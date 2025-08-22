Delhi NCR IMD Weather Forecast Moderate Rain Thunderstorm Yellow Alert Read Latest Update 22 to 28 august Warning दिल्ली-NCR में फिर आंधी-बारिश की चेतावनी; येलो अलर्ट भी; IMD का क्या अपडेट, Ncr Hindi News - Hindustan
दिल्ली-NCR में फिर आंधी-बारिश की चेतावनी; येलो अलर्ट भी; IMD का क्या अपडेट

22 August Delhi weather: दिल्ली-एनसीआर में शुक्रवार को एक बार फिर मौसम में बदलाव देखने को मिला। इस दौरान कई इलाकों में झमाझम बारिश हुई जिससे लोगों को उमरभरी गर्मी से राहत मिली।

Fri, 22 Aug 2025 01:40 PM
Delhi NCR Weather Update: दिल्ली-एनसीआर में शुक्रवार को एक बार फिर मौसम में बदलाव देखने को मिला। इस दौरान कई इलाकों में झमाझम बारिश हुई जिससे लोगों को उमरभरी गर्मी से राहत मिली। मौसम विभाग ने आज दिन में भी आंधी तूफान के साथ बारिश की संभावना जताई है। इस दौरान अधिकतम और न्यूनतम तापमान 34 और 26 डिग्री दर्ज किया जा सकता है। मौसम विभाग ने शनिवार को भी आसमान में बादल छाए रहने और भी झमाझम बारिश की चेतावनी दी है। अपने पूर्वानुमान में आईएमडी ने बताया है कि शनिवार सुबह आंधी तूफान और गजर जमक के साथ बारिश हो सकती है। इसके बाद दोपहर को फिर आंधी तूफान और हल्की से मध्यम बारिश होने की सभांवना है

आईएमडी ने बताया है कि शनिवार शाम और रात को भी आंधी तूफान के साथ हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। इस दौरान अधिकतम और न्यूनतम तापमान में भी 3 डिग्री की कमी आ सकती है और ये 31 और 23 डिग्री दर्ज किया जा सकता है। लोगों को सतर्क करते हुए मौसम विभाग ने दिल्ली, गुरुग्राम और फरीदाबाद के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया है।

इसके बाद 24 और 25 अगस्त को भी दिल्ली एनसीआर में आसमान में बादल छाए रहने के साथ बारिश की संभावना जताई है। इस दौरान अधिकतम और न्यूनतम तापमान 31 और 22 डिग्री दर्ज किया जा सकता है। 24 अगस्त को गुरुग्राम, फरीदाबाद, गौतमबुद्ध नगर और गाजियाबाद के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया गया है।

मौसम विभाग ने फिर 26 अगस्त को आंधी तूफान के साथ बारिश की आशंका जताई गई है। इसके बाद 27 और 28 अगस्त को भी गरज चमक के साथ बारिश की आशंका जताई गई है। इस दौरान अधिकतम तापमान 32-34 डिग्री और न्यूनतम तापमान 22-25 डिग्री के बीच रह सकता है।