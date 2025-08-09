Delhi NCR IMD forecast of light rain with thunderstorm today दिल्ली में आज आंधी-तूफान के साथ बारिश का अनुमान, उमस से 43°C जैसी गर्मी का अहसास, Ncr Hindi News - Hindustan
दिल्ली में आज आंधी-तूफान के साथ बारिश का अनुमान, उमस से 43°C जैसी गर्मी का अहसास

मौसम विभाग ने शनिवार को दिल्ली में आंधी-तूफान के साथ बारिश की संभावना जताई है। आईएमडी ने शनिवार के लिए न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 36 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान जताया है

Praveen Sharma लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली। हिन्दुस्तानSat, 9 Aug 2025 05:41 AM
राजधानी दिल्ली में शुक्रवार को दिनभर तेज धूप निकली रही। इसके चलते लोगों को उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ा। मौसम विभाग के मुताबिक धूप और उमस के चलते लोगों ने 43 डिग्री जैसी गर्मी महसूस की। मौसम विभाग ने शनिवार को दिल्ली में आंधी-तूफान के साथ बारिश की संभावना जताई है। आईएमडी ने शनिवार के लिए न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 36 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान जताया है तथा अगले कुछ दिनों तक आंधी और बारिश जारी रहने की उम्मीद है।

दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में शुक्रवार की सुबह से ही धूप रही जो दिन चढ़ने के साथ और तेज हो गई। दिन के समय बीच-बीच में बादलों की आवाजाही होती रही। लेकिन, कुल मिलाकर तेज धूप के चलते अधिकतम तापमान में इजाफा हुआ है।

दिल्ली की मानक वेधशाला सफदरजंग में दिन का अधिकतम तापमान 36.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जो सामान्य से दो डिग्री ज्यादा है। न्यूनतम तापमान 26.8 डिग्री सेल्सियस रहा जो सामान्य से 0.1 डिग्री सेल्सियस कम है। यहां पर आर्द्रता का स्तर 77 से 50 फीसदी तक रहा।

मौसम विभाग के मुताबिक शाम को साढ़े पांच बजे दिल्ली का तापमान 35 डिग्री सेल्सियस था। जबकि, आर्द्रता का स्तर 56 फीसदी और हवा की रफ्तार 9.3 किलोमीटर प्रति घंटे तक रही। इस दौरान दिल्ली की हीट इंडेक्स यानी फील लाइक तापमान 43.2 डिग्री सेल्सियस रहा। यानी दिल्ली के लोगों को 43 डिग्री से ज्यादा जैसी गर्मी का अहसास हुआ।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार, शुक्रवार को दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 116 दर्ज किया गया, जो "मध्यम" श्रेणी में आता है।

एक्यूआई 0 से 50 के बीच ‘अच्छा’, 51 से 100 ‘संतोषजनक’, 101 से 200 ‘मध्यम’, 201 से 300 ‘खराब’, 301 से 400 ‘बहुत खराब’ और 401 से 500 के बीच ‘गंभीर’ श्रेणी में आता है।