक तौर पर बादल छाए रहने के आसार हैं। 6 से लेकर 10 सितंबर तक अधिकतम तापमान 33 से 35 डिग्री के आसपास रह सकता है जबकि न्यूनतम तापमान 23 से 25 डिग्री के आसपास दर्ज किया जा सकता है।